“ปลัด ทส.” เผย “รมว.สุชาติ” มอบหมายเป็นประธาน เปิดงาน Biodiversity & Bioeconomy Forum 2026 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Nature Positive สู่เศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน Biodiversity & Bioeconomy Forum 2026 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติเชิงบวกสร้างได้จากทุกคน (All Actions for Nature Positive)” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ
ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศให้คงความอุดมสมบูรณ์
ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า แนวคิด Nature Positive หรือการทำให้ธรรมชาติกลับมาเพิ่มพูนและฟื้นตัว เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทั่วโลกกำลังร่วมกันขับเคลื่อน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพราะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถอาศัยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ตามแนวคิด All Actions for Nature Positive
พร้อมกันนี้ กระทรวงฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการอนุรักษ์ อาทิ เครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Credits) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจนำมิติด้านธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการ BEDO กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ BEDO ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 ของการดำเนินงาน โดยมุ่งยกระดับการขับเคลื่อนด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับทิศทางของประชาคมโลก ผ่านการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมภาคธุรกิจผ่านโครงการ ACT-D Pathway to Nature Positive เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ งาน Biodiversity & Bioeconomy Forum 2026 นับเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์จากทุกภาคส่วน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมที่เติบโตบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเศรษฐกิจชีวภาพที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว