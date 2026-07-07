“ปู มัณฑนา” ลั่นมีศักดิ์ศรี! ไม่ขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” ฝ่ายเดียว ย้ำต้องถอยคนละก้าวเท่านั้น!

“ปู มัณฑนา” ยังไม่พร้อมขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” ต่อหน้าสื่อ ลั่นต้องถอยคนละก้าวเท่านั้น ในขณะที่ ทนายความมองว่า หนุ่ม กรรชัย ไม่จำเป็นต้องขอโทษก็ได้ เพียงแค่ปูยอมขอโทษเรื่องราวทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดี ด้านปูลั่นกลับตนก็มีจุดยืนและมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน เผยที่ผ่านมาพบจิตแพทย์ 3 ปี รับไม่ได้ชีวิตมีข่าวเสียหาย
เวลา 13.30 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ดร.กริช พลเดชวิสัย” ทีมไกล่เกลี่ยของ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” และ “มาดามสามพี” เป็นคนสนิทและเป็นหนึ่งในทีมไกล่เกลี่ย รับมอบหมายจาก “อาจารย์มานะ วันดี” หัวหน้าสำนักกฎหมายเพื่อความยุติธรรม ร่วมเจรจาคดีที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ฟ้อง ปู มัณฑนา ในข้อหาหมิ่นประมาท ศาลเปิดโอกาสให้เจรจา หาทางออกร่วมงาน หลังจากการเจรจาสิ้นสุดลง ทาง ปู มัณฑนา , มาดามสามพี และทนายกริช ได้ลงมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ว่ามีสัญญาณที่ดีจาก โจทก์ คือหนุ่ม กรรชัย ที่ยินดีถอนฟ้อง ปู มัณฑนา ทั้ง 6 คดี หากจะหยุดพูดพาดพิงถึงตนและครอบครัว
ปู : “วันนี้เป็นคดีที่คุณหนุ่ม กรรชัย ฟ้องหมิ่นประมาทปู ในกรณีที่ปูโพสต์ซ้ำๆ เดิมๆ เลื่อนลอยไม่ได้ระบุถึงใคร เขาก็นำมาฟ้องเพิ่ม”
มาดามสามพี : “เป็นกรณีหมิ่นประมาทปีนี้แหละ วันนี้ศาลก็นัดไกล่เกลี่ย ท่านก็แนะแนวทางว่าทำยังไงให้ทั้งสองฝ่ายยุติลงด้วยดี จริงๆ พี่หนุ่มแกก็มีความประสงค์จะยุติข้อพิพาทอยู่แล้วเพียงแต่คุณปูต้องหยุด แต่พอดีว่าจากระยะเวลาที่ศาลท่านให้มาเจอตั้งแต่วันที่ 29 จนถึงวันที่ 7 นี้ คุณปูก็มาพลาดพลั้งโพสต์ จะพาดพิงหรือไม่พาดพิงไม่ทราบ”
ปู : “ปูไม่ได้พาดพึงถึงเขา ปูก็โพสต์ปกติของปู คู่กรณีก็อาจจะคิดว่าเป็นเขา”
มาดามสามพี : “ข้อยุติวันนี้ศาลท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเนื่องจากเราไม่ปฎิบัติตามข้อเสนอของโจทก์ ถ้าคุณปูทำตามข้อเสนอของโจทก์ทุกอย่างจะจบลงด้วยดี ดังนั้นศาลจะให้เวลาอีก นัดมาวันที่ 17-18 กันยายน ศาลท่านก็หวังว่าทุกอย่างจะยุติ คุณปูจะต้องไม่กล่าวพาดพิงถึงพี่หนุ่มอีก ในกระบวนการพิจารณาคุณปูแจ้งไว้ว่า 1. จำเลยยินดีกล่าวคำขอโทษจบในสิ่งที่ผ่านมาและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่พูดพาดพิงถึงโจทก์อีก 2. ขอให้โจทก์กล่าวคำขอโทษจำเลยเช่นกันในส่วนที่ทางรายการได้เชิญคู่กรณีและกล่าวพาดพิงถึงจำเลย และสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ต่อไป 3. คู่กรณียินดีจับมือถ่ายรูปร่วมกันเพื่อแสดงการปรับความเข้าใจในฐานะคนในวงการเดียวกันและยุติข้อพิพาทกันด้วยดี ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณปูเสนอไป แต่ทางพี่หนุ่มก็ยังไม่ได้ตอบกลับข้อเสนอ มาดามก็หวังว่าพี่หนุ่มจะเมตตากลับมาคุยในข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไว้”
