“อั้ม พัชราภา” บอกอยู่โสดๆ ดีแล้ว คุยแต่กับสัตวแพทย์ บอกทุกคนไม่ใช่เรื่องหมา เรื่องไม่สำคัญไม่ต้องโทร.มาหา

“อั้ม พัชราภา” บอกอยู่โสดๆ ดีแล้ว เพื่อนแนะนำให้หาแฟนสัตวแพทย์ วิศวกร มีปัญหาจะได้ช่วยเหลือได้ เล่าตอนนี้คุยแต่กับสัตวแพทย์ทุกวัน บอกทุกคนไม่มีเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เรื่องหมาก็ไม่ต้องโทร.มาหา
เปิด “ตลาด AumAum” อีกครั้ง รอบนี้จัดที่ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ วันที่ 8-19 ก.ค. นี้ โดย “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”ได้เปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตโสดในช่วงที่ผ่านมา หลังโพสต์บ้านน้ำรั่วในวันที่ฝนตกหนักจนหลายคนเป็นห่วง
“กำลังจะเริ่มทำค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ช่างยังไม่ได้ส่งมาว่าจะต้องทำอะไรบ้าง คงต้องรอฝนตกหนักๆ อีกทีนึงก่อนเนอะ แล้วถึงจะบอกได้ว่ามันรั่วตรงไหนเพิ่มอีกบ้าง ตอนนี้เราก็อุดรูตรงนั้นไปแล้วค่ะ คือจริงๆ ท่อตรงนั้นมันเล็กเกิน มันควรจะต้องใหญ่กว่านี้แล้วมันก็มีขยะ มันก็เข้าไปติดท่อ ต้องปิดท่อตรงนั้นทิ้งแล้วสโลปไปทางอื่น
อั้มก็ไม่ได้ทุกข์หรอก มันเคยเป็นมาแล้วและมันแก้ไม่หาย แค่อยากถามว่าต้องทำยังไงดี มันเคยรั่วเยอะๆ มาแล้วตอนฝนตกเยอะๆ ก็แก้ไม่ได้ ผู้รับเหมาคนเดิมเขาก็ไม่ได้ทิ้งอั้มค่ะ ยังน่ารักอยู่แต่ยังทำไม่ได้ มันช้า อาจจะไม่ได้แพลนงานล่วงหน้า เขาไม่หนีค่ะ เขาพร้อมจะรับผิดชอบ ก็ได้ทีมใหม่เข้ามาช่วย ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดต่อมาเลย ถ้าเราทำไม่ได้เราอาจจะรบกวนอีกรอบนึงตอนนี้ก็รอทีมใหม่เข้ามาเสนอราคาให้กับผู้รับเหมาคนที่รับผิดชอบอยู่ ถ้าได้เรื่องยังไงอั้มจะบอก”
อยากให้บ้านเสร็จมากๆ ทำมาตั้งแต่ปี 66 ผู้รับเหมาไม่ได้ทอดทิ้ง แต่ยังแก้ไขไม่ได้
“อยากเสร็จมากๆ เลย คือทำบ้านมาตั้งแต่ปี 66 ทุบทิ้งสร้างใหม่ คือถ้าฝนไม่ตกหนักอั้มก็ยังสบายใจอยู่ วันนั้นคือเราเปียกเลย เราก็เลยทุกข์ใจไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้ว หลังบ้านนี่หลายรอบแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรระยะเวลาทำบ้านจริงๆ มันเกินมานานแล้ว แล้วเราก็เรียกทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) มาดูสัญญาให้แล้ว ถึง 30 ธันวาคม จริงๆ มันก็เกินมาก่อนหน้านี้แล้วนะ แล้วก็มาถึง 30 ธันวาคม ก็เสียค่าปรับ ซึ่งอั้มก็ปรับถึงแค่วันที่ 16 มีนาคม ไม่ได้ปรับมาถึงตอนนี้ ตัดเขาแค่นั้น“
ส่วนหัวใจตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลย เพื่อนก็แนะนำกันจนหมดแล้ว ทุกวันนี้คุยแต่กับสัตวแพทย์ดูแลลูก
“ไม่ต้องตื่นเต้นกันค่ะ ไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเลยจริงๆ เพื่อนก็บอกว่าเธอต้องหาแฟนสัตวแพทย์ วิศวกร อาจจะต้องหลากหลายอาชีพหน่อยนะ อยากจะมีแฟนทุกๆ อาชีพ มีปัญหาตรงไหนเขาพร้อมเข้าช่วยเหลือ ไม่มีเข้ามาเลยค่ะ หมดแล้วเพื่อนก็ไม่ช่วย ที่ผ่านมาเพื่อนแนะนำจนหมดแล้ว
(เก็บไว้พิจารณาบ้างไหม?) คิดตลอด แต่ไม่มี ทุกวันนี้คุยกับที่โรงพยาบาลหมาอย่างเดียว ไม่ค่อยคุยกับใคร จะไม่รับโทรศัพท์ถ้าโทร.มาคุยเล่นๆ จะไม่รับ ถ้าไม่ใช่เรื่องหมา หรืออะไรสำคัญ อย่าโทร.มา ไม่มีก็สบายตัว อยากทำอะไรก็ทำๆ ไป ทำตลาดอั้มอั้มก็ได้ จะกลับบ้านกี่โมงก็ได้ เป็นโสดดีกว่า”