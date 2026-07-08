“เนสไลน์” ต่อยอดกระแสเต้นแอโรบิคฟีเวอร์ บุกโรงเรียนชวน Gen Z ออกสเต็ปแดนซ์สุดพลัง

จากกระแสไวรัลเต้นแอโรบิคสวนลุม สร้างปรากฎการณ์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แบรนด์ขนมนำเข้าเนสไลน์ (NEZLINE) ไม่รอช้า นำอินไซต์เทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรง จัดกิจกรรม School Roadshow เดินหน้าสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น Gen Z เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในระยะยาว
คุณไฟซอล เจ๊ะอุมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทไฉไล อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การสื่อสารผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคในพื้นที่จริงมากขึ้น”
“กลุ่ม Gen เป็นกลุ่มที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ ทั้งด้านสินค้า ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมต่างๆ เราจึงเลือกใช้กลยุทธ์ Experiential Marketing ผ่านกิจกรรมโรดโชว์ในโรงเรียน เพราะเชื่อว่าการได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์โดยตรงจะช่วยสร้างการจดจำและความผูกพันได้ดีกว่าการสื่อสารแบบเดิม อีกทั้งยังสร้างความผูกพันกับผู้บริโภครุ่นใหม่ในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนให้เยาวชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายมากขึ้นด้วย” คุณไฟซอล กล่าว
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและพลังของวัยรุ่น
ด้าน คุณเมธัส สนิทมัจโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) กล่าวว่า “กลุ่มวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงออกถึงตัวตนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็น กีฬา การเต้น หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เราจึงออกแบบกิจกรรมให้มีทั้งความบันเทิง ความสนุกและการทดลองชิมผลิตภัณฑ์ทั้ง OAT CHOCCO และนูกัตโตะควบคู่กันไป”
“ผลตอบรับที่ได้รับถือว่าน่าพึงพอใจ นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเปิดใจทำความรู้จักและทดลองชิมขนมแบรนด์เนสไลน์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคตั้งแต่วัยเรียน” คุณเมธัส กล่าว
ทั้งนี้ เนสไลน์มีแผนต่อยอดกิจกรรม School Roadshow ไปยังโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และความสนใจของคนรุ่นใหม่
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เนสไลน์วางจำหน่ายผ่านร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven CJ MORE และMR.D.I.Y. หรือ สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ TikTok Chailaifoods: www.tiktok.com/@chailaifoods พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ช่วยเติมความหวานให้ทุกวันไม่จำเจ