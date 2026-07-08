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ติดถ่าย Batman จนพลาดงานแต่ง “เทย์เลอร์”! “โรเบิร์ต แพตทินสัน” ขำตัวเอง อดลุ้นของชำร่วยราคาแรง ทั้ง Cartier กระเป๋าหรู และรถคลาสสิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรเบิร์ต แพตทินสัน พลาดไปร่วมงานแต่งของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และทราวิส เคลซี เพราะติดโปรโมตภาพยนตร์ The Odyssey ที่ลอนดอน และถ่ายทำ The Batman: Part II ก่อนแซวตัวเองกลางพรมแดง หลังรู้ว่าแขกในงานมีลุ้นของรางวัลสุดหรูว่า “แล้วผมได้อะไร?”
โรเบิร์ต แพตทินสันออกอาการเสียดายแบบติดตลก หลังไม่ได้ไปร่วมงานแต่งของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และทราวิส เคลซี เพราะติดโปรโมต The Odyssey และถ่าย The Batman: Part II ก่อนรู้ว่าในงานมีของรางวัลหรูระดับนาฬิกา Cartier, กระเป๋า Chanel-Dior และรถ Chevrolet Chevelle ปี 1970 ให้แขกได้ลุ้น

แม้จะเป็นหนึ่งในงานแต่งที่รวมคนดังไว้มากที่สุดของปี แต่ โรเบิร์ต แพตทินสัน กลับต้องพลาดไปร่วมงานวิวาห์ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี ที่ Madison Square Garden ในนิวยอร์ก เนื่องจากติดภารกิจงาน ทั้งการโปรโมตภาพยนตร์ The Odyssey ที่ลอนดอน และการถ่ายทำ The Batman: Part II

ของที่ระลึกสุดพิเศษจากงานแต่ง เป็นผ้าเช็ดหน้าสีงาช้างแต่งขอบลูกไม้ ปักโมโนแกรม “TT” พร้อมวันแต่งงานและสถานที่จัดงาน รวมถึงท่อนเพลงดังจาก Blank Space เพิ่มความหมายแบบแฟนเทย์เลอร์ต้องจำได้ทันที
อย่างไรก็ตาม แม้โรเบิร์ตจะไม่ได้ไปงานด้วยตัวเอง แต่คู่หมั้นของเขา ซูกี วอเตอร์เฮาส์ เป็นหนึ่งในแขกราว 1,000 คนที่มีรายงานว่าไปร่วมงานแต่งครั้งนี้ และดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้โรเบิร์ตนึกเสียดายเป็นพิเศษ อาจไม่ใช่แค่บรรยากาศงานใหญ่ระดับซูเปอร์สตาร์ แต่รวมถึงของขวัญและของรางวัลสุดหรูที่แจกให้แขกภายในงานด้วย

ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Tonight บนพรมแดงงานเปิดตัว The Odyssey โรเบิร์ตมีปฏิกิริยาทันทีเมื่อได้ยินว่าแขกในงานแต่งมีโอกาสได้รับของรางวัลหลายรายการ เขาถามแบบติดตลกว่า “พวกเขาแจกของกันเยอะเลยเหรอ? แล้วผมได้อะไร?”

หนึ่งในของรางวัลสุดหรูที่มีรายงานว่าแขกในงานแต่งมีโอกาสได้รับคือ นาฬิกา Cartier ซึ่งถูกพูดถึงร่วมกับของแบรนด์เนมอื่น ๆ อย่างกระเป๋า Chanel และ Dior
ตามรายงาน แขกในงานแต่งของเทย์เลอร์และทราวิสมีโอกาสลุ้นของรางวัลสุดหรูหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา Cartier, กระเป๋าแบรนด์ Chanel และ Dior รวมถึงรถคลาสสิก Chevrolet Chevelle ปี 1970 ซึ่งทำให้มุกของโรเบิร์ตยิ่งกลายเป็นประเด็นขำ ๆ ในหมู่แฟน ๆ

นอกจากของรางวัลราคาแพงแล้ว แขกที่มาร่วมงานยังได้รับของที่ระลึกแบบส่วนตัว เป็นผ้าเช็ดหน้าสีงาช้างแต่งขอบลูกไม้ ปักโมโนแกรม “TT” ของคู่บ่าวสาว พร้อมวันแต่งงานและสถานที่จัดงาน โดยยังมีการปักท่อนเนื้อเพลง “So it’s gonna be forever…” จากเพลงฮิต Blank Space ของเทย์เลอร์ สวิฟต์เอาไว้ด้วย

ไฮไลต์ของรางวัลที่ทำหลายคนฮือฮา คือรถคลาสสิก Chevrolet Chevelle ปี 1970 ซึ่งมีรายงานว่าเป็นหนึ่งในรางวัลจับฉลากภายในงานแต่งระดับดาวคับฟ้า


โรเบิร์ต แพตทินสัน พลาดไปร่วมงานแต่งของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และทราวิส เคลซี เพราะติดโปรโมตภาพยนตร์ The Odyssey ที่ลอนดอน และถ่ายทำ The Batman: Part II ก่อนแซวตัวเองกลางพรมแดง หลังรู้ว่าแขกในงานมีลุ้นของรางวัลสุดหรูว่า “แล้วผมได้อะไร?”
ของที่ระลึกสุดพิเศษจากงานแต่ง เป็นผ้าเช็ดหน้าสีงาช้างแต่งขอบลูกไม้ ปักโมโนแกรม “TT” พร้อมวันแต่งงานและสถานที่จัดงาน รวมถึงท่อนเพลงดังจาก Blank Space เพิ่มความหมายแบบแฟนเทย์เลอร์ต้องจำได้ทันที
หนึ่งในของรางวัลสุดหรูที่มีรายงานว่าแขกในงานแต่งมีโอกาสได้รับคือ นาฬิกา Cartier ซึ่งถูกพูดถึงร่วมกับของแบรนด์เนมอื่น ๆ อย่างกระเป๋า Chanel และ Dior
ไฮไลต์ของรางวัลที่ทำหลายคนฮือฮา คือรถคลาสสิก Chevrolet Chevelle ปี 1970 ซึ่งมีรายงานว่าเป็นหนึ่งในรางวัลจับฉลากภายในงานแต่งระดับดาวคับฟ้า