“ปู” ยังย้ำคำเดิมแค่โพสต์ระบายความรู้สึก ไม่ได้เจาะจงถึงใคร ยินดีไกล่เกลี่ย ขอโทษ “หนุ่ม กรรชัย” แต่อีกฝ่ายต้องขอโทษตนด้วยเช่นกัน
ปู : “ด้วยความที่พี่ปูมีคู่กรณีหลายคน บางทีปูก็แค่โพสต์ระบายความรู้สึก เขาอาจจะไปคิดว่าเป็นเขา ปูก็ไม่รู้จะทำยังไง”
มาดามสามพี : “ต่อจากนี้ก็ต้องระมัดระวังในการโพสต์ บางคนก็คิดได้ว่าเราอาจจะไปพูดถึงเขาหรือเปล่า ต่อให้เราไม่คิดอะไรก็แล้วแต่ ฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์อะไรเราต้องคิดก่อนไม่ให้กระทบกระเทือนภาพรวมถึงใคร หรือเราถูกพาดพิงอะไรเราก็อธิบายด้วยเหตุผล”
ปู : “ปูยินดีไกล่เกลี่ย เราเป็นเด็ก เราอายุน้อยกว่าเขา เรายินดีที่จะขอโทษก่อน ปูก็อยากให้หนุ่ม กรรชัย ขอโทษปูเช่นกัน จากการที่พูดบิดเบือนในรายการโหนกระแส ทำให้ปูได้รับความเสียหายมากๆ คู่กรณีก็ได้ไปออกรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ ซึ่งพูดบิดเบือนข้อเท็จจริง มันก็กระทบต่อธุรกิจหน้าที่การงานของปู รวมถึงครอบครัวปูด้วย”
ดร.กริช : “เราคุยกันในทีมทุกคดีที่คุณปูมี เราคุยกันแล้วว่าต่อไปนี้คุณปูจะหยุด รวมถึงคู่กรณีของคุณปูก็จะหยุด กระบวนการยุติธรรมก็ปล่อยไปตามกระบวนการ อันไหนยอมความกันได้ก็ทำไปตามเนื้อผ้า เราจะยุติแล้วเพราะเหนื่อย ส่วนใครผิดใครถูกก็แล้วแต่กระบวนการยุติธรรม”
เผย “หนุ่ม กรรชัย” ยินดีถอนฟ้อง “ปู มัณฑนา” ทั้ง 6 คดี หากจากนี้จะหยุดพูดพาดพิงถึงตนและครอบครัว ซึ่งทนายขอให้ปูขอโทษหนุ่ม กรรชัย ต่อหน้าสื่อก่อนเพื่อแสดงความจริงใจได้ไหม แต่เจ้าตัวปฎิเสธ
มาดามสามพี : “ตอนนี้คุณหนุ่มฟ้องคุณปูอยู่ 6 คดี ทางศาลท่านได้แนะนำทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันก็คือหลังจากที่คุณปูขอโทษและปรับความเข้าใจกันแล้ว ทางฝ่ายคุณหนุ่มจะถอนฟ้องทุกคดี รวมถึงทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) ด้วย คุณปูก็จะพยายามปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ คุณปูขอโทษพี่หนุ่มตรงนี้เลยได้ไหม…”
ปู : “ไม่ค่ะ”
ดร.กริช : “ทุกคดีเขาจะถอนฟ้องถ้ามันเป็นไปได้ เขาก็ต้องการความจริงใจจากเราว่าคุณปูอยากจะไกล่เกลี่ยจริงไหม ก็จะขอโทษเป็นคดีๆ ไป”
ปู : “ถ้าไกล่เกลี่ยกันทั้งหมดก็ต่างคนต่างถอน ก็ยังมีคดีที่ปูแจ้งความหนุ่ม กรรชัยอยู่อีก”
มาดามสามพี : “ตอนนี้คุณหนุ่มยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออะไรมา แกต้องการแค่อย่างเดียวคือหยุดพาดพิงถึงแก ครอบครัวแก”
