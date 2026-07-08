พ่อเดือด! นักร้องสาว “ลอเรน เบนเน็ตต์” เสียชีวิตแค่วัย 36 ปี โทษหมอดูแลพลาด หลังลูกเคยแพ้ยารุนแรง

ครอบครัวของนักร้องสาวผู้ล่วงลับ “ลอเรน เบนเน็ตต์” ออกมาเปิดใจครั้งแรก โดยคุณพ่อระบุว่า ลูกสาวเคยมีอาการแพ้รุนแรงจากยาที่แพทย์สั่ง ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา พร้อมแสดงความผิดหวังต่อการดูแลของแพทย์และระบบ NHS
กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลง หลังการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของนักร้องสาว ลอเรน เบนเน็ตต์ ล่าสุด ริชาร์ด เบนเน็ตต์ คุณพ่อของเธอ ได้ออกมาเปิดใจถึงการจากไปของลูกสาว พร้อมระบุว่าครอบครัวรู้สึกผิดหวังอย่างมากต่อการดูแลของแพทย์
ริชาร์ดได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยเผยว่า ลอเรนเคยมี “ปฏิกิริยารุนแรงต่อยาที่ได้รับการสั่งจ่าย” หลายเดือนก่อนที่เธอจะเสียชีวิต ซึ่งเรื่องนี้สร้างความเจ็บปวดและคำถามให้กับครอบครัวอย่างมาก
คุณพ่อของลอเรนกล่าวว่า “เราไม่ได้สงสัยในสถานการณ์การเสียชีวิตของเธอ แต่รู้สึกผิดหวังอย่างลึกซึ้งที่ตลอดระยะเวลา 5 เดือน บุคลากรทางการแพทย์และบริการของ NHS ไม่สามารถดูแลรักษาเธอได้อย่างเหมาะสม ในช่วงเวลาที่เธอต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด”
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของลอเรนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนในอังกฤษ และอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจน หลังเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่เมืองมีโอแฟม ประเทศอังกฤษ
ริชาร์ดยังกล่าวถึงลูกสาวด้วยความรักว่า ลอเรนเป็น “คนและศิลปินที่น่าทึ่ง” เธอมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ อารมณ์ขัน และเป็นคนถ่อมตัวไม่แพ้ความงดงามของเธอ
เขายังเขียนไว้อีกว่า “เธอเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งของทุกคนที่รู้จักเธอ และได้สร้างผลกระทบที่ยาวนานต่อชีวิตของผู้คนมากมาย ผ่านเสียงเพลง ความเมตตา และวิธีที่เธอทำให้ผู้คนรู้สึก”
เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ครึ่งก่อน ครอบครัวและเพื่อนสนิทของลอเรนได้จัดพิธีรำลึกแบบส่วนตัวในกรุงลอนดอน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองชีวิตและผลงานของเธอ โดยมีอดีตเพื่อนร่วมวงจาก G.R.L. และ Paradiso Girls เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วย