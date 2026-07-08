คึกคัก! คนบันเทิง-นักธุรกิจแห่ร่วมงาน "ตื่นเถิดชาวไทย : Thaimart บ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย" เปิดตัว Marketplace สัญชาติไทย ชู GP 0% ปีแรก

บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ในงาน "ตื่นเถิดชาวไทย : Thaimart บ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย" ณ ห้อง Ballroom 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ไทยมาร์ท มาร์เก็ตเพลส จำกัด เพื่อเปิดตัว Thaimart แพลตฟอร์ม Marketplace สัญชาติไทย ที่ตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตบนระบบการค้าที่เป็นธรรม
นอกจากผู้แทนภาครัฐ ภาคธุรกิจ และกูรูด้าน E-Commerce แล้ว ภายในงานยังได้รับความสนใจจากเหล่าคนบันเทิงที่ผันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ต้นหอม-ศกุนตลา / ป้อง ณวัฒน์ / ลิลลี่-ภัณฑิลา / ขวัญ อุษามณี / เบส คำสิงห์ /วิว-วรรณรท / แม๊ก วีรคณิศร์
ที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์ธุรกิจออนไลน์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการยุคใหม่
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่การประกาศนโยบาย GP 0% สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มในปีแรก เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบโลจิสติกส์ การตลาด ระบบชำระเงิน และเครื่องมือสนับสนุนการทำธุรกิจแบบครบวงจร
โดย พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมาร์ท มาร์เก็ตเพลส จำกัด ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ถึงการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อคนไทยว่า
"ผมอยากทำบ้านหลังแรกของผู้ประกอบการไทย อยากสร้างบ้านที่ปกป้องผลงานของคนทำงาน ของแท้ต้องไม่แพ้ของปลอม เป็นบ้านที่ยุติธรรม อยู่กันได้อย่างสบายใจ และทำให้คนในบ้านเติบโตไปด้วยกัน"
อีกหนึ่งสีสันของงานคือเวทีเสวนาที่รวมตัวนักคิดและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก้ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน มาพูดในหัวข้อ "ประเทศที่ไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเอง จะเสียอะไรในระยะยาว" และ ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ผู้ก่อตั้ง Ookbee ในหัวข้อ "ทำไม SME ไทย ขายดีแต่ไม่โต" รวมถึง "หนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ" ผู้ก่อตั้งเพจ "การตลาดวันละตอน" มาแสดงมุมมองในหัวข้อ "อนาคต E-Commerce ไทย ในโลกที่Data คืออำนาจ" อีกทั้งมี
พีรดนย์ เหมยากร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iHAVECPU นอกจากนี้ยังมี พงศธร ธนบดีภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Refinn และเวทีเสวนาร่วมกับ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร และ เจตน์ โสภิต วิริยาภรณ์ เจ้าของเพจ Jade : เลือดสาดมาร์เก็ตติ้ง ที่จะสะท้อนมุมมองและ ประสบการณ์ของผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ยังสามารถสมัครเปิดร้านบน Thaimart พร้อมรับสิทธิพิเศษ ทั้ง GP 0% ปีแรก แคมเปญ "ส่งฟรี 100,000 ออเดอร์แรก" และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์ เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การเปิดตัว Thaimart ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการเปิดตัว Marketplace สัญชาติไทยแห่งใหม่ แต่ยังเป็นเวทีที่รวบรวมทั้งภาครัฐ นักธุรกิจ กูรูการตลาด และคนบันเทิงที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการ มาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ SME ไทยและเจ้าของแบรนด์ไทยก้าวสู่การเติบโตบนระบบการค้าที่เป็นธรรม พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต