เปิดทุกมุมคลิปจับชู้ 77 ล้านวิว เมียหลวงร่ำไห้กอดผัวอุ่นที่สุด ผัวสวนหมดรักแล้ว หญิงในคลิปลาออก ฟ้องกลับฐานประจาน

ฟัง 3 ฝ่าย! เมียจับชู้คาห้อง 77 ล้านวิวในคืนเดียว! “แบม” ร่ำไห้ช้ำ โดนทำร้าย-นอกใจ แต่ไม่เลิก เพราะกอดผัวอุ่นที่สุด กินข้าวด้วยอร่อยที่สุด ด้านผัวยันพร้อมหย่า-หมดรักแล้ว หญิงในคลิปลั่นเมา ลาออกจากงานกลับบ้านเกิด อยู่ต่อไม่ได้แล้ว เดินหน้าฟ้องถูกเมียหลวงปล่อยคลิปประจาน กรรชัยเตรียมส่ง หมอนโดราเอมอน, กระติกน้ำ, ชุดเครื่องนอน ให้ฝ่ายชาย หลังโดนวิจารณ์เละ
กรณีคลิปไวรัลยอดทะลุ 77 ล้านวิว “แบม” ภรรยาวัย 23 จับชู้คาห้อง บุกไปเจอสามีอยู่กับหญิงอื่นในสภาพเปลือยเปล่า ด้านชาวเน็ตแห่โฟกัสจับจ้องหมอนโดราเอมอน - ฝาปิดกระติกน้ำ - ที่นอน กลายเป็นประเด็นที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์สนั่น
ล่าสุดรายการโหนกระแส วันที่ 8 ก.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ แบม ภรรยา , เปิ้ล พยานอยู่ในเหตุการณ์ มาพร้อม ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ ทนายเมียหลวง
แบมอายุเท่าไหร่?
แบม : 23 ค่ะ
รู้จัก บอล สามีได้ไง?
แบม : ทำโรงงานเดียวกันค่ะ อยู่ระยองค่ะ ตอนนั้นหนูรอรถกลับบ้านแล้วไม่มีใครมารับ รุ่นพี่ไปกินเลี้ยงบริษัทกัน รุ่นพี่หนูที่เป็นผู้หญิงมารับ หนูก็ได้เจอกับเขา กินเบียร์กินอะไรกัน ก็ปิ๊งกันค่ะ ตั้งแต่ปี 67 ได้ค่ะ
จากนั้นคบหา?
แบม : ใช่ค่ะ ไม่ได้แต่งงานค่ะ จากนั้นคบหากันได้เดือนนึง หนูก็ตั้งครรภ์ค่ะ
ระหว่างตั้งครรภ์มีเหตุการณ์?
แบม : พอหนูท้องปุ๊บเขาก็มีผู้หญิงคนอื่น แต่ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร แต่ไปสืบ เลื่อนหาเฟซฯ แล้วก็ไปเจอ ก็ถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้มั้ย ผู้หญิงบอกว่าใช่ เป็นเมียมันเหรอ หนูก็บอกว่าไม่รู้เหรอมันมีลูกมีเมียแล้ว ผู้หญิงบอกไม่รู้ หนูก็ถามว่ามีอะไรกันกี่ครั้ง ไปหากันกี่ครั้ง ผู้หญิงก็ยอมรับว่า 3 ครั้งที่ไปหา
ตอนนั้นไม่ได้จดทะเบียน?
แบม : ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ทักไปหาผู้ชายว่าทำไมทำแบบนี้ ทำไมไม่บอกเขา เขาก็เลยบล็อกผู้ชาย ผู้หญิงคนแรกเขาไม่รู้จริงๆ
ครั้งนั้นคุณให้อภัยทั้งสองฝ่าย กลับไปคบกันอีก เพราะคุณท้อง จากนั้นไม่มีประเด็น?
แบม : ไม่มีค่ะ จนหนูกลับไปคลอดที่บ้านเขา นครพนม พอหนูคลอดลูกได้ไม่นาน ก็มีเฟซฯ ผู้ชายคนนึงทักมา แคปไลน์แฟนหนูมาว่ารู้จักผู้ชายคนนี้มั้ย เขาบอกว่ารู้จักค่ะ แฟนหนูเอง ทำไมคะ เขาบอกว่ารู้มั้ย มันเล่นชู้กับเมียผม เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วเองค่ะ
ผู้ชายส่งข้อความมาเราในเฟซบุ๊ก บอกว่าคบชู้กับเมียเขา คุณทำยังไง?
แบม : ช็อก ร้องไห้ก่อนเลยค่ะ
นี่ครั้งที่สอง แล้วก่อนหน้าครั้งที่สองมีมั้ย เบี้ยไบ้รายทางมีมั้ย?
แบม : มีค่ะ แต่ไม่ได้หนักขนาดนี้ แค่คุยกันเฉยๆ
คุณรู้ได้ไงว่าแค่คุย?
แบม : ผู้หญิงแคปแชตมาให้ดู รู้ทุกครั้งว่าเขาคุยกับคนไหนค่ะ
รู้ได้ไง?
แบม : เซ้นส์บอกค่ะ เวลาเขาเปลี่ยนไปเราจะรู้เลย จากเคยทักเคยโทรก็ไม่ทักไม่โทร โทรไปก็ไม่รับ โทรไปทีไรก็แบตหมดๆ
คนที่สอง เขามีผัวอยู่แล้ว เขาบอกเล่นชู้กับเมียเขา คุณทำยังไง?
แบม : ก็ถามแฟนก่อนเลยว่าจริงมั้ย ตอนแรกเขาไม่ยอมรับ จนหนูทักไปหาผัวผู้หญิงคนนั้นว่าขอหลักฐาน เขาก็ส่งมา หนูก็ส่งให้แฟนหนูดู เขาถึงยอมรับ ไม่งั้นไม่ยอมรับ
เป็นหลักฐานอะไร?
แบม : คุยแชตกัน โทรหากัน อยู่ในโรงงานเดียวกัน
จากนั้นเป็นไงต่อ?
แบม : ผู้ชายฝ่ายหญิงจะเอาเรื่องแฟนหนูให้ได้เลย จะตามไปดักหน้าโรงงาน อย่าให้เจอนะ เขาอยู่กับเมียเขาทุกวัน ไม่รู้เอาเวลาไหนไปแอบคุยกัน
มีความสัมพันธ์กันด้วย?
แบม : ไม่แน่ใจค่ะ หนูอยู่ต่างจังหวัด
เราไปคลอดลูกที่นครพนม ฝ่ายชายทำงานอยู่ระยอง ก็มีสัมพันธ์กับผู้หญิงที่อยู่ระยอง ผัวผู้หญิงก็อยู่ระยองก็ตามล่ากันในระยอง?
แบม : ใช่ หนูทักไปขอผู้ชายคนนั้นว่าอย่าทำอะไรแฟนหนูเลย ปล่อยมันไปเถอะ หนูยกมือไหว้เขาด้วยนะพี่ อย่าทำอะไรแฟนหนูเลย หนูขอร้อง ตอนนั้นหนูเจ็บมากนะ แต่หนูเป็นห่วงเขามากกว่า หนูกลัวลูกหนูไม่มีพ่อ หนูเป็นห่วงเขามาก หนูรักเขามาก (ร้องไห้)
อะไรทำให้รักมาก ทั้งที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ตลอดเวลา?
แบม : เวลาอยู่กับเขามันก็มีความสุข (ร้องไห้) กินข้าวกับเขาก็อร่อยที่สุด นอนกอดกับเขาก็อุ่นที่สุด (ร้องไห้)
รู้สึกว่าเลิกกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้?
แบม : ใช่ หนูคิดมาตลอดว่าหนูไม่มีวันเลิกกับเขา
นี่คือพ่อของลูกและคนที่เรารักที่สุดในชีวิต แต่เขาก็ทำร้ายคุณตลอดนะ?
แบม : ใช่ค่ะ มีทำร้ายร่างกาย แต่หนูก็ให้อภัยมาตลอด
เขาทำร้ายร่างกายอะไรคุณ?
แบม : พอไม่ได้ดั่งใจก็ทำร้ายร่างกาย เขาติดพนันออนไลน์ด้วย
เรายกมือไหว้ผู้ชายอย่าทำอะไรแฟนหนูเลย แล้วเขาตอบว่าไง?
แบม : เขาบอกว่าไม่ทำอะไรแฟนหนูก็ได้ แต่ให้แฟนหนูตอบแชตเขา แฟนหนูไม่ยอมตอบแชตเขา หนูเลยทักไปบอกเขาว่าตอบแชตพี่เขาหน่อย พี่เขาอยากคุยด้วย ถ้าไม่มีอะไรกันแค่คุยเฉยๆ ก็แคปหลักฐานไปให้เขาดู เขาเลยตอบแชตและไปคุยกัน
เขาเคลียร์กันแล้วจบไป เขากลับมาหาคุณมั้ย?
แบม : ตอนแรกหนูถามแฟนว่ายังรักหนูมั้ย หรือไม่รักหนูแล้ว เขาพูดมาคำนึงว่าเขาไม่รักหนูแล้ว เพราะเขาเลือกผู้หญิงคนนั้น
ผู้หญิงที่มีผัวเหรอ?
