THAICID เปิดเวที THAICID-NWIKS 2026 ดัน AI-เทคโนโลยีอัจฉริยะ พลิกโฉมบริหารจัดการน้ำไทย รับมือโลกแปรปรวน

THAICID เดินหน้าผลักดันการบริหารจัดการน้ำของประเทศสู่ยุคดิจิทัล เปิดเวที “THAICID-NWIKS 2026” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากไทยและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Smarter Water for a Stronger Future : สายน้ำอัจฉริยะ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” มุ่งยกระดับการจัดการทรัพยากรน้ำ รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเกษตรไทย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร.วัชระ เสือดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน รองประธานคณะกรรมาธิการ ICID ที่ปรึกษาคณะกรรมการ THAICID และประธานคณะอนุกรรมการ INWEPF-Thailand เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดสัญลักษณ์ “Key of Knowledge” หรือ “กุญแจแห่งความรู้” สื่อถึงการเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมี ดร.นพดล โค้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย วิศวกร เกษตรกร และเครือข่ายด้านน้ำจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม
งาน THAICID-NWIKS 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการประชุมวิชาการการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19th THAICID National Symposium 2026) ที่นำเสนอทิศทางการบริหารจัดการน้ำแห่งอนาคต ทั้ง Smart Irrigation, IoT, Remote Sensing เทคโนโลยีดิจิทัลด้านน้ำ การบริหารจัดการน้ำเชิงธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและภาคการเกษตร รวมถึงแนวทางรับมืออุทกภัยและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม จัดกิจกรรม Dongtan Software Day ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ได้แก่ U.S. Army Corps of Engineers, Deltares มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด ครอบคลุมการพยากรณ์น้ำ การบริหารความเสี่ยงอุทกภัย การจัดการตะกอนในอ่างเก็บน้ำ การคาดการณ์ความเค็ม และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
ขณะที่วันที่ 10 กรกฎาคม เป็นเวที INWEPF-Thailand ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำนาแบบใช้น้ำน้อยและการจัดการน้ำในนาข้าว ภายใต้หัวข้อ “อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย Chapter 7 ตอน สุขเต็มนา ต้นแบบการพัฒนาเปียกสลับแห้ง” ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และเกษตรกรต้นแบบ
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมด้านน้ำ การสาธิตเทคโนโลยี กิจกรรมสำหรับ Young Professionals และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่สร้างเครือข่ายและต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้งานจริง
THAICID ระบุว่า งานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน