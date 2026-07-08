เอาแล้ว! น้องสาว “ธัญญ่า” ฟาดลอยๆ ทำไมพูดไม่หมด พูดแต่พี่สาวขอโทษทั้งๆ ที่เป็นตัวการทำให้ “ธัญญ่า-เป็ก” ลดสถานะกัน

ยังไม่จบง่ายๆ กับเรื่องราวร้าวฉานในครอบครัว “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล”ที่ก่อนหน้านี้ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” ออกมาเล่าว่า ธัญญ่าได้ทักมาเคลียร์และขอโทษกันเรียบร้อยจบเรื่องราวทุกอย่างแล้ว ล่าสุดน้องสาวธัญญ่า “ไมร่า รามณรงค์” ได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ ทำไมไม่อธิบายให้หมด แล้วยังจะแขวะไม่เลิกทั้งๆ ที่เป็นคนทำให้ ธัญญ่า-เป็ก ประกาศลดสถานะกันเมื่อปีที่แล้ว
“เห็นเล่นกันไม่เลิกสักทีทั้งๆ ที่ทางพี่เขยและพี่สาวเราอยู่เฉยๆ และนิ่งๆ แล้ว...ขออนุญาตแจกแจงในประเด็นที่ทุกคนสงสัยนะคะว่าพี่สาวขอโทษจริงหรือไม่...
ใช่ค่ะพี่สาวขอโทษจริงในประเด็นที่ไปคอมเมนต์และก่อให้เกิดกระแสข่าว..แต่ทำไมถึงไม่อธิบายล่ะว่าเหตุการณ์ต้นตอมันเกิดจากอะไรและคุณได้โทร.ไปเคลียร์กับพี่สาวเราตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริงและขอโทษพี่สาวเรา...
ทำไมเรื่องนี้ไม่พูดคะ?? พูดแต่ประเด็นพี่สาวเราขอโทษทำให้คนเข้าใจพี่สาวเราผิดว่าเข้าใจผิดไปเอง ซึ่งประเด็นนี้ทำให้พี่สาวเราประกาศลดสถานะในวัน ที่ 1 พย.ปีที่แล้ว
ในส่วนนี้จะไม่แสดงความรับผิดชอบเลยหรอคะ?? เห็นแขวะกันไม่เลิกสักที!!”