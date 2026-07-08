ส่องความปัง! คนบันเทิง-นักธุรกิจแถวหน้า นำทัพเข้ารับรางวัลใหญ่ TSM Crown Excellence Awards 2026 ฉลองครบรอบ 8 ปี นิตยสาร Talent Kids & Teens

งานนี้ทำเอาศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ (ชั้น 3 โซน Health & Beauty) แทบแตก! เมื่อสถาบัน The Star Model Thailand (TSM)นำโดย คุณเจสซี มนัสนันท์ บุญโต จับมือกับ บริษัท GYB Entertainment จำกัด โดย คุณบอล สมเกียรติ ทวีสิทธิ์และชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและนักธุรกิจไทยสู่สากล จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ TSM Crown Excellence Awards 2026 (ครั้งที่ 8)ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดเก๋ “The Crown of Inspiration” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย และ คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ทางด้านคุณเจสซี่ มนัสนันท์ เปิดใจถึงงานในครั้งนี้ว่า “การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับนักธุรกิจ บุคคล องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ศิลปิน และดารา ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนแวดวงบันเทิงรวมถึงธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพสู่สากลค่ะ”
สำหรับปีนี้รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบอกเลยว่ามีแต่ตัวท็อปและไอคอนิกของวงการ ไม่ว่าจะเป็น
รางวัล CROWN OF INSPIRATION AWARDS : ตกเป็นของตัวแม่สายฮา ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรมและ แอนดอย ปรียากร พรพรหม (Miss Tiffany's Universe 2025)
รางวัล Star Media International Awards : นำทัพโดยผู้จัดและผู้กำกับชั้นครู ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, ผู้กำกับ ไมค์ ภณธฤต, ค่ายละครยักษ์ใหญ่ บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด โดย คุณหลุยส์ สยาม สังวริบุตรพร้อมด้วยคนดังในวงการอย่าง ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช, ชายแฮ็คส์-วโรดม ศิริสุข,แรปเปอร์หนุ่ม IRONBOY รวมถึง
อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บูม เทยกะทะ และ ฟลุ๊ค กะล่อน,คุณ ศิรวิชญ์ สังวริบุตร ผู้บริหาร บริษัท สามเศียร และนักแสดงนำจาก “เดชอสูรขันแก้วนพเก้า” โตโต้ ภูธนิน , ปิ่น ชรินพร
รางวัล Star Talent Kids & Teens Awards : ยินดีกับซีรีส์ “เพราะมีเธอ” จาก บียอนสกายอะคาเดมี่ , รางวัลของตากล้องและแฟนคลับต้องกดไลก์ให้กับนักแสดงรุ่นเล็กฝีมือเฉียบ น้องเจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์ และ น้องนีน่า ณัฐชา
รางวัล The Best Global Business Awards : รางวัลสำหรับนักธุรกิจสุดปัง นำโดย ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, คุณปุ๋ย นิทัศน์, แบรนด์ Hairitz โดย คุณฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ ,คุณ มาลินี ส่วนมี ผู้บริหาร Beauty star , คุณ สุวรรณา แซ่เตียว
CEO บริษัท บีพลัสเรียลเอสเตท จำกัด และ ดร.ชุติมา เชยชุ่ม ประธาน ซีเอชกรุ๊ปและบริษัทในเครือ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน สมมงคอนเซ็ปต์แรงบันดาลใจแห่งปีจริงๆ
ช่องทางการติดต่อ
The Star Model Thailand (TSM Academy)
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนการศึกษา
Facebook: The Star Model Thailand
Line: @thestarmodel
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด เดินแบบ งานประกาศรางวัล รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม สามารถติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางข้างต้น