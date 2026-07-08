TDH Dental ตอกย้ำผู้นำด้านการดูแลรอยยิ้มกว่า 20 ปี ชวน “วุ้นเส้น – จูน – เจ้านาย” แชร์มุมมองการดูแลตัวเอง พร้อมเปิดประสบการณ์สุขภาพช่องปากที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

เปิดเทรนด์ใหม่ “Longevity Beauty & Wellness” ดันความงาม สุขภาพ และความมั่นใจเติบโตควบคู่กัน เพราะ “รอยยิ้ม” ไม่ใช่เพียงองค์ประกอบของใบหน้า แต่กลายเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญที่สะท้อนบุคลิก ความมั่นใจ และตัวตนของผู้คนในยุคปัจจุบัน Thonglor Dental Hospital Co.,Ltd. หรือ TDH Dental เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำคลินิกทันตกรรมระดับพรีเมียมของประเทศไทย ฉลองความสำเร็จตลอด 20 ปีแห่งการดูแลรอยยิ้มของคนไทย พร้อมเผยโรดแมปธุรกิจ 3 ปี มุ่งขยายสาขายกระดับประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม และเตรียมต่อยอดสู่การเติบโตในระดับภูมิภาค
ทันตแพทย์เรืองยศ อ่อนสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด กล่าวว่า ตลอดเส้นทางการดำเนินงานของ TDH Dental สิ่งที่องค์กรยึดมั่นมาโดยตลอดคือการสร้าง “รอยยิ้มที่ได้รับความไว้วางใจ” ผ่านการยกระดับมาตรฐานบริการทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “20 Years of Trusted Smiles” จากจุดเริ่มต้นของคลินิกทันตกรรมระดับพรีเมียมในย่านทองหล่อ
วันนี้ TDH Dental ได้พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านทันตกรรมที่ผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เทคโนโลยี และประสบการณ์ การดูแลแบบเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะด้านทันตกรรมเพื่อความงามและการจัดฟันใสและการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม (Oral Wellness) ซึ่งได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล
และตอกย้ำบทบาทของ TDH Dental ในการร่วมผลักดันมาตรฐานวงการทันตกรรมไทยให้เติบโตไปพร้อมกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทั้งสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นใจในระยะยาว
“ในอนาคต TDH Dental จะยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจบนรากฐานของคุณภาพและนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการรักษาและประสบการณ์ของผู้เข้ารับบริการให้มีความแม่นยำและตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ควบคู่กับการขยายเครือข่ายศูนย์ทันตกรรมในทำเลศักยภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมวางระบบบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับองค์กรในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายผลักดัน TDH Dental ให้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ทันตกรรมชั้นนำระดับภูมิภาคในอนาคต”
ด้าน คุณวิภาวดี อ่อนสอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด กล่าวว่า ตลอดการดำเนินธุรกิจ TDH Dental ได้พัฒนาโมเดลจากคลินิกทันตกรรม สู่การเป็น Premium & Specialized Dental Clinic ที่มุ่งสร้าง "สุขภาพองค์รวมและการชะลอวัย" (Longevity) ผ่านการผสานความเชี่ยวชาญของทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีระดับโลก และประสบการณ์การบริการที่แตกต่าง
โดยมีความโดดเด่นด้านการจัดฟันใสและการออกแบบรอยยิ้มที่คำนึงถึงทั้งสุขภาพช่องปาก บุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับบริการ ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่ารอยยิ้มที่ดีสามารถสร้างความมั่นใจและส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว
“หัวใจสำคัญของการเติบโตของ TDH Dental มาจากการรักษามาตรฐานการรักษาและบริการอย่างต่อเนื่อง สู่ความไว้วางใจ
ของผู้เข้ารับบริการมากกว่า 50,000 รอยยิ้ม พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับประสบการณ์การดูแลคนไข้ ตั้งแต่การวางแผนรักษา
การออกแบบรอยยิ้มเฉพาะบุคคล ไปจนถึงการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานและการเสริมศักยภาพด้านการบริหาร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยยังคงยึดแนวทางการดูแลแบบเฉพาะบุคคลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่”
คุณวิภาวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า TDH Dental ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์ (Experience-led Marketing)
โดยออกแบบทุกจุดสัมผัสให้มากกว่าการเข้ารับบริการทำฟัน ตั้งแต่บรรยากาศภายในคลินิก ระบบบริการดิจิทัล การดูแลอย่างใกล้ชิด และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคนไข้ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์จากคลินิกทันตกรรมสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรอยยิ้มและสุขภาพองค์รวม พร้อมเดินหน้าขยายบริการและนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมและสร้างมาตรฐานใหม่
ให้กับวงการทันตกรรมไทย และ TDH Dental กำลังเปิดบทใหม่ของการเติบโต พร้อมสะท้อนภาพอนาคตของธุรกิจสุขภาพและความงาม ที่เชื่อว่ารอยยิ้มไม่ใช่เพียงความสวยงาม แต่คือพลังที่ช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงวัย
จากผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคด้านทันตกรรม และ ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมทันตกรรม โดย คุณวิภาวดี กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจาก "การรักษา" สู่มองหาบริการที่ตอบโจทย์ด้าน "ความงามและสุขภาวะองค์รวม" ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น นั่นคือ Longevity Beauty & Wellness (การดูแลสุขภาพและความงามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว) เพราะผู้บริโภคไม่ได้มองการทำฟันเป็นเพียงการรักษาโรค แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และสร้างการยอมรับในสังคม ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ (Dental Tourism) ขยายตัวอย่างในประเทศไทยในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
“ผู้บริโภคไม่ได้เดินทางไปหาหมอฟันเมื่อมีอาการปวดอีกต่อไป แต่มาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพ เช่น การทำวีเนียร์
รากฟันเทียม การจัดฟันใสแบบปรับโครงหน้าด้วยเทคนิค Aesthetic Norms และมองว่าสุขภาพช่องปากส่งผลต่ออายุที่ยืนยาว”
โดยผู้บริโภคในกลุ่มระดับพรีเมียม เซกเมนต์ ตัดสินใจเลือกคลินิกจาก ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และการรีวิวจากผู้ใช้จริง สูงถึง
60-70% โดยเฉพาะกลุ่มคนดัง ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ มีผลอย่างมากต่อการสื่อสารถึงความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ภายหลังจากการเข้ารับบริการ
ทั้งนี้ ในอีก 3 ปีข้างหน้า พฤติกรรมผู้บริโภคจะมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมความคาดหวังการวางแผนการรักษาที่ออกแบบมาเพื่อ "เฉพาะบุคคล" เท่านั้น รวมทั้งความต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าผ่านภาพจำลอง AI ก่อนเริ่มทำการรักษาจริง
“ผู้บริโภคยุคใหม่มีเวลาน้อยลง การรักษาที่เคยต้องมาหลายครั้งจะถูกบีบให้จบเร็วขึ้น เช่น การทำครอบฟันหรือทำรากฟันเทียม
แบบเสร็จในวันเดียว หรือการจัดฟันใสที่ลดจำนวนครั้งในการเข้าคลินิกแต่ยังคงประสิทธิภาพสูง โดยที่ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายของลูกค้าต่างชาติที่จะเดินทางมาใช้บริการหัตถการความงามระดับสูงมากขึ้น ควบคู่ไปกับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการรักษาฟันแท้ให้ยาวนานที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” คุณวิภาวดี กล่าว
พร้อมกันนี้ ทันตแพทย์หญิงภัคพร ภัทราพรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เป็นมืออาชีพจากบริษัท Invisalign ประเทศไทย เข้ามาเสริมทีมบริหาร กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของ TDH Dental ในอนาคต ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการรักษาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทีมทันตแพทย์และทีมสนับสนุน ผ่านการจัดโปรแกรมฝึกอบรมภายใน การร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีทันตกรรมระดับโลก
เพื่ออัปเดตองค์ความรู้และเทคนิคการรักษาใหม่ รวมถึงการสร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา เพื่อให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาประสบการณ์ผู้เข้ารับบริการผ่านการยกระดับทักษะของทีมบริการ การวางเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ และการนำระบบบริหารจัดการคลินิกแบบดิจิทัลเข้ามาช่วยรักษามาตรฐานเดียวกันทุกสาขา พร้อมต่อยอดแนวคิด
การดูแลสุขภาพช่องปากจากการรักษาแบบรายครั้ง สู่การดูแลระยะยาวตลอดทุกช่วงชีวิตของผู้เข้ารับบริการ
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก วุ้นเส้น – วิริฒิพา ภักดีประสงค์, จูน – กษมา ศิลาชัย และเจ้านาย - จินเจษฎ์ วรรธนะสิน มาร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การสร้างความมั่นใจ สะท้อนให้เห็นว่า “รอยยิ้ม” ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบของภาพลักษณ์ภายนอก แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของความมั่นใจและคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบัน
วุ้นเส้น – วิริฒิพา ภักดีประสงค์ นักแสดง นักธุรกิจ และหุ้นส่วน TDH Dental กล่าวว่า “วุ้นเส้นรู้จักและใช้บริการ TDH Dental
ในฐานะลูกค้ามาหลายปี จึงมีโอกาสได้เห็นทั้งมาตรฐานการรักษา การบริหารงาน และแนวคิดของทีมผู้บริหารอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ไม่ใช่เพียงเพราะเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แต่เป็นเพราะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการรักษา การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ TDH Dental เติบโตอย่างมั่นคงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการไม่เคยหยุดพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง”
“สิ่งที่วุ้นเส้นประทับใจที่สุดคือการทำงานของทีมที่ให้ความสำคัญกับคนไข้ในทุกขั้นตอน ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการส่งมอบ
การรักษาที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ สำหรับวุ้นเส้น สุขภาพช่องปากที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม
แต่เป็นส่วนสำคัญของบุคลิกภาพและความมั่นใจ เพราะรอยยิ้มคือ First Impression ที่สร้างความน่าเชื่อถือทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน การได้เป็นส่วนหนึ่งของ TDH Dental จึงเป็นมากกว่าการร่วมลงทุน แต่เป็นการร่วมผลักดันให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะ”
ด้าน จูน – กษมา ศิลาชัย นักธุรกิจและคุณแม่ยุคใหม่ กล่าวว่า “สำหรับจูน การเลือกสถานพยาบาลด้านทันตกรรมสำหรับครอบครัว
เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมาก เพราะเราไม่ได้เลือกเพียงเพื่อตัวเอง แต่เป็นการเลือกให้กับคนที่เรารักด้วย สิ่งที่มองหาเป็นอันดับแรก
คือความน่าเชื่อถือของทีมทันตแพทย์ มาตรฐานการรักษา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดูแลที่ใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งเป็นเหตุผลที่ครอบครัวเลือกใช้บริการ TDH Dental มาอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกครั้งที่เข้ามาจะได้รับคำแนะนำและแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละคน ทำให้รู้สึกมั่นใจและไว้วางใจเสมอ นอกจากนี้ ในฐานะคุณแม่ จูนเชื่อว่าการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก จึงพยายามปลูกฝังให้ลูก ๆ
เห็นว่าการแปรงฟัน การดูแลสุขภาพช่องปาก และการพบทันตแพทย์เป็นประจำเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวม เพราะเมื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดี ก็จะช่วยสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจ ส่งเสริมบุคลิกภาพ และสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัวในระยะยาวค่ะ”
ทั้งนี้ เจ้านาย - จินเจษฎ์ วรรธนะสิน ศิลปินและนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่มาร่วมแชร์มุมมองเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจ
ในชีวิตประจำวัน กล่าวว่า “เมื่อก่อนหลายคนอาจมองว่าการดูแลรอยยิ้มเป็นเรื่องของดาราหรือคนทำงานหน้ากล้อง แต่จริง ๆ แล้วทุกคนใช้รอยยิ้มในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การพบลูกค้า หรือการใช้เวลากับครอบครัว เมื่อเรามีความมั่นใจมากขึ้น เราก็กล้าพูด กล้าสื่อสาร และมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญไม่ใช่การมีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ แต่คือการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและรู้สึกดีกับตัวเองในแบบที่เป็น สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการที่ TDH Dental คือความละเอียดในการให้คำปรึกษา ทีมคุณหมอช่วยอธิบายทางเลือกและออกแบบแนวทางการดูแลที่เหมาะกับแต่ละคน ทำให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ตอบโจทย์ตัวเองจริง ๆ และสิ่งที่ทำให้ยังเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คือมาตรฐานการดูแลที่สม่ำเสมอ ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การติดตามผล การให้คำแนะนำ ไปจนถึงประสบการณ์โดยรวมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและทำให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่ายขึ้น จนเรื่องรอยยิ้มกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญในระยะยาว”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ TDH Dental ได้ทางเว็บไซต์ www.thonglordentalhospital.com อัปเดตเทรนด์การดูแลรอ