ปู : “ถ้าต่างคนต่างไม่พาดพิงกันก็โอเค ต่างคนต่างถอนคดีกัน หนุ่ม กรรชัยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ปูเสียหายมา 3 ปีด้วยหนุ่ม กรรชัยก็มีส่วนผิดในการนำคู่กรณีไปบิดเบือนข้อเท็จจริง หนุ่ม กรรชัยก็ต้องแสดงความจริงใจต่อปูด้วยการขอโทษปูเช่นกัน แต่ถ้าเขาไม่ขอโทษก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม”
ดร.กริช : “คุณหนุ่ม ยังไม่ต้องขอโทษ ทางเราจะขอโทษก่อนในส่วนที่เราผิด ส่วนที่คุณหนุ่มจะขอโทษหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของคุณหนุ่ม ที่คุณหนุ่มยอมไกล่เกลี่ยก็คือทอดสะพานมาแล้ว เป็นสัญญาณดี เขาไม่ไกล่เกลี่ยก็ได้ แต่มีวันนี้ คุณหนุ่มเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ ผมว่าเขาคงเข้าใจ เขาคงจะปล่อยวางแล้ว”
ลั่นตนมีจุดยืนแม้ทุกคนจะอยากให้ขอโทษเพื่อให้เรื่องทุกอย่างจบ ยันหากตนผิดจริงตนยินดีขอโทษ ต้องถอยคนละก้าว ไม่ใช่ให้ตนถอยคนเดียว
ปู : “(ส่ายหัว) ทุกคนอยากให้จบ แต่ปูก็มีจุดยืนของปู เราก็ถอยกันคนละก้าว หนุ่ม กรรชัยก็ต้องยอมรับตรงนี้ ต้องต่างคนต่างถอย ต่างคนต่างขอโทษ”
มาดามสามพี : “คิดว่าหนุ่ม กรรชัยเป็นคนดี เขาไม่ได้เกลียดคุณปูหรอก เขาไม่ได้ต้องการจะให้คุณปูติดคุกหรอก เขาก็สงสารลูกคุณปู อยากให้คุณปูกลับมาไลฟ์ขายของ จะให้เขาช่วยก็ได้ ก็ต้องขออภัยคุณหนุ่ม กรรชัยด้วยที่พาดพิงมันเป็นเรื่องที่ดี อยากให้สังคมรู้ว่าคุณหนุ่มไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียดคุณปูเลย”
ดร.กริช : “มันไม่ใช่คนละทิศทางกันหรอก แต่เราตกลงกันอย่างดี แล้วคุณปูเขาเป็นคนโดน พวกเราไม่ใช่คนที่โดนผมก็ไม่รู้ความรู้สึกหรอก คุณปูเขาก็เป็นคนซื่อๆ บางครั้งมันก็มีคดีเพราะความซื่อๆ นี่แหละ ในใจลึกๆ เขาก็อยากจะจบ อยากจะไกล่เกลี่ยเพราะว่ามันเหนื่อย ก็อยู่ที่คุณหนุ่ม กรรชัยจะเมตตาหรือเปล่า ก็เมตตาน้องสักคนที่อยู่ในวงการบันเทิงด้วยกัน”
ปู : “ต้องต่างคนต่างถอยค่ะ มีอะไรก็นัดคุยเลยค่ะ ปูพร้อมเจอ พร้อมคุยกัน ปูอยากเจอพี่หนุ่มค่ะ ไม่อยากให้ผ่านใครอีกแล้ว มาคุยกันแบบไม่ต้องผ่านใคร มี 5 คน มีปู พี่หนุ่ม มาดามสามพี พี่กริช อ.อ๊อด แค่นี้เราพูดสื่อสารปรับความเข้าใจกันโดยไม่ผ่านคนอื่น สิ่งไหนที่หนุ่ม กรรชัย อยากให้ปูทำ หรือสิ่งไหนที่ ปู อยากให้หนุ่ม กรรชัย ทำก็มาคุยกัน แต่ปูไม่สะดวกจะให้หนุ่ม กรรชัยพาทนายตุ๋ยมา ขอเป็นท่านอื่นดีกว่า ปูไม่สะดวกใจคุยผ่านทนายตุ๋ย เป็นคนอื่นได้”
“มาดามสามพี” และ “ปู มัณฑนา” เถียงกัน โดยปูมองว่ามาดามสามพีเข้าข้าง “หนุ่ม กรรชัย”
มาดามสามพี : “ก็ทนายตุ๋ยเขาเป็นตัวแทนของคุณหนุ่ม กรรชัย คุณปูก็ต้องยอมรับในตรงนี้ถ้าจะเจรจา”
ปู : “พี่คะ พี่เข้าข้างเขาตลอดเลย ปูเป็นฝ่ายโดนกระทำนะ ต้องเข้าใจปูด้วย”
มาดามสามพี : “เราไกล่เกลี่ยเราก็ต้องคุยกัน”
