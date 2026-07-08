49 จริงดิ? ‘แอน ทองประสม’ หน้าเด็กสะกดสายตา เคล็ดลับความเป๊ะ! ระดับฮอลลีวูด

เปิดภาพ "งานล่าสุด" ทำเอาแฟน ๆ ถึงกับขยี้ตารัว ๆ พร้อมตั้งคำถามว่า นี่คือผิวของคนจะวัยเลข 5 จริงหรือเนี่ย?! สำหรับดาราสาวเจ้าบทบาทและผู้จัดมือทอง "แอน ทองประสม" ที่ล่าสุดโชว์ผิวหน้าสะกดทุกสายตาในงานอีเวนต์ใหญ่ จนกลายเป็นไวรัลที่คนถามหาเคล็ดลับกันทั้งเมือง ล่าสุดแอดมินไปสืบรู้ความจริงมาแล้วว่า เคล็ดลับความหน้าเด็กสมวัยของพี่แอน เข้าคลินิกค่ะ พี่แอนเลือกดูแลผิวกับคลินิกดังระดับโลกอย่าง The Demis Clinic คลินิกไทยที่ฝีมือคุณหมอปังไกลจนดาราระดับฮอลลีวูดอย่าง เดมี มัวร์, คิม คาร์เดเชียน, กวินเน็ธ พัลโทรว์ ยังต้องบินมาทำหน้าด้วย