แบม : ใช่ค่ะ หนูเจ็บมากเลยค่ะ หนูทำอะไรไม่ได้ เพราะอยู่ไกล ทำได้แค่ร้องไห้ อยู่บ้านเขา แล้วเราไม่มีญาติเลย เราโดดเดี่ยวเลย หนูเป็นคนพิจิตรค่ะ
หลังจากคลอดลูกเสร็จก็กลับมาระยอง?
แบม : ใช่ค่ะก็กลับมาทำงานกับเขา
เขาไม่รักเราแล้ว จะไปอยู่กับเขาทำไม หรือมึงไม่รักก็เรื่องของมึง แต่กูรักมึง แบบนั้นเหรอ?
แบม : พ่อเขาโทรหาเขา บอกว่าไม่สงสารลูกเหรอ ลูกเพิ่งเกิดเองนะ ไม่สงสารเมียเหรอ เมียนับวันรอมึงอยู่ทุกวัน (ร้องไห้) เขาก็โทรกลับมาหาหนูว่าถ้างั้นก็อยู่กันไปแบบนี้แหละ กลับมารักกันเหมือนเดิม
ตอนนั้นไม่ได้จดทะเบียน?
แบม : ใช่ค่ะ พอกลับมาอยู่ระยอง ทำงานด้วยกัน อยู่ด้วยกัน อยู่โรงงานเดียวกัน ก็รักกันเหมือนเดิมปกติ ไม่ได้มีระหองระแหงอะไร
กลับมาระยองก็อยู่ที่เดียวกัน เป็นห้องเช่า?
แบม : บ้านหลังนั้นเลยค่ะ
บ้านหลังที่มีโดราเอมอน?
แบม : ใช่ค่ะ
ของใคร โดราเอมอน?
แบม : ของเขาค่ะ
เขาชอบโดราเอมอนเหรอ?
แบม : ไม่ทราบค่ะ แต่ว่ามันมีอยู่ตั้งแต่หนูมาอยู่แรกๆ แล้ว
แสดงว่าโดราเอมอนอยู่กับเขามานาน ฝากระติกเขียวของใคร?
แบม : หนูเขวี้ยงขึ้นไป มันอยู่ข้างๆ เตียงค่ะ หนูตบหน้าผู้ชาย
พอกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วยังไง?
แบม : ก็ทำโรงงานเดียวกันอีกก็ไม่มีอะไร แต่ช่วงนั้นเขาเหนื่อยหรือเป็นอะไรไม่รู้ เขาลาออกจากงานที่เดียวกับหนู ว่างงานเกือบเดือน หนูบอกรุ่นพี่ว่าให้ฝากเขาเข้าทำงานโรงงานล่าสุดหน่อย รุ่นพี่ก็ฝากให้ เขาถึงได้ทำงาน
คุณก็ทำอีกที่?
แบม : ใช่ ทีนี้หนูเข้าเช้าตลอด แต่เขามีเข้ากะ สองอาทิตย์เปลี่ยนกะ เวลาไม่ตรงกัน
คุณเข้าเช้า เขาเข้าเย็น จะเจอช่วงไทม์ไลน์นิดเดียวเอง?
แบม : ใช่ ถ้าช่วงไหนหนูทำโอ ก็ไม่ได้เจอกัน แต่ก็อยู่ด้วยกัน ลูกอยู่นครพนมค่ะ
จดทะเบียนกันได้ยังไง?
แบม : จดก่อนเข้าโรงงานล่าสุดค่ะ ตอนนั้นคิดว่าจะยื่นเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม มันต้องใช้ทะเบียนสมรส
จดเพื่อลูก?
แบม : ใช่ค่ะ ตอนแรกหนูขอเขาหลายรอบแล้ว แต่เขาไม่ยอม ทีนี้มีพี่ในโรงงานบอกว่าถ้าจดแล้วได้เงินก้อนย้อนหลังนะ เขาอยากได้เงินย้อนหลังมั้ง เขาเลยจดกับหนู แต่พอเงินก้อนออกมาเขาไม่บอกหนูสักคำ เงินของลูก เขาเอาไปเล่นพนันออนไลน์หมดเลยค่ะ
เขาเล่นอะไร?
แบม : สล็อตค่ะ ได้เงินย้อนหลัง 5 พัน ไม่บอกหนูด้วย หนูไม่รู้เรื่องเลย จนหนูโทรไปถามประกันสังคมว่าเงินย้อนหลังเมื่อไหร่จะได้ เพราะยื่นเรื่องไปนานแล้ว ประกันสังคมบอกว่าเงินเข้าไปแล้วนะคะ หนูเลยหันไปถามเขา ตอนแรกเขาไม่พูด หนูก็คะยั้นคะยอเขา เขาก็โมโห บอกว่าเงินกู เงินเข้าบัญชีเขา
เขาพูดกูมึงกับคุณตลอด?
แบม : มีบ้างค่ะ แต่ถ้าเวลาไม่มีเรื่อง ก็จะเรียกอ้วนๆ
ทำไมรักเขาสุดหัวใจขนาดนั้น?
แบม : มันอยู่ด้วยกันมานานมั้งคะ
สามปีนี่นานเหรอ?
แบม : นานที่สุดที่หนูเคยคบ
อยู่สามปีรักสุดชีวิตแบบนี้เลย มีผู้หญิงก็ยอมตลอด?
แบม : ที่หนูให้อภัยเขาเพราะหนูคิดว่าวันนึงเขาจะเปลี่ยนได้ เขาจะปรับได้เพื่อนหนู จะเลิกเจ้าชู้ได้ (เสียงสั่นเครือ)
ทำไมคิดว่าเสือจะกลายเป็นหมาได้?
แบม : มีคนบอกว่าพ่อแม่เรา ปู่ย่าตายายเรา ที่เขาอยู่กันจนแก่เฒ่า เขาก็ให้อภัยกันมานับครั้งไม่ถ้วน
คิดว่าจะเหมือนปู่ย่าตายายเรา ไม่รู้จะพูดยังไง รักไปแล้วก็สงสาร แต่เขาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตลอดเวลา กินข้าวกับเขายังอร่อยอยู่มั้ย นอนกอดเขายังอุ่นอยู่มั้ย?
แบม : อร่อยทุกครั้งค่ะ เวลาเขาเข้ากะดึกแล้วหนูนอนคนเดียว หนูนอนไม่หลับ หนูจะรอเที่ยงคืนตีหนึ่ง รอโทรคุยกับเขาก่อน หนูนอนไม่หลับเพราะไม่มีเขานอนอยู่ข้างๆ ถ้าเขาไม่โทรมาหนูก็ทักไปให้เขาโทรค่ะ ก็เป็นแบบนี้ทุกวัน
ทั้งที่เขาทำแบบนี้กับเรา เรากินข้าวกับเขาก็ยังอร่อยที่สุดเหมือนเดิม กอดก็ยังอุ่น ถามหน่อยวันนี้ยังรักเขาอยู่มั้ย?
แบม : รัก แต่ไม่อยากกลับไปแล้ว (ร้องไห้) รอบนี้มันเกินจะให้อภัยแล้ว
ถ้าเขามาขอโทษ?
แบม : ไม่ค่ะ ถึงหนูรักแค่ไหนก็ไม่เอาแล้ว (ร้องไห้)
คิดดีๆ นะ คนดูอยู่ทั้งประเทศ เข้าใจแหละความรักไม่เข้าใครออกใคร พูดเผื่อติดปลายนวมไว้หน่อยก็ได้ พวกพี่ก็ยังโอเคนะ?
แบม : ไม่ค่ะ ไม่มีทางไปเป็นเหมือนเดิมแล้ว
จากนี้ไปจะไม่มีเขานอนอยู่ข้างๆ จะนอนหลับเหรอ?
แบม : ก็นอนไม่หลับ แต่ก็จะอยู่ให้ได้
บอลหน้าตาหล่อ หน้ามันถูกจริตเรา มีหนวดนิดๆ เขาไม่ชอบโกนหนวดเหรอ?
แบม : เขาชอบตัด
เอาไว้ยี เวลาหอมซุกไซ้ พี่รู้ หลังจากนั้นเป็นไง พอเราจดทะเบียนสมรส หางานให้ทำ มันก็ยังไม่รักดี มันทำยังไง?
แบม : วันนั้นเขาเข้ากะดึก หนูบอกว่าหนูจะไปกินเบียร์ห้องเพื่อนนะ ไปทำอะไรกินห้องเพื่อน เขาก็ตกลง รับรู้ เพื่อนหนูบอกว่าไม่สะดวกนะ เพื่อนอีกคนที่จะไปด้วยกัน ก็เลยชวนไปเที่ยวลานเบียร์ ก็เลยไปกินกับเพื่อนคนนั้น ไม่มีผู้ชาย เขาก็ทราบ เขาน้อยใจหนู เช้ามาหนูจะไปทำงาน ปกติเขาถึงบ้าน 07.05 - 07.10 น. แต่วันนั้นจะ 07.30 น. เขายังไม่ถึงบ้านเลย หนูก็จะสายแล้ว หนูก็รอ
ธรรมดา 07.10 น. เขาต้องกลับมาแล้ว คุณจะเอามอเตอร์ไซค์ออก ส่วนเขากลับมานอนพัก วันนั้นเขายังไม่กลับ คุณทำยังไง?
