กรี๊ดสนั่นโซเชียล ช่อง 7HD เปิดโปรเจกต์ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับคู่เซอร์ไพรส์ “แชป วรากร” ประกบหมอลำดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา”

โผสุดว้าว! ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับ “แชป วรากร” ประกบคู่ “ยูกิ เพ็ญผกา” หมอลำสาวดาวรุ่ง ด้าน แชป เผยดีใจกระแสตอบรับแรง หลัง ช่อง 7HD ปล่อยโปสเตอร์ละคร อ้อนขอฝากตัวกับแม่ ๆ แฟนคลับหมอลำ
สร้างความฮือฮาต่อเนื่องแบบไม่มีพัก สำหรับ ช่อง 7HD ที่เดินหน้าปลุกกระแสความบันเทิงสายลูกทุ่ง-หมอลำ หลังเพิ่งเปิดโปรเจกต์รายการใหม่ บัลลังก์หมอลำ เวทีการแข่งขันในรูปแบบ Survival ที่เตรียมลงจอเดือนสิงหาคมนี้ จนได้รับเสียงตอบรับสุดคึกคัก ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์อีกระลอก ด้วยการเผยโปสเตอร์ละครก่อนข่าวเรื่องใหม่ นางฟ้าหมอลำ ผลิตโดยค่าย คนทีวี (ไทยแลนด์) จนแฟนละครและแฟนหมอลำแห่แชร์สนั่นโซเชียล เพราะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่ม แชป-วรากร ศวัสกร และหมอลำสาวดาวรุ่งมาแรงยูกิ เพ็ญผกา ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ความฝัน และเส้นทางสู่เวทีหมอลำอย่างเข้มข้น ร่วมด้วย ริส วิชญพงศ์, มายด์ มาริสา, กบ ปภัสรา, ยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมศิลปินหมอลำชื่อดัง อาทิ ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์, ก้อย ชาลินี, น้องใหม่ เมืองชุมแพ, ปริศนา วงศ์ศิริ และเหล่านักแสดงที่จะมาร่วมสร้างความสนุกอีกคับคั่ง ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของวงการหมอลำแบบถึงแก่น
ด้าน แชป-วรากร ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครแนวหมอลำ และยังได้ประกบคู่กับนางเอกที่เป็นศิลปินหมอลำตัวจริง
“ผมจะตื่นเต้นทุกครั้ง ที่ได้ละครใหม่ ๆ แต่เรื่องนี้พิเศษมากเพราะเป็นสไตล์หมอลำ นางเอกก็เป็นศิลปินหมอลำจริง ๆ เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่สำหรับผมมาก ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงละครแนวหมอลำ นอกจากร่วมงานกับนางเอก ที่เป็นศิลปินหมอลำจริง ๆ แล้วนักแสดงอีกหลายท่าน เป็นศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง อย่างต้าวหยอง น้องก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับมากมาย ก้อย ชาลินี, น้องใหม่ เมืองชุมแพ หรือจะเป็นแม่ไก่ ปริศนา ดูเหมือนผมจะเป็นน้องใหม่ในกองละครมากกว่าอีก (ยิ้ม) เพราะในกองถ่าย คือทุกคนเขารู้จักกันอยู่แล้ว เพราะเขาอยู่ในวงการบันเทิง สายหมอลำกัน
แต่ต้องชื่นชมพี่ ๆ แม่ ๆ ศิลปินหมอลำทุกคนที่มาแสดงในเรื่องนี้มาก ๆ เพราะเขามีความเป็นมืออาชีพมาก อย่างในวันฟิตติง ผมก็ใส่ชุดปกติ แต่พวกเขาจะต้องแต่งชุดหมอลำกัน ซึ่งต้องใช้เวลาแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว นานพอสมควรเลย ชุดก็มีน้ำหนัก แล้วยังต้องถ่ายหลายชุดด้วยนะ ชื่นชมทุกคนมาก คือมีความตั้งใจจริง ๆ
ส่วนการได้มาร่วมงานกับน้องยูกิ เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมงานกันครับ เหมือนแรก ๆ น้องเขาเขินผมครับ แต่พอเริ่มสนิทกัน ก็คุยเล่นกันได้มากขึ้น ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยโปสเตอร์ละคร มีแฟน ๆ ละครของช่องให้กำลังใจกันเยอะเลย ดีใจที่เห็นเราได้เล่นแนวใหม่ ส่วนทางฝั่งแฟน ๆ หมอลำ ผมเห็นทางยูกิเขารีโพสต์จากของผมไป เห็นมีแม่ ๆ ที่เป็นแฟนหมอลำเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะมาก ผมเหมือนได้เปิดตัวกับแฟนคลับหมอลำ ฝากแม่ ๆ ทุก ๆ ท่าน เอ็นดูผมด้วยนะครับ รวมถึงแฟนละครด้วย
เรื่องนี้สนุกแน่นอน ผมเชื่อว่า ดูแล้วจะสนุกสนานไปด้วยกันได้ ซึ่งที่ผมอ่านบทมา กับได้ฟังสัมภาษณ์ยูกิมาบ้าง ศิลปินหมอลำหลายคน เขาเริ่มต้นชีวิตที่ต้องฝ่าฟันความลำบากมา สู้ชีวิต กว่าจะขึ้นมาเป็นศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงกันได้ ผมเลยคิดว่าละครเรื่องนี้มันเป็นชีวิตหมอลำจริง ๆ ที่นำมาดัดแปลงเป็นละคร ซึ่งทุกคนน่าจะได้ความซึ้ง ความสนุก ความรู้ และกำลังใจ ส่วนบทของผมจะเป็นยังไง ต้องรอติดตามกันนะครับ”.
พบกับปมชีวิตสุดเข้มข้นที่ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จาก...สาวน้อยบ้านนา ผู้ต้องฝ่าฟันเพื่อเป็น...นางฟ้าหมอลำ
และจาก...คนไม่ถูกกัน จะกลายมาเป็น...คนที่ถูกใจ ได้อย่างไร … ในละคร “นางฟ้าหมอลำ” ที่เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำเร็ว ๆ นี้ พร้อมลงจอเมื่อไหร่ บันเทิงทั่วไทยแน่นอน
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