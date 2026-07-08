“เอดิสัน เฉิน” โผล่ลุคล่าสุดที่โตเกียว แฟนถกสนั่นวัย 46 แต่ดูแก่กว่าวัย อีกฝ่ายป้องไม่ใช่ดาราแล้ว เป็นนักธุรกิจเต็มตัว

ภาพล่าสุดของ “เอดิสัน เฉิน” ในญี่ปุ่นกลายเป็นไวรัล หลังเจ้าตัวปรากฏตัวด้วยลุคเซอร์ ผมหงอก ใบหน้าเหนื่อยล้า ทำชาวเน็ตเสียงแตก บ้างมองว่าความหล่อในตำนานเปลี่ยนไปมาก ขณะที่อีกฝั่งชี้ เขาแค่ใช้ชีวิตสบาย ๆ หลังหันหลังให้วงการบันเทิง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อีกครั้ง สำหรับอดีตพระเอกและนักร้องชื่อดังฮ่องกง เอดิสัน เฉิน หลังเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีภาพของเขาขณะถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มเพื่อนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย
ในภาพดังกล่าว เอดิสันมาในชุดเสื้อผ้าทรงหลวมสไตล์เซอร์ ๆ มัดผมไว้ด้านหลัง ขณะที่ผมบริเวณด้านหน้ามีสีเทาแซมอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าที่ดูอิดโรย ดวงตาลึก และริ้วรอยบริเวณรอบปาก กลายเป็นจุดสนใจทันที ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า อดีตหนุ่มหล่อระดับแถวหน้าของฮ่องกงดูเปลี่ยนไปมาก และอาจดูมีอายุมากกว่าวัยจริง 46 ปี
อย่างไรก็ตาม ความเห็นอีกฝั่งกลับมองต่างออกไป โดยแฟน ๆ หลายคนออกมาปกป้องเอดิสันว่า เขาอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาภาพลักษณ์แบบไอดอลหรือดาราเหมือนในอดีตอีกแล้ว แต่เลือกใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องคอยกังวลกับสายตาสาธารณะหรือมาตรฐานความหล่อที่สังคมคาดหวังจากคนดัง
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน เอดิสันยังถูกพบขณะเดินอยู่ในย่านช็อปปิงที่พลุกพล่านแห่งหนึ่งกับภรรยาและลูกสาว โดยเขายังคงมาในลุคเสื้อผ้าโอเวอร์ไซซ์ ผมมัด และแต่งตัวเรียบง่ายแบบไม่ปรุงแต่ง ขณะเดียวกัน ลูกสาวของเขาซึ่งปัจจุบันสูงเกือบถึงไหล่ของพ่อแล้ว ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนไม่น้อย หลายคนชมว่าเธอมีใบหน้าสวยโดดเด่น และละม้ายคล้ายคุณแม่ ฉินซูเผย ซูเปอร์โมเดลชื่อดัง
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชีวิตของเอดิสัน เฉิน เปลี่ยนไปอย่างมากจากยุคที่เขาเคยเป็นหนึ่งในดาราหนุ่มฮอตที่สุดของฮ่องกง แทนที่จะมุ่งหน้าในเส้นทางการแสดง เขาหันไปทุ่มเทให้กับงานแฟชั่น ศิลปะ และการขยายอาณาจักรธุรกิจส่วนตัว ปัจจุบันเขาเป็นที่รู้จักในฐานะ ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์ CLOT มากกว่าการเป็นนักแสดงหรือนักร้องเหมือนในอดีต
หลังยุติความร่วมมือระยะยาวกับ Nike เอดิสันได้เริ่มต้นทำงานร่วมกับ Adidas Originals โดยระหว่างปี 2024-2026 แบรนด์ CLOT ได้เปิดตัวคอลเลกชันร่วมกับ Adidas หลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Gazelle, Stan Smith, Taekwondo, Mundial รวมถึงโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ BAPE งานออกแบบของเขาในระยะหลังเน้นการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเข้ากับสตรีตแวร์สมัยใหม่ เพื่อสื่อสารกับผู้ชมในระดับสากล
สื่อฮ่องกงหลายแห่งยังมองว่า เอดิสันในวันนี้ไม่ใช่แค่อดีตดาราบันเทิง แต่เป็นผู้ประกอบการด้านแฟชั่นและหนึ่งในบุคคลสำคัญของวัฒนธรรมสตรีตเอเชีย เขายังได้รับเชิญไปร่วมงานแฟชั่นใหญ่ ๆ ทั้งในปารีสและมิลาน ในฐานะตัวแทนของแฟชั่น ศิลปะ และดีไซน์ร่วมสมัยจากเอเชีย
นอกเหนือจากงานธุรกิจ เอดิสันยังให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับต้น ๆ เขามักใช้เวลากับภรรยา ฉินซูเผย และลูกสาว อาไลอา พร้อมแบ่งปันโมเมนต์ในชีวิตประจำวัน ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว พาไปพิพิธภัณฑ์ ช็อปปิง และทำกิจกรรมกีฬา
เอดิสัน เฉิน เกิดเมื่อปี 1980 ที่ประเทศแคนาดา มีเชื้อสายโปรตุเกสหนึ่งในแปด เคยสร้างชื่อในฐานะนักแสดง นักร้อง และดีไซเนอร์แฟชั่น ช่วงพีกของอาชีพในฮ่องกง เขาเคยแสดงภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาราหนุ่มหน้าตาดีที่สุดของวงการบันเทิงฮ่องกง
ในปี 2006 เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “ดาราหนุ่มหล่อที่สุดของฮ่องกง” เอาชนะชื่อดังหลายคน ไม่ว่าจะเป็น กู่เทียนเล่อ, อู๋เอี้ยนจู่ และ เซียะถิงฟง อย่างไรก็ตาม หลังเกิดกรณีอื้อฉาวภาพส่วนตัวหลุดที่เกี่ยวข้องกับดาราหญิงหลายคน เอดิสันได้ประกาศถอนตัวจากวงการบันเทิง
ต่อมาเขาแต่งงานกับซูเปอร์โมเดล ฉินซูเผย ซึ่งเคยเดินแบบในงาน Victoria’s Secret Fashion Show ปี 2012 ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันในปี 2017 และปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมูลค่าราว 2.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐในลอสแอนเจลิส โดยเอดิสันยังคงเดินหน้าสร้างธุรกิจแฟชั่นระดับโลก ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตครอบครัวที่เรียบง่ายและเป็นส่วนตัวมากขึ้น