แบม : หนูก็โทรๆ เขาไม่รับ ติดต่อไม่ได้ หนูรออยู่อย่างนั้น จนจะ 07.30 น.แล้ว โทรมาอาการเหมือนเมา หนูบอกเอารถมา จะไปทำงาน ไปไหนมา เขาก็ไม่ตอบ บอกว่าจะไปส่ง หนูก็ถามว่าจะไปส่งทำไม จะขี่ไปเอง สายแล้ว เขาไม่ยอมให้รถหนู จนหนูสาย ก็ทะเลาะกัน เขาจะลงมาทำร้ายร่างกายหนู บอกว่าหนูจะเรียกโบ๊ทไปเอง เขาก็ไม่ยอม บอกให้เอารถมาเขาก็ไม่ยอม ก็ทะเลาะกัน วันนั้นหนูไปทำงาน แต่หนูไม่รู้เขาไปไหน ตอนหนูรอรถ เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย พอเลิกงานหนูก็ไม่กลับ เพราะหนูไม่พร้อมคุย
งอน?
แบม : งอน ไปเล่นกับเพื่อน เลิกงาน 17.00 น. ไปเดินตลาดกับเพื่อน เขาก็ทักมาว่าให้ไปรับมั้ย หนูก็บอกว่าไม่ จะไปเล่นกับเพื่อน
ยังคุยกันปกติ?
แบม : ใช่ เขาเหมือนมาง้อ เมื่อเช้าเขาทำหนูสาย หนูไปเดินตลาดกับเพื่อนไปทำให้ตัวเองมีความสุข เช้าวันต่อมา เขาก็ไปกินเหล้ากับรุ่นพี่ กลับบ้านประมาณ 10 โมง หนูก็นอนรออยู่ ถามว่ากลับตอนไหน จะเอารถไปดูหนังกับเพื่อน กลับมาเขาก็หลับไปแป๊บนึง ต่างคนต่างงอน ไม่คุยกัน นอนหันหลังให้กัน หนูบอกว่าจะเอารถไปดูหนังกับเพื่อนนะ เธอก็นอนอยู่บ้านไป ทีนี้หนูเอะใจ เช็กโทรศัพท์สักนิดนึงก่อนออกจากบ้าน ก็เลยเปิดโทรศัพท์เขาดู ตอนนั้นรู้รหัสเขาค่ะ เขายังไม่เปลี่ยน เข้าเช็กทุกแอปฯ ไม่มี เข้าติ๊กต๊อกปุ๊บเห็นว่าเขาคุยกับแฟนเก่าเขา
ช้ำอีกแล้ว?
แบม : ช้ำ ดึงเขาขึ้นมาเลยค่ะว่าทำไมต้องไปคุยกับแฟนเก่า เขาก็เอาขาพาดคอหนู ล็อกคอหนู หนูก็ดิ้นออกมาได้ เขาเมาไง หนูบอกว่าถ้าเป็นงี้ไม่ต้องคุยกัน ทำไมต้องกลับไปคุยกับเมียเก่า หนูดิ้นหลุดมาได้ก็คว้ามอเตอร์ไซค์ไปดูหนังกับเพื่อน แต่ยังไม่ทันได้ดู เขาก็โทรตามยิกๆ ให้เอารถกูมา ถ้าไม่เอารถมาจะเผาเสื้อผ้านะ ขู่เรา หนูก็บอกว่าไม่ จะไปดูหนังกับเพื่อน เป็นอะไร นี่ก็รถเราเหมือนกันนะ เพราะเราเป็นคนดาวน์ จะไม่มีสิทธิ์ขี่เลยเหรอ เขาก็บอกเอารถมา ไม่งั้นเตรียมมาเอาเสื้อผ้าอยู่กองขยะนะ เขาวิดีโอคอลมา เอาเสื้อผ้ามาไว้ตรงป่าหน้าห้อง เอาไฟจุดถุงขยะ แล้วโยนใส่เสื้อผ้าหนู อันนี้ระหองระแหงกันก่อนหนูย้ายไปอยู่กับรุ่นพี่ ช่วงปลายเดือนที่แล้ว ก่อนแยกกัน
คุณย้ายออกไป แต่ก็ยังไม่เลิก?
แบม : ใช่ค่ะ
เขาเข้าใจว่าคุณเลิกกับคุณหรือเปล่า?
แบม : ไม่ค่ะ เขาก็ตามไปง้อหนูที่ห้องรุ่นพี่ทุกวัน
แล้วเกิดเรื่องครั้งนี้ได้ไง?
แบม : หนูไม่ได้จะไม่กลับ แต่บอกเขาว่าขอหาห้องอยู่ก่อน ถ้าวันไหนทะเลาะกันอีก แล้วเธอไล่อีก เขาจะไม่มีที่อยู่ เพราะนี่บ้านเธอ ไม่ใช่บ้านเขา หนูไม่อยากไปรบกวนรุ่นพี่อีก ขอหาห้องก่อนนะ แล้วเธอจะไปๆ มาๆ มาหาเขาก็ได้ เขาก็มาหาหนูทุกวัน มาตื๊อ มานอนด้วย มากินโน่นกินนี่ มานอนอยู่ห้องรุ่นพี่ นอนกอดกันเฉยๆ ค่ะ
แล้วยังไง?
แบม : พอหนูได้ห้องใหม่ รุ่นพี่ต้องกลับไปอยู่บ้านอีกบ้านนึง หนูหาห้องได้ เขาก็มาหาหนูที่ห้องอยู่นะ หาอยู่ทุกวัน จนเสาร์ล่าสุดนี้ เขามานอนกับหนู ฝนตก ตากฝนมาหาที่ห้องของหนู เขาเมาแหละ หนูก็ถามว่าเธอเมา เมาก็ยังจำห้องเขาได้อยู่เนอะ เขาก็ยิ้มแล้วถอดเสื้อผ้าออก บอกว่าซักให้ด้วยนะ
ทุกครั้งที่พูดถึงผัว แววตามีประกายตลอดเวลาเลย ยิ้มมีความสุข หนูยังรักเขาอยู่?
แบม : รักค่ะ ตอนนั้นรักมาก มันเจ็บ (ร้องไห้) รักมากก็เจ็บมาก พอเขาหลับหนูเอาผ้าไปซัก ตากฝนไปซื้อข้าวให้เขากิน เรียกเขากินข้าวกินอะไร ทีนี้รุ่นพี่โทรมาให้พาไปเอารถหน่อย ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่ห้องนะ ถ้าเธอกลับตอนไหนก็ล็อกห้องให้ด้วย เขาบอกเขากลับเลย ก็แยกย้ายกัน จนวันจันทร์หนูนอนห้องรุ่นพี่ เพราะกลับดึก
เมื่อไหร่จะไปห้องนั้น?
แบม : อีกนิดเดียวค่ะ หนูไม่ได้ทำงาน วันอังคารตั้งใจจะพารุ่นพี่ไปสมัครงาน ไปเอาเอกสารแถวสะพาน 4 ระยอง ไปถ่ายเอกสารในซอยนั้น ใกล้ห้องเขา รุ่นพี่ก็พูดขึ้นมาว่าอยากทำเล็บใหม่ หนูบอกว่าในหมู่บ้านแฟนหนูมีร้านทำเล็บอยู่ ราคาถูก แล้วทำสวยด้วย พี่เลยบอกให้พาไป หนูก็จองคิวแล้วพาไป หนูก็บอกรุ่นพี่ว่าพาหนูไปดูมันก่อนได้มั้ย ขี่รถผ่านหน้าบ้านมันก่อนได้มั้ย หนูอยากเห็นว่ามันอยู่ยังไง ทำไมหนูติดต่อมันไม่ได้ เมื่อวานนี้เองค่ะ ใจหนูตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีคนอื่น แค่ว่าถ้าเขานอนอยู่คนเดียว จะเข้าไปแกล้งเขา ปลุกเขาอย่างนี้ จะไปเซอร์ไพรส์แฟนค่ะ แล้วก็เจอเซอร์ไพรส์เอง เห็นรถพีซีเอ็กซ์จอดอยู่นอกรั้วบ้าน เราก็เอ๊ะ รถใครทำไมจอดนอกรั้ว แปลกๆ เห็นรองเท้าผู้หญิงจอดคู่กับแฟนหนู หนูก็เดินอ้อมไปตรงห้องเขา เปิดประตูเข้าไป เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ล็อกห้อง เปิดเข้าไปตอนแรกยืนอึ้ง คิดว่าตาฝาด
ตอนแรกเป็นไง?
แบม : ช็อกค่ะ คิดว่าตาฝาด มองอีกทีชัดๆ เห็นผู้หญิงนอนกอดแฟนหนูแบบเปลือยกายเลยค่ะ ตัวก็ชาหมด ยืนช็อกแป๊บนึงแล้วตบหน้าผู้ชายก่อนยังไม่อัดคลิป ตบหน้าปลุกผู้ชาย ตื่น คืออะไร แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปค่ะ ผู้หญิงก็สะลึมสะลือ ยิ้มๆ ค่ะ
เขายิ้มทำไม เขาพูดอะไรมั้ย?
