ติดถ่าย Batman จนพลาดงานแต่ง “เทย์เลอร์”! “โรเบิร์ต แพตทินสัน” ขำตัวเอง อดลุ้นของชำร่วยราคาแรง ทั้ง Cartier กระเป๋าหรู และรถคลาสสิก

โรเบิร์ต แพตทินสันออกอาการเสียดายแบบติดตลก หลังไม่ได้ไปร่วมงานแต่งของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และทราวิส เคลซี เพราะติดโปรโมต The Odyssey และถ่าย The Batman: Part II ก่อนรู้ว่าในงานมีของรางวัลหรูระดับนาฬิกา Cartier, กระเป๋า Chanel-Dior และรถ Chevrolet Chevelle ปี 1970 ให้แขกได้ลุ้น
แม้จะเป็นหนึ่งในงานแต่งที่รวมคนดังไว้มากที่สุดของปี แต่ โรเบิร์ต แพตทินสัน กลับต้องพลาดไปร่วมงานวิวาห์ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี ที่ Madison Square Garden ในนิวยอร์ก เนื่องจากติดภารกิจงาน ทั้งการโปรโมตภาพยนตร์ The Odyssey ที่ลอนดอน และการถ่ายทำ The Batman: Part II
อย่างไรก็ตาม แม้โรเบิร์ตจะไม่ได้ไปงานด้วยตัวเอง แต่คู่หมั้นของเขา ซูกี วอเตอร์เฮาส์ เป็นหนึ่งในแขกราว 1,000 คนที่มีรายงานว่าไปร่วมงานแต่งครั้งนี้ และดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้โรเบิร์ตนึกเสียดายเป็นพิเศษ อาจไม่ใช่แค่บรรยากาศงานใหญ่ระดับซูเปอร์สตาร์ แต่รวมถึงของขวัญและของรางวัลสุดหรูที่แจกให้แขกภายในงานด้วย
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Tonight บนพรมแดงงานเปิดตัว The Odyssey โรเบิร์ตมีปฏิกิริยาทันทีเมื่อได้ยินว่าแขกในงานแต่งมีโอกาสได้รับของรางวัลหลายรายการ เขาถามแบบติดตลกว่า “พวกเขาแจกของกันเยอะเลยเหรอ? แล้วผมได้อะไร?”
ตามรายงาน แขกในงานแต่งของเทย์เลอร์และทราวิสมีโอกาสลุ้นของรางวัลสุดหรูหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา Cartier, กระเป๋าแบรนด์ Chanel และ Dior รวมถึงรถคลาสสิก Chevrolet Chevelle ปี 1970 ซึ่งทำให้มุกของโรเบิร์ตยิ่งกลายเป็นประเด็นขำ ๆ ในหมู่แฟน ๆ
นอกจากของรางวัลราคาแพงแล้ว แขกที่มาร่วมงานยังได้รับของที่ระลึกแบบส่วนตัว เป็นผ้าเช็ดหน้าสีงาช้างแต่งขอบลูกไม้ ปักโมโนแกรม “TT” ของคู่บ่าวสาว พร้อมวันแต่งงานและสถานที่จัดงาน โดยยังมีการปักท่อนเนื้อเพลง “So it’s gonna be forever…” จากเพลงฮิต Blank Space ของเทย์เลอร์ สวิฟต์เอาไว้ด้วย