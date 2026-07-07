กองทุนสื่อฯ ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ "Active Aging" ผุดรายการ “เก๋าไม่เก่า” พลิกโฉมภาพจำวัยเก๋าไทย

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าอย่างยิ่งในการผลักดันสังคมไทยสู่แนวคิด "Active Aging" เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีพลัง เห็นคุณค่าในตัวเอง และไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว กองทุนฯ จึงได้มอบทุนสนับสนุนโครงการ ให้กับ ผู้ผลิตสื่อบุคคลอิสระ (น.ส.พอใจ พูนนารถ) ในการสร้างสรรค์รายการออนไลน์ "เก๋าไม่เก่า Kao on The Go" (เก๋า ออน เดอะโก) รายการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็น "โซ่ข้อกลาง" ที่ทรงพลัง ในการเชื่อมโยงสังคมคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน พร้อมมุ่งเป้าที่จะสร้างภาพจำใหม่ของการสูงวัย ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและศักยภาพ เพื่อเปิดประสบการณ์ข้ามวัยไปกับ 12 ต้นแบบวัยเก๋า
โดย น.ส.พอใจ เผยว่า "เก๋าไม่เก่า Kao on The Go" นำเสนอในรูปแบบการเดินทางและทอล์กโชว์ จำนวน 12 ตอน โดยนำ 12 ตัวแทนวัยเก๋า จากหลากหลายวงการ มาร่วมเดินทางไปกับ "รถเก๋าไม่เก่า" เพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ไฮไลท์สำคัญคือการเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวัย (Intergenerational) กับพิธีกรและทีมงานคนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การทำงาน การก้าวข้ามอุปสรรค การเดินตามความฝัน การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ โดยมี วัยเก๋าต้นแบบ ร่วมรายการ อาทิ: ศิลปินและคนบันเทิง: สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ตู้ ดิเรก อมาตยกุล,วงจันทร์ ไพโรจน์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง), วันเพ็ญ ยี (นางแบบสูงอายุ) และ สุรินทร์ สนธิระติ (ศิลปินมาสเตอร์ภาพวาดสีน้ำ) สายไลฟ์สไตล์และผู้นำแรงบันดาลใจ: ใหม่ สุทธิมา ไรเมอร์ (หัวหน้ากลุ่มเลดี้แคมป์คาร์) และ คุณยายเพนนี (คุณยายสายสตรองนักออกกำลังกาย) นักขับเคลื่อนชุมชนและจิตอาสา: แม่กุ้ง ทิวาพร จ.แพร่ (ด้านการฟ้อนสร้างสรรค์), เจน วินเทจ จ.นครราชสีมา, ครูฐิ จ.สุราษฎร์ธานี (ครูผู้สร้างฝันเด็ก) และ คุณระพีร์ ปิยจันทร์ จ.อ่างทอง (นักเลงกลอนตัวแม่) มากกว่ารายการ คือการขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ชมได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นทางรายการฯ ยังได้จัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสินค้าชุมชน สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายโดยผู้สูงอายุ รวมถึงเสื้อที่ระลึกจากรายการฯ ร่วมเปิดมุมมองใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคม "Active Aging" ไปพร้อมกันได้ในรายการ "เก๋าไม่เก่า Kao on The Go"
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