แบม : เขาไม่พูด เขาก็สะกิดแฟนหนู หนูก็โวยวายตามในคลิปเลย มึงเป็นใครๆ
คุณบันทึกเหตุการณ์เกือบๆ 3 นาที พอเขากระโจนมาแล้วเป็นยังไงต่อที่กล้องตัดไป?
แบม : เขาปิดประตูก่อนแล้วใส่กางเกงวิ่งออกมาทีหลัง วิ่งออกมาวนๆ วิ่งไล่หนูรอบรถพี่สาวเลยค่ะ หนูก็วิ่งหนีเขา เขาวิ่งคว้าไม้มาวิ่งไล่ เขาเขวี้ยงใส่หนู แต่ไม่โดน หนูกระโดดขึ้นรถรุ่นพี่ทัน ทีนี้ก็เลยออกมาค่ะ แต่ขอชี้แจงนิดนึงได้มั้ยคะ ที่ผู้ชายพูดในคลิปว่าโสด เขาไม่ได้พูดว่าหนูโสดนะคะ แต่เขาบอกผู้หญิงเองว่าเขาโสด
คุณเคยลงว่าโสดมั้ย?
แบม : เคยค่ะ เขาลงก่อน เขาลบคู่ลบอะไรออกก่อน ตอนทะเลาะกัน
ฝ่ายชายออกมาสวนว่าผู้หญิงชอบลงตลอดเวลาว่าโสด เขาก็เลยมองว่าเขาไม่ได้ผิดอะไร ฝ่ายหญิงบอกว่าที่ลงเพราะทะเลาะกัน คุณบอกโสด ฉันก็บอกโสดสิ แต่คำพูดไม่ได้หรอก มันอยู่ที่ทะเบียน?
แบม : ใช่ค่ะ เพราะรูปหน้าเฟซฯ หนูไม่เคยลบรูปเขาเลย แต่เขาลบออกหมดเลยฝั่งเขา เขาลงโน้ตก่อนว่าโสด และแชร์ก่อนว่าโสด
สองวันนี้ติดต่อกันมั้ย?
แบม : ไม่ค่ะ ตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้คุยกันเลย เหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆ หนูก็ไม่กล้าตอบแชตใคร ไม่กล้าทำอะไรเพราะสั่นอยู่ ไม่เคยจังๆ แบบนี้ เคยจับได้ว่าไปคุยกันลับหลัง แต่ไม่เคยเจอจะจะ มันแย่มาก ผู้หญิงตอบคำถามไม่รู้เรื่อง เหมือนยิ้ม หัวเราะอย่างเดียว เหมือนเมาค่ะ เมาทั้งคู่ค่ะ
ทนายพัฒน์ : เราบันทึกคลิปได้ มาโพสต์เพราะอะไร
แบม : หนูโมโหที่เขาวิ่งมาทำร้ายหนู ปกป้องผู้หญิงคนนั้น หนูโกรธ เสียใจค่ะ ทำอะไรเขาไม่ได้ เขาทำเราเจ็บกว่า เราสู้แรงเขาไม่ได้ ก็ทำได้แค่โพสต์ค่ะ
วันนี้คุณตัดสินใจจะฟ้อง ฟ้องใครบ้าง?
แบม : ฟ้องชู้และฟ้องผู้ชายค่ะ
ฝ่ายหญิงฝั่งโน้น เขาไปแจ้งความแล้วนะ เรื่องที่คุณเอาคลิปไปลง สองเขาลาออกจากที่ทำงานแล้ว เขาน่าจะทนความกดดันไม่ได้ ฝ่ายชายจะเข้าสาย เขามีมุมที่เขาต้องพูดเหมือนกัน กังวลใจมั้ย?
แบม : ไม่ค่ะ
ถ้าวันนี้ฝ่ายชายกลับมา?
แบม : ไม่กลับค่ะ เพราะหนูเชื่อว่าเขาก็คงไม่กลับมาแล้ว
ต่อไปนี้จะกินข้าวอร่อยได้ไง?
แบม : ไม่กินมั้งคะ (หัวเราะ) ตั้งแต่เมื่อวานก็เพิ่งได้กินข้าววันนี้วันแรก ไม่อยากกินอะไร น้ำก็ไม่อยากกิน มันกินอะไรไม่ลงค่ะ
มันเสียใจ ถ้าเขาจะกลับมา แล้วกินข้าวด้วยกัน เธอจะได้อร่อยที่สุด?
แบม : ไม่มีทางค่ะ
เราสองคนฝึกเห่าก่อนมั้ยละ ดูทรงไม่น่าเป็นอย่างนั้น?
เปิ้ล : หนูน่าจะเห่าก่อนเพื่อน หนูปกป้องก่อนคนแรก พอหลังจากคลิปน้องกลัวทำอะไรไม่ถูก อย่างที่เห็นในคลิป ฝั่งผู้ชายกับผู้หญิงไม่รู้จะยังไง ไล่ทำร้ายร่างกาย
จากที่ดูคลิปสองคนนั้นเหมือนไม่มีสติ ลอยๆ หัวเราะ ดูงงๆ ทางนี้ฟ้องได้?
ทนายพัฒน์ : เขามีทะเบียนสมรสอยู่ครับ เขามีสิทธิ์ เขาเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่
ที่ทราบมาการฟ้องชู้หรือฟ้องหย่า มันต้องชัดมากๆ บางเคสเท่าที่ทราบ ผู้หญิงนั่งตักผู้ชาย เมียเห็น มีภาพ บางครั้งหลักฐานไม่พอ ศาลยังยกเลย ขนาดผู้หญิงนั่งตัก?
ทนายพัฒน์ : ถูกต้องครับ ต้องดูอิริยาบถต่างๆ ประกอบ แล้วก็ไม่ควรมีแค่เหตุการณ์เดียว อาจมีหลายเหตุการณ์ ต่างวันเวลาสถานที่ ดูแล้วทำนองชู้สาว ดูแล้วเหมือนคนรัก ผิดวิสัยความเป็นเพื่อนครับ
“บอล” อยู่ในสาย บอลยืนยันว่าบอลคือสามีแบม?
บอล : ยืนยันครับ
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น?
บอล : วันนั้นเป็นวันเงินออก ก็เลยเลิกงานแล้วไปนั่งกินเบียร์กัน เลยชวนคนในโรงงานเดียวกัน ชวนไปกินสังสรรค์เงินออกครับ จากนั้นผมเมา ผมขับรถกลับบ้านเกือบไม่ได้ ก็เลยให้เขาขี่รถตามหลังผมไปส่งที่บ้าน
ให้ใครขี่รถตามหลังไป?
บอล : คนในคลิปครับ
ชื่อเอ นามสมมติ จากนั้นยังไงต่อ คุณนั่งกินสังสรรค์กัน ฝั่งคุณเอกินอยู่ด้วย?
บอล : ใช่ครับ
จากนั้นคุณบอกจะกลับบ้าน คุณให้เอขี่ตามไปเหรอ?
บอล : ชวนกันกลับ วันนั้นผมเมาแล้ว จะกลับบ้าน ก็เลยชวนกันกลับพร้อมกันครับ ไปถึงบ้านก็ตามสภาพที่เห็นครับ
ไปถึงบ้านก็ซัดกันเลย?
บอล : ใช่ครับ
ตามภาพ หรือตามสภาพ?
บอล : ตามภาพครับ
ตัวแบมเขาจะฟ้องเรา คิดว่ายังไง?
บอล : ครับ ฟ้องไปครับ ผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ขอโทษฝ่ายหญิงด้วยครับ
คุณรักแบมมั้ย?
บอล : ตอนนี้หมดแล้วครับ ไม่ได้รักแล้วครับ
ทำไมถึงไม่รัก?
บอล : เขาด่าเขาอะไรผมยุบยิบยู่ยี่ พูดง่ายๆ งี่เง่า
ยุบยิบยู่ยี่คืออะไร?
เปิ้ล : น่าจะจุกจิกจู้จี้ค่ะ (หัวเราะ)
แล้วยังไง?
บอล : เคยไปด่าเพื่อนผม คล้ายๆ ไม่ให้เกียรติผมเลยครับ
อดีตคุณคบหาผู้หญิงหลายคน เคยโดนผัวผู้หญิงตามไปกระทืบ แต่เขาไปขอให้นะ?
บอล : ใช่ครับ ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกัน คนที่มีผัวเขาโกหกผมว่าเขาโสดครับ
แต่คุณมีเมียแล้วจะไปสอยเขาทำไมล่ะ?
บอล : แค่คุยเฉยๆ ครับ ไม่มีอะไรเกินเลย
ทนายพัฒน์ : เคลียร์กับสามีเขาว่าไง
บอล : ตอนนั้นสามีเขาทักมาหาผม คุยกี่วันกี่เดือน ได้ไปหาไปอะไรกันหรือเปล่า ผมก็ตอบไปตามที่เขาถามมาครับ
บอลเสพมั้ย?
บอล : ไม่ได้เสพครับ
แต่เขามีหลักฐานว่าคุณเสพนะ?
บอล : หลักฐานตอนไหนครับ
แบม : ก่อนหนูออกมาค่ะ
บอล : ผมเลิกมา 2-3 เดือนแล้ว
แบม : ไม่ถึง 3 เดือนค่ะ
คุณเสพอะไร?
