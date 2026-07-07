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กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าอย่างยิ่งในการผลักดันสังคมไทยสู่แนวคิด "Active Aging" เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีพลัง เห็นคุณค่าในตัวเอง และไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว กองทุนฯ จึงได้มอบทุนสนับสนุนโครงการ ให้กับ ผู้ผลิตสื่อบุคคลอิสระ (น.ส.พอใจ พูนนารถ) ในการสร้างสรรค์รายการออนไลน์ "เก๋าไม่เก่า Kao on The Go" (เก๋า ออน เดอะโก) รายการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็น "โซ่ข้อกลาง" ที่ทรงพลัง ในการเชื่อมโยงสังคมคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน พร้อมมุ่งเป้าที่จะสร้างภาพจำใหม่ของการสูงวัย ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและศักยภาพ เพื่อเปิดประสบการณ์ข้ามวัยไปกับ 12 ต้นแบบวัยเก๋า

โดย น.ส.พอใจ เผยว่า "เก๋าไม่เก่า Kao on The Go" นำเสนอในรูปแบบการเดินทางและทอล์กโชว์ จำนวน 12 ตอน โดยนำ 12 ตัวแทนวัยเก๋า จากหลากหลายวงการ มาร่วมเดินทางไปกับ "รถเก๋าไม่เก่า" เพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ไฮไลท์สำคัญคือการเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวัย (Intergenerational) กับพิธีกรและทีมงานคนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การทำงาน การก้าวข้ามอุปสรรค การเดินตามความฝัน การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ โดยมี วัยเก๋าต้นแบบ ร่วมรายการ อาทิ: ศิลปินและคนบันเทิง: สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ตู้ ดิเรก อมาตยกุล,วงจันทร์ ไพโรจน์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง), วันเพ็ญ ยี (นางแบบสูงอายุ) และ สุรินทร์ สนธิระติ (ศิลปินมาสเตอร์ภาพวาดสีน้ำ) สายไลฟ์สไตล์และผู้นำแรงบันดาลใจ: ใหม่ สุทธิมา ไรเมอร์ (หัวหน้ากลุ่มเลดี้แคมป์คาร์) และ คุณยายเพนนี (คุณยายสายสตรองนักออกกำลังกาย) นักขับเคลื่อนชุมชนและจิตอาสา: แม่กุ้ง ทิวาพร จ.แพร่ (ด้านการฟ้อนสร้างสรรค์), เจน วินเทจ จ.นครราชสีมา, ครูฐิ จ.สุราษฎร์ธานี (ครูผู้สร้างฝันเด็ก) และ คุณระพีร์ ปิยจันทร์ จ.อ่างทอง (นักเลงกลอนตัวแม่) มากกว่ารายการ คือการขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ชมได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ 

นอกจากนั้นทางรายการฯ ยังได้จัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสินค้าชุมชน สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายโดยผู้สูงอายุ รวมถึงเสื้อที่ระลึกจากรายการฯ ร่วมเปิดมุมมองใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคม "Active Aging" ไปพร้อมกันได้ในรายการ "เก๋าไม่เก่า Kao on The Go" 

สามารถติดตามรับชมและร่วมสนุกได้ที่:
Facebook: เก๋าไม่เก่า Kao on The Go
YouTube: เก๋าไม่เก่า Kao on The Go
TikTok: เก๋าไม่เก่า Kao on The Go

















กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย
กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย
กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย
กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย
กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย
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