ปู : “ก็เข้าใจความที่ทนายอยากให้ไกล่เกลี่ย ความคิดเห็นของปูก็อาจจะไม่ตรงกับทนายทั้งสองท่าน ปูก็ขอโทษด้วย ปูมีจุดยืนและปูเป็นคนมีศักดิ์ศรี ถ้าสิ่งไหนที่ปูผิดปูยอมขอโทษ แต่สิ่งไหนที่ปูไม่ผิดปูก็จะไม่ยอมขอโทษ ซึ่งเหตุการณ์นี้ปูไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน จริงๆ ปูไม่ต้องขอโทษหนุ่ม กรรชัยก็ได้ แต่ในเมื่อศาลท่านเมตตาให้ไกล่เกลี่ยปูก็ยอมถอย เราเป็นรุ่นน้องในวงการ เรายอมขอโทษเขาก่อน แต่เขาก็ต้องถอยลงมาคนละก้าวเหมือนกัน เขาก็ต้องขอโทษปูด้วย”
มาดามสามพี : “ทุกอย่างก็อยู่ที่คุณปูแค่มีความจริงใจที่จะยุติข้อพิพาททุกอย่างก็จะจบลงด้วยดี”
ปู : “ถึงแม้พี่จะเข้าข้างหนุ่ม กรรชัยก็อยากให้พี่เห็นใจปูบ้าง”
มาดามสามพี : “เราก็ต้องถอยสิ เขายื่นข้อเสนอมาให้ขนาดนี้แล้ว เราแค่ขอโทษเขาเท่านั้นเอง เขาก็ยินดีถอนให้ทุกคดี ดีจะตายไป”
ดร.กริช : “อย่ามาทะเลาะกันหน้าสื่อเลย”
“ปู มัณฑนา” เผยตอนนี้จิตใจเบาลงแล้วหลังเข้าขั้นวิกฤต เพราะทานยาตามที่หมอ บอกที่ผ่านมาต้องพบจิตแพทย์มา 3 ปีแล้ว รับไม่ได้ที่ตัวเองมีข่าวเสียหาย นั่งสมาธิใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจ
มาดามสามพี : “ต้องใช้เวลาค่ะ ดีใจมากๆ ที่คุณหนุ่ม กรรชัย ส่งสัญญาณมาแล้ว ตอนนี้ก็รอแค่คุณปูเท่านั้นเอง ภาพรวมคดีต่างๆ ก็ไม่มีอะไรหนักใจแล้ว ตอนนี้เหลือแต่คดีหมิ่นประมาท”
ปู : “จากวันแรกที่เราโกรธเขามากๆ เวลาผ่านไปมันก็ทำให้ปูเบาลง พี่ทนายช่วยสอน พาไปพบจิตแพทย์ ทานยาตรงเวลา อารมณ์ที่เขาด่าเราปุ๊บเราโต้ตอบปั๊บมันก็เบาลง”
มาดามสามพี : “จิตแพทย์แนะนำให้เลิกเล่นโซเชียล”
ปู : “บางทีเราก็อยากเก็บหลักฐานเอามาให้ศาลท่านดูว่าเขาว่าอะไรเราบ้าง ด้วยความที่ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยมีข่าวเสียหาย เราก็รับไม่ได้ ต้องพบจิตแพทย์มา 3 ปีแล้ว ทานยามาตลอด แต่จะมีอยู่ช่วงนึงที่ทานยาไม่ต่อเนื่อง มันเครียดหลายอย่าง ในสิ่งที่เราโดนรุมกระทำ แล้วเราก็ไม่ได้ผิดก็เลยพบจิตแพทย์ ได้เจอมาดามสามพีที่เข้ามาเยียวยาจิตใจ เพราะเขาก็เคยมีอาการมาก่อน ก็เลยเข้าใจปู คุณแม่มาดามและน้องสาวก็พาปูไปสวดมนต์นั่งสมาธิ ก็ช่วยได้ เยียวยาจิตใจตัวเอง”
มาดามสามพี : “อาการคุณปูอยู่ในขั้นวิกฤต คือสามารถจะทำร้ายตัวเองได้ตลอดเวลา คุณหมอบอกจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและให้เขาเลิกเล่นโซเชียล จริงๆ เขาบล็อกหมดแล้วนะ แต่เขาก็ยังไปส่องดูอีก ต้องค่อยเป็นค่อยไป”
ปู : “ตอนนี้ดีขึ้น ทานยาตรงเวลา พอทานยาตรงเวลามันก็จะตัดเคมีในสมองเรา ทำให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น ใครมายุยง กระทบกระทั่งก็จะเฉยๆ ก็ใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจ ผู้ใหญ่ก็อยากให้เราปล่อยวาง ไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนติฉินนินทา”
ในเวลาต่อมา ทางมาดามสามพี อยู่ๆ ก็เป็นลมวูบกับพื้นลงไป ทำให้สิ้นสุดการสัมภาษณ์