บอล : ยาบ้าครับ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับ 2-3 เดือนก่อนครับ
แบม : ไม่ถึงค่ะ หนูออกมายังไม่ถึงเดือน เขาก็ยังเสพอยู่ หนูก็เพิ่งถ่ายรูปมา
บอล : มันเป็นอุปกรณ์เก่าครับ
แบม : ไม่เก่าค่ะ เคยเห็นเขาเสพค่ะ หน้าบ้าน หลังบ้าน เขาไปหมดค่ะ
บอล : ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ครับ
คุณจะเอายังไง เขาจะฟ้องหย่า?
บอล : ก็ให้ผมทำไงล่ะครับ ก็ให้เขาฟ้องครับ
ทนายพัฒน์ : คุณบอลหมดรักคุณแบมเมื่อไหร่ครับ
บอล : วันที่เขาย้ายของออกไปครับ
ทนายพัฒน์ : แต่วันเสาร์ยังเอาเสื้อผ้าไปให้ซักอยู่
บอล : เขาทักให้ผมเข้าไปหาเขาครับ
ทนายพัฒน์ : ไปนี่ไม่ได้รักเขา
บอล : ไม่ครับ ผมก็ถามเขาว่าเข้าไปขี้เฉยๆ เหรอ
บอลอยู่กับใคร?
พี่สาวบอล : พี่สาวค่ะ จะเอาเรื่องไหน เข้าประเด็นเลยค่ะ ไม่ต้องวนไปเรื่องยา มีประเด็นกันเรื่องนี้ เจาะจงกันเรื่องนี้เลยค่ะ เขาต้องการยังไงคะ พูดมาค่ะ
เขาจะฟ้องหย่า?
พี่สาวบอล : ต้องการหย่าตั้งแต่เขาขนของย้ายออกไปแล้วค่ะ แต่เขาไม่ยอมหย่า ใช่มั้ย
แบม : ตอนนั้นฝ่ายชายไปตามหาหนูที่บ้านพี่หนู
น้องชายคุณยังไปตามหา?
บอล : ตอนนั้นก็ไปง้อครับ
แบม : แล้วไหนบอกอยากหย่า
อยากหย่าแล้วไปง้อเขาทำไม?
พี่ชายบอล : ถ้าย้ายออกไปก็ต้องการหย่าไปเลย ไม่ใช่ไปมาหาสู่กันแบบนี้
ฝ่ายหญิงบอกตอนนั้นทะเลาะกันจริง ผัวเมียเหมือนลิ้นกับฟัน ผัวเอาของไปกองหน้าบ้านเผาของของเขา เขาเลยเอาของไปนอนบ้านพี่สาว น้องชายคุณไปง้อเขาถ้าอยากหย่าแล้วจะไปง้อทำไม?
บอล : ก็อยากหย่ากันให้จบให้สิ้นครับ
ไปง้อให้กลับมาจะได้หย่ากันได้งี้เหรอ?
บอล : ผมก็บอกแล้วว่าถ้าออกไปก็หย่ากันให้จบให้สิ้นวันนั้น
แบม : พูดวันไหน
ทนายพัฒน์ : ที่ไปง้อ ง้อเพื่อหย่า หรือง้อให้กลับมาคืนดีกัน
บอล : ง้ออยากให้มาคืนดีกัน
แบม : พูดวกไปวนมา
พี่สาวบอล : ตั้งแต่ตัวเองขนของย้ายออกไป ก็บอกให้หย่าให้จบๆ ที่เขาเผาเสื้อผ้าประชดเพราะตัวเองออกไปดูหนัง เขาไม่อยากให้ตัวเองออกไป
แบม : แต่ตัวเองไปคุยกับเมียเก่า
พี่สาวบอล : ตั้งแต่ตัวเองย้ายออกไป ขนของย้ายออกไป ตัวเองก็โพสต์ว่าโสด มีแชตคุยกับผู้ชายด้วยไม่ใช่เหรอคะ
แบม : คุยแบบเพื่อนมั้ย ไม่ได้คุยในเชิงชู้สาว
พี่สาวบอล : เปิดได้ค่ะ ส่งไปให้ดูอยู่ค่ะ
เปิดแชต ผู้ชายบอกมาให้กอดหน่อย?
แบม : นี่แชตหนูกับเขานะคะ ผู้ชายบอกให้มากอดหน่อย หนูเลยบอกว่าเห็นหนูมีค่าแค่นี้เหรอ
พี่สาวบอล : มันมีอีกแชตนึงค่ะ แชตล่าสุดค่ะ
เดี๋ยวให้เด็กไปส่งกูอยู่บ้านเด็ก?
บอล : อันนั้นอยู่ด้วยกันมั้ยครับ
นี่รูปใคร?
แบม : เป็นแค่คนคุยค่ะ
พี่สาวบอล : คนคุยยังไงคะ คุณบอกอยู่ด้วยกันแล้ว ปลุกมันแต่งตัวค่ะ
คุณคบหาเขามั้ย?
แบม : ไม่ๆ
พี่สาวบอล : คุณก็คุยไม่ใช่เหรอคะ
แบม : ใช่ค่ะ คุยแต่ไม่ได้มีอะไรกัน คุยทำนองเพื่อนค่ะ ไม่ได้อยู่กับเขาแค่สองคนไงคะ มีคนอื่นอยู่ด้วย
คุณไปอยู่ตรงนั้นทำไม เหตุการณ์คืออะไร?
แบม : วันนั้นรุ่นพี่หนูอีกคนคุยกับพี่ชายของเขา หนูเลยพาเขาไป ผู้ชายคนนี้เพิ่งคุยกันวันนั้นแหละ ที่พารุ่นพี่ไปหาพี่ชายเขา
พี่สาวบอล : คุณก็มีคนอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอ ที่น้องกลับมา น้องต้องการอะไร น้องย้ายออกไปแล้วน้องโพสต์โสดอย่างนั้นโสดอย่างนี้ เหงาอย่างนั้น เหงาอย่างนี้อยู่ แล้วคุณจะวนกลับมาเพื่ออะไร ในเมื่อคุณขนของออกไปแล้ว ไปเที่ยวไปร้านเหล้า
แบม : โพสต์โสดแล้วผิดตรงไหน เราก็งอนเขา ยังไม่ได้ตัดขาดกัน
บอล : คุณขนของออกไปจากบ้าน คุณก็โพสต์เรื่อยๆ ว่าโสด โพสต์ออกไปเที่ยว เปิดดูมั้ยล่ะ
โพสต์ว่าโสดบริหารเสน่ห์?
แบม : ประชด
คุณโพสต์ขอคนดุๆ กวนตีนๆ ด่าเก่งๆ ขี้หึง แฮชแท็กโสด ถึงหน้าตาไม่ดี แต่ปากดีตลอดนะครับ โสดงับเตง คุณโพสต์แบบนี้ คุณแชร์สตอรี่ โสดอยู่นะ เผื่อใครคิดว่ามีแฟน ไม่เอาถ่าน แต่เอาเก่ง?
แบม : (หัวเราะ) มันขึ้นมาก็แชร์ไป มันเหงา อยากประชด อยากให้เขามาหา ปกติเขาก็มาหาอยู่แล้ว
คืนฝนตกคุณก็ไปหาเขาใช่มั้ย?
บอล : ใช่ครับ เขาทักบอกให้ผมเข้าไปหาครับ
แบม : เขาก็มา ปกติก็มาอยู่แล้ว
คุณไม่ไปก็ได้ ถ้าอยากเลิก ไปทำไม?
บอล : เขาอ้อนให้ผมไป
เขาอ้อนยังไง?
บอล : เธอๆ มาหาหน่อย
คุณก็นอกใจเขาหลายครั้งที่ผ่านมา?
บอล : ใช่ครับ
ผู้หญิงเขารู้สึกไม่ดี เขาประชดประชันคุณบ้าง คุณรู้สึกยังไง?
บอล : อันนั้นเรื่องเก่าครับ
คุณตอบไม่ตรงคำถาม ถ้าคุณมีผู้หญิงคนอื่น สอยผู้หญิงคนอื่นหลายๆ คน เมียจับได้หลายครั้ง วันนึงเมียเขาลองทำดูบ้าง คุณคิดว่ายังไง?
บอล : ก็ให้เขาทำไปสิครับ
ต่างคนต่างทำได้?
บอล : ถ้าเขาทำผมรับไม่ได้ครับ
คุณรับไม่ได้ คุณถึงมาพูดตรงนี้ว่าคุณทำทำไม?
บอล : ก่อนผมพาคนนี้มา ก็บอกกันว่าโสดกันแล้วไม่ได้ติดต่ออะไรแล้ว
แบม : พูดตอนไหน
บอล : อ้าว ตัวเองพูดกับเขาไม่ใช่เหรอ
แบม : พูดตอนไหน ตอนนั้นตัวเองนั่งกินข้าวอยู่เลย บอกว่าเดี๋ยวมาเอาเสื้อผ้าที่ห้องนะ ตากไว้นี่แหละ พาพี่ไปเอารถก่อน
บอล : ก็หลังจากวันนั้น
แบม : หลังจากวันไหน วันนั้นเรายังไม่ได้คุยกันเลย ที่เธอโทรมาขอเงินเรา 20 บาทเมื่อวันจันทร์ เราบอกไม่มี เธอก็บอกแล้วแต่ แล้วเราก็ติดต่อเธอไม่ได้อีกเลย จริงมั้ย
ทนายพัฒน์ : ไทม์ไลน์เท่าที่ฟังมา ติดต่อกันครั้งสุดท้ายคือวันเสาร์ที่เจอกัน แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นวันอังคาร ห่างกันสองวัน แล้วไปบอกเลิกกันตอนไหน
แบม : ยังไม่ได้บอกเลิกเลย เพราะหนูติดต่อเขาไม่ได้ อยู่ๆ เขาบล็อกเบอร์หนู เขาติดต่อขอ 20 บาทวันจันทร์ เขาให้หนูเติมเน็ตให้หน่อยหนูบอกไม่มี เขาบอกงั้นขอ 20 บาทก็ได้ หนูบอกไม่มี จะเอาที่ไหนมาให้ หนูตัดสายเขาแล้วนอนต่อ เขาก็พิมพ์ส่งมาว่าแล้วแต่
ตอนนี้สามีคุณตั้งแง่สองข้อ ข้อแรก คุณควรเลิกตั้งแต่ย้ายของออกไป สองเขาตั้งแง่ว่าคุณประกาศว่าคุณโสด ตอนนี้บอลจะเอายังไง?
บอล : จะให้ผมทำไง เขาจะฟ้อง ผมไม่มีอะไรจะให้เขา เขาจะฟ้องเอาอะไรผมครับ
ฝ่ายหญิงเป็นใคร?
บอล : แค่คนคุย คนรู้จ้กที่โรงงานเฉยๆ ครับ
เขามีผัวหรือยัง?
บอล : ไม่มีครับ
ตอนเมียบุกเข้าไป ทำไมตอนตื่นถึงนอนยิ้ม?
บอล : ยังเมาอยู่ครับ ผู้หญิงก็เมาเหมือนกันครับ
ทนายพัฒน์ : เราก็อยากหย่า
บอล : อยากหย่าครับ
ทนายพัฒน์ : อยากรับผิดชอบค่าเสียหายฝ่ายหญิงมั้ย ที่คุณไปนอนกับคนอื่น
การฟ้องร้องคือถ้าฟ้องจะเรียกเงินได้ ฝ่ายหญิงถ้าฟ้องก็ต้องชดใช้ แล้วแต่เขาจะเรียก?
ทนายพัฒน์ : เขาอาจเรียกหลักแสนหรือหลักล้านก็ได้ แต่การเรียกก็เรียกได้ แต่ศาลให้เท่าไหร่ดูตามพฤติการณ์ แต่ถ้าสามารถตกลงกันได้ ก็แล้วแต่คู่ความตกลงกัน ทางภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิ์เรียกจากฝ่ายชายที่เป็นคู่สมรสและหญิงอื่นที่เข้ามาล่วงเกิน
ถ้าเขาอ้างว่าไม่มี?
ทนายพัฒน์ : ไม่มี ศาลก็จะตัดสินให้ครับ ฝ่ายหญิงที่ชนะคดีก็ต้องไปบังคับคดีตามคำพิพากษา เงินเดือนก็อาจถูกอายัดได้
บอล : แล้วคลิปที่เขาโพสต์ไป ผมฟ้องได้มั้ยครับ ฟ้องกลับครับ
ทนายพัฒน์ : ก็ฟ้องได้เหมือนกันครับ เท่าที่ดูเป็นคดีอาญาอยู่แล้ว เรื่องหมิ่นประมาท กับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับ ก็แยกกันคนละคดี แม้คุณบอลกับน้องผู้หญิงจะไม่ดำเนินคดี ทางตร.สามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้ว คุณบอลกับน้องผู้หญิงสามารถไปเรียกค่าเสียหายในส่วนนั้นได้ คุณแบมก็สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ ฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหายได้เหมือนกันครับ
คิดว่าจะกลับไปมั้ย?
บอล : ไม่กลับครับ
ที่ผ่านมาไปง้อเขาทำไม?
บอล : คิดว่าเขาจะกลับมาครับ ตอนผมไปง้อ เขาพูดเหมือนไม่อยากอยู่กับผมเลย จะมาตามทำไม อยู่กับมึงกินข้าวอะไรก็อร่อย อยู่กับเพื่อนมีความสุขกว่ามึงอีก
แบม : ให้พูดมั้ยว่าวันที่ไปง้อ เขาตบหน้าหนูจนเลือดกำเดาไหลเลย
ตบจริงมั้ย?
บอล : ตบจริงครับ ผมไม่รู้ว่าเลือดกำเดาไหลครับ
เขาไม่ดีด้วย?
บอล : ไม่ใช่เขาไม่ดี เขาไปเที่ยวมาครับ
ก็เลยตบซะเลย?
บอล : ใช่ครับ
ถามนอกเรื่อง โดราเอมอนของใคร?
บอล : ของผมครับ ไปปาโป่งตามงานวัดมาครับ โดราเอมอน แบมก็เอาหัวหนุนไม่ใช่เหรอ
แบม : ก็เคยใช้ มันวางอยู่ข้างๆ เนอะ แต่ไม่ได้ขนาดนั้น
บอล : ที่นอนหมองๆ ดำๆ ก็เคยนอนอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอ ตอนอยู่ด้วยกัน
เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนะว่าที่นอนดำ แต่ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามว่าทำไมที่นอนดำจัง ทำไมโดราเอมอนหมองจัง ไม่ได้หมายถึงแบม เขาพูดถึงฝากระติกเขียวด้วย?
บอล : กระติกเขียวเขาเป็นคนโยนเข้ามา น่าจะโดนหลังผมครับ วันที่ผมจะแย่งโทรศัพท์เขา เขาวิ่งหนีออกมา ทำไมไม่พูดว่าตัวเองไปทำรถเขารถเขาล้มไปครับ
รถผู้หญิงล้ม?
บอล : ใช่ครับ
ดีเขาไม่เอาตีนเหยียบยอดอกด้วย อย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลย มันอารมณ์ผู้หญิง คุณก็ต้องเข้าใจในมุมนึง?
บอล : ที่ผมเอาไม้ไล่โยนใส่เขา เขาทำรถผู้หญิงคนนั้น ผมก็เลยเอาไม้โยนใส่เขา โยนไล่เขา
ทนายพัฒน์ : ตอนนั้นไปทำทรัพย์ผู้หญิงเหรอครับ
แบม : ค่ะ ทำรถเขาล้ม
บอล : ทำไมไม่พูดล่ะ ทำรถเขาด้วย
แบม : ดีเท่าไหร่แล้วไม่ทำผู้หญิง
ต่อสายหา “เอ” เขาแจ้งความคุณแบมแล้ว ฟังฝ่ายหญิงอีกฝั่ง จะได้จบๆ ครบถ้วนกระบวนความ คุณเอคือผู้หญิงที่อยู่ในคลิป เหตุการณ์คือยังไง?
เอ : นั่งกินเบียร์ด้วยกันนี่แหละค่ะ ตอนเช้าออกกะดึกมา ทำงานที่เดียวกันค่ะ
ตำแหน่งคุณใหญ่กว่ามั้ย?
เอ : โตกว่าค่ะ
ลูกน้องไปจีบหรือยังไง?
เอ : ใช่ค่ะ ก็จีบกันนั่นแหละค่ะ เขาบอกโสดไม่มีเมีย
คุยนานหรือยัง?
เอ : ประมาณเดือนค่ะ แต่คุยไม่เชิงว่าคบกันจริงๆ ค่ะ คุยกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะ เมื่อวานไปกินด้วยกัน เริ่มสนิทมากขึ้น เริ่มจีบกัน
บอล : เราไม่ได้คุยกัน แค่ไปนั่งกินเบียร์ด้วยกันเฉยๆ
เอ : ก็รู้จักกันปกติ ไปกินเบียร์ด้วยกัน ไม่ได้คุยเชิงชู้สาวอะไรแบบนั้นค่ะ
ลูกน้องจีบหัวหน้า แล้วมาบอกหัวหน้าอีกว่าไม่มีเมีย?
เอ : เขาบอกแยกกันอยู่แล้วค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นไปไงมาไงถึงได้เกิดเรื่องขึ้น?
เอ : ต่างคนต่างเมา ขากลับเขาบอกผมก็เมา พี่ขับรถตามหลังไปส่ง เขาชวนไปในบ้าน หมู่บ้านอยู่ใกล้กัน
ไปครั้งแรกหรือเคยไปมาแล้ว?
เอ : ครั้งแรกค่ะ
ไปก็ไม่เห็นเมียเขาอยู่?
เอ : ไม่มีค่ะ
ทนายพัฒน์ : ในห้องมีภาพแบมด้วย ไม่เอ๊ะเหรอครับ
เอ : ไม่เห็นค่ะ เพราะเมา มาเห็นตอนเขาโพสต์ เฮ้ย มีจริง แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาถ่ายคลิปวิดีโอ ตอนนั้นคิดว่าน้องผู้หญิงที่นั่งกินด้วยกันมาหยอก กล้ามาถึงนี่เลยเหรอวะ เราคิดในใจ เพราะเราก็เมา
มีรูปแบมติดอยู่ที่กำแพง?
เอ : เพิ่งรู้เหมือนกัน
รูปนี้บอลติดไว้?
บอล : แบมเป็นคนติดครับ
ถ้าคุณอยากหย่า อยากเลิก ทำไมไม่เอาออกไป?
