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กรี๊ดสนั่นโซเชียล ช่อง 7HD เปิดโปรเจกต์ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับคู่เซอร์ไพรส์ “แชป วรากร” ประกบหมอลำดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โผสุดว้าว! ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับ “แชป วรากร” ประกบคู่ “ยูกิ เพ็ญผกา” หมอลำสาวดาวรุ่ง ด้าน แชป เผยดีใจกระแสตอบรับแรง หลัง ช่อง 7HD ปล่อยโปสเตอร์ละคร อ้อนขอฝากตัวกับแม่ ๆ แฟนคลับหมอลำ

สร้างความฮือฮาต่อเนื่องแบบไม่มีพัก สำหรับ ช่อง 7HD ที่เดินหน้าปลุกกระแสความบันเทิงสายลูกทุ่ง-หมอลำ หลังเพิ่งเปิดโปรเจกต์รายการใหม่ บัลลังก์หมอลำ เวทีการแข่งขันในรูปแบบ Survival ที่เตรียมลงจอเดือนสิงหาคมนี้ จนได้รับเสียงตอบรับสุดคึกคัก ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์อีกระลอก ด้วยการเผยโปสเตอร์ละครก่อนข่าวเรื่องใหม่ นางฟ้าหมอลำ ผลิตโดยค่าย คนทีวี (ไทยแลนด์) จนแฟนละครและแฟนหมอลำแห่แชร์สนั่นโซเชียล เพราะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่ม แชป-วรากร ศวัสกร และหมอลำสาวดาวรุ่งมาแรงยูกิ เพ็ญผกา ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ความฝัน และเส้นทางสู่เวทีหมอลำอย่างเข้มข้น ร่วมด้วย ริส วิชญพงศ์, มายด์ มาริสา, กบ ปภัสรา, ยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมศิลปินหมอลำชื่อดัง อาทิ ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์, ก้อย ชาลินี, น้องใหม่ เมืองชุมแพ, ปริศนา วงศ์ศิริ และเหล่านักแสดงที่จะมาร่วมสร้างความสนุกอีกคับคั่ง ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของวงการหมอลำแบบถึงแก่น

ด้าน แชป-วรากร ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครแนวหมอลำ และยังได้ประกบคู่กับนางเอกที่เป็นศิลปินหมอลำตัวจริง

“ผมจะตื่นเต้นทุกครั้ง ที่ได้ละครใหม่ ๆ แต่เรื่องนี้พิเศษมากเพราะเป็นสไตล์หมอลำ นางเอกก็เป็นศิลปินหมอลำจริง ๆ เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่สำหรับผมมาก ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงละครแนวหมอลำ นอกจากร่วมงานกับนางเอก ที่เป็นศิลปินหมอลำจริง ๆ แล้วนักแสดงอีกหลายท่าน เป็นศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง อย่างต้าวหยอง น้องก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับมากมาย ก้อย ชาลินี, น้องใหม่ เมืองชุมแพ หรือจะเป็นแม่ไก่ ปริศนา ดูเหมือนผมจะเป็นน้องใหม่ในกองละครมากกว่าอีก (ยิ้ม) เพราะในกองถ่าย คือทุกคนเขารู้จักกันอยู่แล้ว เพราะเขาอยู่ในวงการบันเทิง สายหมอลำกัน

แต่ต้องชื่นชมพี่ ๆ แม่ ๆ ศิลปินหมอลำทุกคนที่มาแสดงในเรื่องนี้มาก ๆ เพราะเขามีความเป็นมืออาชีพมาก อย่างในวันฟิตติง ผมก็ใส่ชุดปกติ แต่พวกเขาจะต้องแต่งชุดหมอลำกัน ซึ่งต้องใช้เวลาแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว นานพอสมควรเลย ชุดก็มีน้ำหนัก แล้วยังต้องถ่ายหลายชุดด้วยนะ ชื่นชมทุกคนมาก คือมีความตั้งใจจริง ๆ

ส่วนการได้มาร่วมงานกับน้องยูกิ เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมงานกันครับ เหมือนแรก ๆ น้องเขาเขินผมครับ แต่พอเริ่มสนิทกัน ก็คุยเล่นกันได้มากขึ้น ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยโปสเตอร์ละคร มีแฟน ๆ ละครของช่องให้กำลังใจกันเยอะเลย ดีใจที่เห็นเราได้เล่นแนวใหม่ ส่วนทางฝั่งแฟน ๆ หมอลำ ผมเห็นทางยูกิเขารีโพสต์จากของผมไป เห็นมีแม่ ๆ ที่เป็นแฟนหมอลำเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะมาก ผมเหมือนได้เปิดตัวกับแฟนคลับหมอลำ ฝากแม่ ๆ ทุก ๆ ท่าน เอ็นดูผมด้วยนะครับ รวมถึงแฟนละครด้วย

เรื่องนี้สนุกแน่นอน ผมเชื่อว่า ดูแล้วจะสนุกสนานไปด้วยกันได้ ซึ่งที่ผมอ่านบทมา กับได้ฟังสัมภาษณ์ยูกิมาบ้าง ศิลปินหมอลำหลายคน เขาเริ่มต้นชีวิตที่ต้องฝ่าฟันความลำบากมา สู้ชีวิต กว่าจะขึ้นมาเป็นศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงกันได้ ผมเลยคิดว่าละครเรื่องนี้มันเป็นชีวิตหมอลำจริง ๆ ที่นำมาดัดแปลงเป็นละคร ซึ่งทุกคนน่าจะได้ความซึ้ง ความสนุก ความรู้ และกำลังใจ ส่วนบทของผมจะเป็นยังไง ต้องรอติดตามกันนะครับ”.

พบกับปมชีวิตสุดเข้มข้นที่ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จาก...สาวน้อยบ้านนา ผู้ต้องฝ่าฟันเพื่อเป็น...นางฟ้าหมอลำ

และจาก...คนไม่ถูกกัน จะกลายมาเป็น...คนที่ถูกใจ ได้อย่างไร … ในละคร “นางฟ้าหมอลำ” ที่เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำเร็ว ๆ นี้ พร้อมลงจอเมื่อไหร่ บันเทิงทั่วไทยแน่นอน

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กรี๊ดสนั่นโซเชียล ช่อง 7HD เปิดโปรเจกต์ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับคู่เซอร์ไพรส์ “แชป วรากร” ประกบหมอลำดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา”
กรี๊ดสนั่นโซเชียล ช่อง 7HD เปิดโปรเจกต์ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับคู่เซอร์ไพรส์ “แชป วรากร” ประกบหมอลำดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา”
กรี๊ดสนั่นโซเชียล ช่อง 7HD เปิดโปรเจกต์ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับคู่เซอร์ไพรส์ “แชป วรากร” ประกบหมอลำดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา”
กรี๊ดสนั่นโซเชียล ช่อง 7HD เปิดโปรเจกต์ละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” จับคู่เซอร์ไพรส์ “แชป วรากร” ประกบหมอลำดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา”