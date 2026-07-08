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ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” สอนต่อหน้า “อย่าเอาไข่ไปโยนใส่หิน” ด้านปูน้อยใจที่มาดามสามพี รักหนุ่ม กรรชัย มากกว่า เอ่ยปากรู้สึกผิด สัญญาจะเลิกดื้อ ลดทิฐิลง


หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน “มาดามสามพี” ทีมไกล่เกลี่ยของ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นลมล้มตึงต่อหน้าสื่อขณะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาท ที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ฟ้องปู มัณฑนา โดยระหว่างให้สัมภาษณ์ มาดามสามพีกับปู มัณฑนา ปะทะคารมกันเรื่องที่ปูมองว่ามาดามสามพีเข้าข้างหนุ่ม กรรชัย ตลอด แต่ในจังหวะที่มาดามสามพีล้มลงไปหัวฟาดรั้วแรงมาก ทำให้ปูตกใจเป็นอย่างมาก รีบเข้าไปคว้าตัว จนตัวเองก็ล้มลงไปด้วย

งานนี้หลังจากมาดามสามพีฟื้นจากอาการเป็นลม เจ้าตัวถึงกับน้ำตาแตก ยอมรับว่าเครียด เพราะปู มัณฑนา เตือนแล้วไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิงถึง หนุ่ม กรรชัย พร้อมสอนต่อหน้าว่าอย่าเอาไข่ไปโยนใส่หิน ด้านปูยอมรับน้อยใจที่มาดามสามพี รักหนุ่ม กรรชัย มากกว่า แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกผิด สัญญาจะเลิกดื้อ ลดทิฐิลง ก่อนปูจะยกมือไหว้ สวมกอดมาดามสามพี เป็นมิตรภาพดีๆ ที่ทั้งคู่มีให้กัน 
















ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” (คลิป)
ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” (คลิป)
ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” (คลิป)
ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” (คลิป)
ฟื้นจากเป็นลม! “มาดามสามพี” น้ำตาแตก เครียด “ปู มัณฑนา” เตือนไม่ฟัง ไม่หยุดโพสต์พาดพิง “หนุ่ม กรรชัย” (คลิป)
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