บอล : ก็เห็นหน้าลูกครับ มีรูปคู่อยู่ รูปเดี่ยวก็มี
ทำไมไม่เอาออกไป ในเมื่อไม่รักเขาแล้ว ทำไมไม่เอารูปออกจากห้องไป?
บอล : ไม่มีเวลาครับ ทำงานไม่ได้มีเวลาใส่ใจรูปครับ
คุณเอเอาไงต่อไป?
เอ : ดำเนินคดีค่ะ กำลังอยู่สภ. แจ้งความ กำลังให้ปากคำอยู่
คุณลาออกจากที่ทำงาน?
เอ : ใช่ค่ะ เพราะว่ามันประจานเกินไปค่ะ แล้วเห็นทุกอย่างเลย หนูต้องการแจ้งหมิ่นประมาท ประจานค่ะ
แต่เขาก็จะมีการฟ้องชู้คุณ?
เอ : ค่ะ ไม่รู้คือผิดใช่มั้ยคะ เรื่องการฟ้องชู้
ทนายพัฒน์ : เมื่อกี้มีข้อเท็จจริงนึงที่คุณเอทราบว่าเขาแยกกันอยู่ครับ
เอ : ไม่ค่ะ มาทราบทีหลังว่าแยกกันอยู่ เขาบอกเขาโสดอย่างเดียว
ทนายพัฒน์ : คุณเออายุเท่าไหร่
เอ : 38 ค่ะ
ทนายพัฒน์ : ผ่านการมีครอบครัวมาก่อนมั้ย
เอ : มีค่ะ
ณ ตอนนี้ดำเนินคดีคนเดียวใช่มั้ย?
เอ : ใช่ค่ะ
บอลดำเนินคดีมั้ย?
บอล : กำลังดำเนินคดีครับ
คุณคิดว่าไง?
แบม : ค่ะ ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะ
คุณเออยากพูดอะไร จะกลับไปคบบอลต่อมั้ย?
เอ : คงไม่แล้วค่ะ
โกรธมั้ยเขาโกหกว่าไม่มีเมีย?
เอ : ก็มีโกรธบ้างค่ะ ช็อกเหมือนกันค่ะ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วถ่ายคลิปหนู โพสต์ประจาน ครอบครัวหนูอยู่ลำบากเลยตอนนี้
มีการพูดถึงคุณว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก เขาบอกว่าคุณเคยมีเหตุการณ์คบหาสามีคนอื่น?
เอ : ไม่มีค่ะ เราไม่ได้ทำผิดค่ะ ไม่เคยไปยุ่งกับสามีใคร อันดับแรกก่อนคุยกับบอล ก็ถามตลอดว่าโสดจริงๆ เหรอ จริงๆ ใช่มั้ย หนูถามตลอด
บอลบอกว่าไง?
บอล : ผมก็บอกว่าโสด ก็คุยกับแบมแล้วว่าแยกกันอยู่ต่างฝ่ายต่างโสด แค่ว่าไม่ได้หย่ากันเฉยๆ ครับ
ทนายพัฒน์ : ภาษากฎหมายอันนี้เรียกว่าไม่โสดครับ
บอล : นี่แหละครับ ผมถึงชวนเขาไปหย่า แยกกันอยู่แล้วไม่ยอมไปหย่า เรื่องเกิดมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับ
ทนายพัฒน์ : ไม่สงสารคุณเอเหรอที่ต้องมามีปัญหาเพราะคุณ
บอล : ผมต้องขอโทษพี่ด้วยครับ ที่ทำให้เดือดร้อนไปด้วยครับ
จะกลับไปคบกับคุณเอมั้ย?
บอล : ก็น่าจะไม่แล้วครับ เขาก็ไม่เอาเหมือนกันมั้งครับ
คุณเอธรรมดาอยู่ระยอง?
เอ : อยู่หนองคายค่ะ ก็น่าจะออกจากระยองค่ะ
เพราะอยู่ไม่ได้แล้ว?
เอ : ใช่ค่ะ ปากคนก็พูดไป ไม่รู้ความจริงอะไรก็พูดกันไป
คุณยืนยันว่าไม่ผิด เพราะคุณไม่รู้
เอ : ใช่ค่ะ ไม่รู้จริงๆ
อยากพูดอะไรกับแบม?
เอ : อยากถามเหมือนกัน เข้าใจว่าโมโห โวยวาย แต่ว่าเวลาถ่ายคลิปประจานคน มันไม่ใช่เรื่องดี มันเหมือนดาบสองคมค่ะ ตัวหนูก็เสียหายมาก คนรู้จักเราก็เยอะเหมือนกัน แม้กระทั่งที่ทำงานก็ไม่กล้าไปทำงานด้วยซ้ำ ลาออกวันนั้นเลย
แบม : วันนั้นพี่ยิ้มทำไมคะ พี่ยังดึงสามีหนูมาจูบมาหอมต่อหน้าหนูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หนูเรียกให้พี่ลุกขึ้นไปแต่งตัวกลับบ้านพี่ก็ไม่ไป
เอ : ฟังก่อนค่ะ พี่เมา แล้วตอนนั้นกำลังงงอยู่ ตอนแรกคิดว่าเป็นน้องที่ไปกินด้วยกัน อยู่โรงงานด้วยกัน ผมทองเหมือนกัน เสียงเหมือนกันอีก ก็คิดว่าน้องคนนั้นมันตามมาหยอก เราก็ยิ้ม ปกติเราก็เป็นคนยิ้มแบบนี้อยู่แล้ว
กรณีนี้ก็แปลกนิดนึง ถ้าคุณบอกคุณเข้าใจผิดไม่รู้ว่าเป็นแบม คิดว่าเป็นน้องอีกคนที่กินอยู่ด้วยกันแล้วตามมา แต่ตอนนั้นคุณไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะ คุณมีการดึงบอลมาจูบมาหอมแก้ม?
เอ : คนเมาค่ะพี่ กำลังเซ่ออยู่
ต่อให้ไม่ใช่แบม เป็นเพื่อนคุณเอง คุณก็สามารถทำงั้นได้เลยเหมือนกัน?
เอ : ไม่ใช่ค่ะ หนูคิดว่าหนูใส่เสื้อผ้าอยู่ ไม่มีสติเลย เมาหนักมากค่ะ
มารู้สึกตัวตอนไหน?
เอ : ตอนเขาเอาอะไรสักอย่างฟาดขาหนู พอตั้งสติได้ปุ๊บก็คิดว่าไม่ใช่แล้ว ก็เลยลุกขึ้นแบบงงๆ เหมือนกัน
คุณไปบ้านหลังนั้นกี่โมง?
เอ : ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะ จากร้านไปบ้านหลังนั้นไม่ไกลเท่าไหร่ ประมาณ 2 กิโลได้
คุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีล้มมั้ย?
เอ : ไม่ค่ะ
ขี่ปกติเลยใช่มั้ย?
เอ : มีเซๆ อยู่ๆ
คุณขี่ตามไป?
เอ : ใช่ค่ะ ตอนนั้นจำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง
คุณเคยไปบ้านหลังนั้นมาก่อนมั้ย?
เอ : ไม่เคยค่ะ ไปครั้งแรก ให้กลับไปใหม่ก็จำไม่ได้ ตอนนั้นขับรถตามบอลไป
แสดงว่าคุณมีสติในการขับรถตามเขาไปถึงบ้านถูก แต่พออยู่ในบ้าน ไม่มีสติแล้ว?
เอ : ใช่ น่าจะหลับด้วยตอนนั้น ตื่นมางัวเงียๆ ไม่รู้เรื่องอะไร
ทนายพัฒน์ : ตอนได้กัน มีสติหรือตั้งใจครับ
เอ : ยังไงคะ
ตอนมีความสัมพันธ์ คุณมีสติมั้ย คุณรู้มั้ยมีความสัมพันธ์กับเจ้าบอล?
เอ : รู้ค่ะ
แบม : แล้วบอกเมาไม่มีสติ ไม่เห็นรูปบนกำแพง โว๊ะ
บางอย่างที่คุณพูดมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่พูดตอนแรก?
เอ : ค่ะ จำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเมา
คุณมีสามีหรือยัง?
เอ : เคยมีค่ะ แต่เลิกกันแล้ว มีลูกอยู่กับหนู 2 คน และอยู่กับสามีเก่า 2 คนค่ะ
คุณจะฟ้องคนแชร์ด้วย?
เอ : ใช่ค่ะ
มีอะไรอยากบอกคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้มั้ย?
เอ : สิ่งที่เกิดขึ้นหนูก็เสียใจ หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่อยากให้คนมาด่าหนูเหมือนกัน ครอบครัวหนูก็เสียใจที่มาเห็นเรื่องแบบนี้ค่ะ
คุณอยากให้สังคมเข้าใจว่าคุณไม่รู้จริงๆ ว่าบอลมีภรรยาอยู่แล้ว คุณจะฟ้องแบมที่เอาคลิปไปลง ส่วนมุมแบมจะฟ้องคุณก็ว่ากันไป?
เอ : ค่ะ ว่ากันไปค่ะ
บอลเอาไงต่อ คุณยืนยันว่าคุณเองบอกเอว่าคุณโสด?
