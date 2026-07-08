พระเอกรุ่นใหญ่ "อู๋ฉีหัว" เปิดทาง AI คืนวัย 20 ปี เซ็นขายสิทธิ์ใบหน้าเล่นหนังแทนตัวจริง

นักแสดงรุ่นใหญ่ฮ่องกง “อู๋ฉีหัว” เผยเซ็นสัญญาอนุญาตให้ผู้สร้างใช้ภาพลักษณ์ของเขาในภาพยนตร์ AI เพื่อจำลองตัวเองในวัย 20 ปี เจ้าตัวบอกเหมือนได้กลับไปสัมผัสความรู้สึกของการเป็นพระเอกอีกครั้ง แถมค่าตอบแทนก็ดีไม่น้อย
วงการบันเทิงฮ่องกงเริ่มขยับเข้าสู่ยุค AI อย่างชัดเจน ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่ อู๋ฉีหัว หรือ ลอว์เรนซ์ อู๋ วัย 62 ปี เปิดเผยระหว่างโปรโมตผลงานดราม่าเรื่องใหม่ว่า เขาได้เซ็นสัญญาอนุญาตให้ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองสำหรับโปรเจกต์หนังที่สร้างด้วย AI
โปรเจกต์ดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยี AI จำลองรูปลักษณ์ของอู๋ฉีหัวในวัยหนุ่ม โดยเฉพาะช่วงที่เขาอายุราว 20 ปี หรือเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน เพื่อนำไปใช้ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแนวคิดนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นพระเอกอีกครั้ง
อู๋ฉีหัวกล่าวว่า “ผมเพิ่งเซ็นสัญญาหนังไปเรื่องหนึ่ง พวกเขาจะใช้รูปลักษณ์ของผมเมื่อ 40 ปีก่อน ตอนที่ผมอายุ 20 ปี มาทำเป็นภาพยนตร์ พวกเขาให้ผมดูฟุตเทจบางส่วนแล้ว มันออกมาดูดีมาก ผมพอใจมาก และค่าตอบแทนก็ดีทีเดียว”
เมื่อถูกถามว่าเขากังวลหรือไม่ว่า AI อาจเข้ามาแทนที่นักแสดงจริงในอนาคต อู๋ฉีหัวตอบแบบติดตลกว่า ตอนนี้เขาหวังเพียงให้ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวประสบความสำเร็จ เพราะถ้าหนังไปได้ดี ต่อไปเขาอาจแค่นั่งอยู่เฉย ๆ โดยไม่ต้องออกกองถ่ายจริงอีกแล้ว ทุกอย่างก็จะมี AI ทำแทนให้
เขายังพูดหยอกอีกว่า “ต่อให้ผมขาหัก ก็ไม่ต้องกังวล” เพราะในเมื่อใช้ AI จำลองตัวเขาแทน การถ่ายทำก็อาจไม่จำเป็นต้องพึ่งร่างกายจริงของนักแสดงเหมือนเดิม
อย่างไรก็ตาม อู๋ฉีหัวอธิบายเพิ่มเติมว่า เขามองการสร้างภาพยนตร์ด้วย AI เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการพัฒนาในวงการบันเทิง ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งเดียวกับการถ่ายทำร่วมกับนักแสดงจริง เพราะประสบการณ์และรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน
ส่วนประเด็นเรื่องสิทธิ์การใช้ภาพลักษณ์ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้กังวลว่าผู้สร้างจะนำใบหน้าหรือรูปลักษณ์ของเขาไปใช้ในภาพยนตร์เรื่องอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะเขาได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับอู๋ฉีหัว เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหญ่ที่แฟน ๆ ฮ่องกงคุ้นหน้ามายาวนาน การตัดสินใจขายสิทธิ์ภาพลักษณ์ให้โปรเจกต์ AI ครั้งนี้ จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่สะท้อนให้เห็นว่า เทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของนักแสดงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการนำภาพจำของดาราในวัยหนุ่มสาวกลับมาใช้ใหม่บนจอภาพยนตร์