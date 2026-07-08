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พ่อเดือด! นักร้องสาว “ลอเรน เบนเน็ตต์” เสียชีวิตแค่วัย 36 ปี โทษหมอดูแลพลาด หลังลูกเคยแพ้ยารุนแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลอเรน เบนเน็ตต์ นักร้องสาวอดีตสมาชิก G.R.L. และ Paradiso Girls เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในอังกฤษ ด้วยวัยเพียง 36 ปี
ครอบครัวของนักร้องสาวผู้ล่วงลับ “ลอเรน เบนเน็ตต์” ออกมาเปิดใจครั้งแรก โดยคุณพ่อระบุว่า ลูกสาวเคยมีอาการแพ้รุนแรงจากยาที่แพทย์สั่ง ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา พร้อมแสดงความผิดหวังต่อการดูแลของแพทย์และระบบ NHS

กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลง หลังการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของนักร้องสาว ลอเรน เบนเน็ตต์ ล่าสุด ริชาร์ด เบนเน็ตต์ คุณพ่อของเธอ ได้ออกมาเปิดใจถึงการจากไปของลูกสาว พร้อมระบุว่าครอบครัวรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อการดูแลของแพทย์

ริชาร์ดได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยเผยว่า ลอเรนเคยมี “ปฏิกิริยารุนแรงต่อยาที่ได้รับการสั่งจ่าย” หลายเดือนก่อนที่เธอจะเสียชีวิต ซึ่งเรื่องนี้สร้างความเจ็บปวดและคำถามให้กับครอบครัวอย่างมาก

คุณพ่อของลอเรนกล่าวว่า “เราไม่ได้สงสัยในสถานการณ์การเสียชีวิตของเธอ แต่รู้สึกผิดหวังอย่างลึกซึ้งที่ตลอดระยะเวลา 5 เดือน บุคลากรทางการแพทย์และบริการของ NHS ไม่สามารถดูแลรักษาเธอได้อย่างเหมาะสม ในช่วงเวลาที่เธอต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด”

ริชาร์ด เบนเน็ตต์ คุณพ่อของเธอเผยว่า ลูกสาวเคยมีอาการแพ้รุนแรงจากยาที่แพทย์สั่ง และครอบครัวผิดหวังที่แพทย์กับระบบ NHS ดูแลไม่เหมาะสมตลอด 5 เดือนก่อนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของลอเรนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนในอังกฤษ และอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจน หลังเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่เมืองมีโอแฟม ประเทศอังกฤษ

ริชาร์ดยังกล่าวถึงลูกสาวด้วยความรักว่า ลอเรนเป็น “คนและศิลปินที่น่าทึ่ง” เธอมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ อารมณ์ขัน และเป็นคนถ่อมตัวไม่แพ้ความงดงามของเธอ

เขายังเขียนไว้อีกว่า “เธอเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งของทุกคนที่รู้จักเธอ และได้สร้างผลกระทบที่ยาวนานต่อชีวิตของผู้คนมากมาย ผ่านเสียงเพลง ความเมตตา และวิธีที่เธอทำให้ผู้คนรู้สึก”

เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่งก่อน ครอบครัวและเพื่อนสนิทของลอเรนได้จัดพิธีรำลึกแบบส่วนตัวในกรุงลอนดอน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองชีวิตและผลงานของเธอ โดยมีอดีตเพื่อนร่วมวงจาก G.R.L. และ Paradiso Girls เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วย

ลอเรน เบนเน็ตต์เคยเป็นสมาชิกวง Paradiso Girls และ G.R.L. รวมถึงเคยร่วมร้องเพลงฮิตระดับโลก Party Rock Anthem ของ LMFAO ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้หลายคนจดจำเสียงของเธอได้จนถึงวันนี้.


ลอเรน เบนเน็ตต์ นักร้องสาวอดีตสมาชิก G.R.L. และ Paradiso Girls เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในอังกฤษ ด้วยวัยเพียง 36 ปี
ริชาร์ด เบนเน็ตต์ คุณพ่อของเธอเผยว่า ลูกสาวเคยมีอาการแพ้รุนแรงจากยาที่แพทย์สั่ง และครอบครัวผิดหวังที่แพทย์กับระบบ NHS ดูแลไม่เหมาะสมตลอด 5 เดือนก่อนเสียชีวิต
ลอเรน เบนเน็ตต์เคยเป็นสมาชิกวง Paradiso Girls และ G.R.L. รวมถึงเคยร่วมร้องเพลงฮิตระดับโลก Party Rock Anthem ของ LMFAO ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้หลายคนจดจำเสียงของเธอได้จนถึงวันนี้.