บอล : ใช่ครับ
เขารู้มั้ยคุณมีลูกแล้ว?
บอล : ไม่รู้ครับ ไม่ได้เล่าให้ฟังครับ
มีอะไรอยากพูดอีกมั้ย?
บอล : ไม่มีครับ
ผมมีของจะให้คุณ กระติกน้ำ 1 ใบ สีเขียว อันนั้นน่าจะแตกแล้ว มีหมอนโดราเอมอนส่งให้อีก 1 ใบ เป็นใบใหม่เลย แล้วก็รายการอภินันทนาการ เรามีชุดเครื่องนอนให้ 1 ชุด เดี๋ยวส่งไปให้นะ?
บอล : ครับ ขอบคุณที่มอบให้ครับ
ยังไงต่อ?
ทนายพัฒน์ : ในส่วนข้อกฎหมาย แบ่งมาเป็นทางบอลกับคุณเอ สามารถดำเนินคดีกับเรา ในข้อหานำสิ่งลามกอนาจารลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (4) ส่วนคนแชร์ ก็จะโดน (5) โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วนตัวเราอาจอ้างได้ว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะ ศาลจะลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ แต่ว่าเอฟซีหรือผู้ชมทั้งหลายที่แชร์ไป ไม่มีสิทธิ์อ้างตัวนี้ เพราะสิทธิ์ตัวนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัว คุณมีทะเบียนสมรสคุณอ้างได้ ส่วนของคุณ คุณสามารถดำเนินคดีเรื่องฟ้องหย่า เรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ส่วนข้อต่อสู้คุณเอก็สามารอ้างได้ว่าไม่ทราบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องดูกันว่าพยานหลักฐานฝ่ายใดน่าเชื่อถือกว่ากัน เพราะตามคลิปก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าล่วงเกินกันทำนองชู้อยู่แล้ว นั่นคือข้อกฎหมาย แต่ผลเสียคือมีการกระทำความผิดตามกฎหมายและเป็นกฎหมายอาญา อันนี้ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุน แต่สิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือไม่มีการทำร้ายร่างกายกัน ณ ขณะนั้น ถือว่าควบคุมสติได้ดีมากครับ เพราะเมียหลวงบางคนอาจไม่ใช่มานั่งกันตรงนี้ อาจไปนั่งอยู่ที่รพ.หรือโรงพักกันแล้ว
เคสนี้ทนายพัฒน์รับดูแลให้?
ทนายพัฒน์ : ดูให้ แต่ก็หมายความว่า ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก แค่นั้นครับ
ไม่กลับไปนะ?
แบม : ไม่กลับค่ะ ตอนแรกรู้สึกเสียใจ แต่ตอนนี้ไม่เสียใจแล้วค่ะ
คุณเป็นไง?
เปิ้ล : ตกใจหลายๆ อย่างค่ะ เป็นห่วง ไม่อยากให้กลับไปมาหากัน ถ้ากลับไปเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลายๆ อย่าง ถ้าเมื่อวานนี้หนูไม่ไปรับออกมา น้องก็ไม่กล้าออกจากหมู่บ้าน เพราะกลัวค่ะ หลังจากจบคลิป เขาก็วิ่งไล่ทำร้ายร่างกายค่ะ ถ้าไม่มีคลิปตรงนี้ที่น้องโพสต์ออกไป เราจะรู้เหรอว่าน้องโดนทำร้ายร่างกาย ที่น้องถ่ายคลิปไว้ก็เป็นการปกป้องตัวเองด้วยนะคะ น้องไม่รู้จะสู้ด้านไหน น้องก็สั่นทำอะไรไม่ถูก พูดตรงๆ น้องพูดอะไรไม่ได้เลยตอนนั้น ร้องไห้แล้วก็สั่น หนูก็ร้องไห้ตามนะ ก็สงสาร ก็รีบไปรับ กลัวออกมาไม่ได้
ถ้าเขาไม่ให้ลูกกลับมา?
แบม : หนูไม่ยอม
ณ วันนี้ลูกอยู่กับพ่อแมบอล เขาก็เลี้ยงดูกันไป ถ้าคุณเอามาแล้วจะให้ใครเลี้ยง?
แบม : ให้ที่บ้านหนูเลี้ยงค่ะ ที่พิจิตร เขาเลี้ยงได้เพราะเขาเลี้ยงลูกคนโตของหนูอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่ลูกบอลค่ะ
ดคีเขาหนักมั้ย?
ทนายพัฒน์ : เคสนี้ศาลอาจปรับเยอะ เพราะความเสียหายเป็นวงกว้าง น่าจะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย โทษปรับน่าจะสูง เพราะความเสียหายมันกว้างมาก ก็ไปว่ากันตามกระบวนการดูว่าศาลพิจารณายังไง ซึ่งโทษสูงสุดคือจำคุก ค่าปรับหนักแน่ อาจถึงแสนก็ได้ ต้องหาเงินมาจ่าย นอกจากนี้แล้วบอลกับเอก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้เหมือนกัน ที่เราเอาคลิปไปโพสต์ เพราะมันเกิดความเสียหายกับเขาเหมือนกัน
ถ้าทางนี้ต้องการเอาลูกมาแล้วฟ้องว่าพ่อเสพยาเหมือนกัน มีสิทธิ์เอาเด็กมาดูได้?
ทนายพัฒน์ : ก็มีสิทธิ์ครับ ทุกคนมีสิทธิ์กล่าวอ้าง แต่ศาลต้องมานั่งดูว่าความเหมาะสม คือตรงไหน อย่างไร การกระทำดังกล่าวส่งผลต่อเด็กมั้ย บางทีอาจเป็นเรื่องผู้ใหญ่ไม่ได้ถึงเด็ก บางทีศาลอาจไม่ได้ถอนอำนาจการปกครองเพียงคนเดียวครับ
เลิกแน่ เขากลับมาคุยดีๆ เอามั้ย?
แบม : ไม่เอาค่ะ
ถ้าจะกลับกระซิบบอกพี่ก่อนนะ?
แบม : หนูเจ็บมาเยอะพอแล้วค่ะ
พี่รอดแน่นะ จะทำอาหารหมาด้วย ออกเร็วๆ นี้ เปลี่ยนพรีเซ็นเตอร์จากหมามาเป็นหน้าพี่ ตัวเป็นหมาแล้ว?
เปิ้ล : ให้หนูคนแรกก็ได้ หนูโดนมาเยอะเหมือนกัน กินเยอะมากเลยค่ะ (หัวเราะ) ไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยสิคะ
กำลังงงเรื่องนี้ เป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้า แต่ลูกน้องอายุน้อยกว่า บอกว่าไม่มีเมีย?
ทนายพัฒน์ : ทั้งที่ตัวเองมีครอบครัวมาอยู่แล้ว ถ้าพูดตรงๆ มันก็ผิดวิสัย เป็นหัวหน้าคนก็ต้องตรวจสอบ ประสบการณ์ต้องสูงกว่าบุคคลที่อายุน้อยกว่า
แบม : ตอนเขาเขียนใบสมัครงานไป เขาก็เขียนนะคะว่าสมรส ถ้าเขาเป็นหัวหน้าจริงเขาก็ต้องเห็น เพราะหนูเป็นคนเขียนใบสมัครให้เขา เขาเขียนไม่ค่อยเป็น
ถ้าอยากรู้ว่าสมรสหรือไม่สมรสก็ดูได้?
ทนายพัฒน์ : เป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงก็ต้องตรวจสอบด้วย จะบอกว่าฟังแต่ฝ่ายชาย มันก็ฟังไม่ถนัด
ยิ้มได้แล้ว สบายใจ กลางคืนนอนได้เหรอ ผัวที่ดีคือผัวใหม่ มีผัวใหม่เลยนะ?
แบม : ต้องรอให้หย่าเสร็จสิ้นก่อนค่ะ หย่าเสร็จปุ๊บหาใหม่เลย
กินข้าวจะได้อร่อย นอนกอดจะได้อุ่นที่สุด จะร้องอีกแล้ว?
แบม : ไม่ร้องค่ะ
คิดในใจมั้ยว่าน่าจะกระทืบมันซะ?
แบม : มีคิดค่ะ หนูเลยไปทำรถเขาแทน หนูไม่อยากทำผู้หญิง เลยไปทำรถแทน
เดี๋ยวต้องมีคนติดต่อรีวิวแน่ เปลี่ยนจากสาวโรงงานเข้าสู่วงการอินฟลูฯ เดี๋ยวต้องมีนายแม่ปุ๊กกี้ เฟิร์น หลายคนเขาจะดึงๆ กันไปนี่แหละ?
แบม : ต้องหาเงินไปสู้คดี
สำหรับคนสาระแนอย่างเราๆ ประมาณนี้แล้วกัน อย่าหาว่าทำเรื่องผัวเมียนะ มันเป็นมุมมองสะท้อนสังคม เราคิดแบบนี้นะ คลิปใครก็ตามแต่ไปแชร์ ไปลบทิ้งซะเดี๋ยวจะลำบาก?
ทนายพัฒน์ : โชคดีทางแบมลบให้ น่าจะหายไปเยอะครับ
ใครเซฟแล้วส่งต่อต่างหาก ระวังนะ?
ทนายพัฒน์ : ไม่ควรครับ