พรีมาดอนน่าไทยพร้อมไหม! ‘FTISLAND’ ตำนานชาวร็อกเกอร์จากเกาหลี เตรียมคัมแบ็กกรุงเทพฯ ในรอบ 2 ปี ร่วมพิสูจน์พลังร็อกระดับตำนาน 8 สิงหาคมนี้

เตรียมเสียงกรี๊ดและพลังกายของคุณให้พร้อม! เพราะนี่คือพรหมลิขิตที่จะพาไอคอนิก K-Rock ระดับตำนานกลับมาเขย่าเวทีไทยให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อผู้จัดไฟแรง O.N worldwide ประกาศแลนดิงบิ๊กโปรเจกต์ นำทัพวงดนตรีร็อกแถวหน้าของเกาหลีใต้ FTISLAND (เอฟที ไอส์แลนด์) ลัดฟ้าเสิร์ฟคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบในประเทศไทย ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ’FaTe‘ in BANGKOK’ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
ทันทีที่มีการประกาศทัวร์คอนเสิร์ต กระแสความตื่นเต้นของเหล่า พรีมาดอนน่าไทย ก็พุ่งทะยานจนติดเทรนด์โซเชียลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการกลับมาเยือนกรุงเทพฯ ในรอบกว่า 2 ปีของพวกเขา โดยคอนเซปต์ทัวร์ในครั้งนี้มาในชื่อ ‘FaTe’ (โชคชะตา) แฝงด้วยรหัสตัวเลข ‘0 — XIX — III’ ซึ่งเปรียบเสมือนหมุดหมายและการเริ่มต้นก้าวใหม่ที่ทรงพลังบนเส้นทางสายดนตรีของวง
สมาชิกวง FTISLAND ได้ส่งข้อความสุดพิเศษถึงแฟนๆ ชาวไทย โดยสัญญาว่าการกลับมาเจอกันในครั้งนี้คือพรหมลิขิตอย่างแท้จริง พวกเขาให้คำมั่นว่าจะมอบการแสดงบนเวทีที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย อัดแน่นไปด้วยการแสดงสดที่สดใหม่และทรงพลัง พร้อมด้วยพลังงานร็อกอันดุดันที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ทำได้ เพื่อให้มั่นใจว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ทั้งตื่นเต้นเร้าใจและคุ้มค่าอย่างที่สุดสำหรับทุกคน
แฟนๆ เตรียมตัวพบกับประสบการณ์ดนตรีสดระดับพรีเมียมที่จะมาสะกดทุกโสตประสาท ด้วยเสียงร้องอันทรงพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของนักร้องนำอย่าง 'อีฮงกี' พร้อมกับการแสดงสดอันยอดเยี่ยมของสมาชิกในวง โดยลิสต์เพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะรวมเอาเพลงฮิตระดับตำนานที่ชวนให้คิดถึง มาผสมผสานกับเพลงใหม่ล่าสุดจากอัลบั้มล่าสุดของพวกเขา ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกยกระดับความมันส์ด้วยโปรดักชัน แสง สี เสียง และเอฟเฟกต์พิเศษระดับเวิลด์คลาส
สิทธิพิเศษจัดเต็มเพื่อแฟนๆ ทุกราคา! แฟนด้อมขาร็อกคนไหนที่ยังไม่มีบัตรในมือ ห้ามชะล่าใจเด็ดขาด รีบพุ่งตัวไปจับจองพื้นที่แห่งโชคชะตาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความมันส์ครั้งนี้ด่วนที่สุด! ทาง www.onworldwideth.com อัปเดตข้อมูลและรายละเอียดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: O.N worldwide Thailand และ X (Twitter): @ONworldwideTH
“อย่าปล่อยให้โชคชะตาพัดผ่านไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ‘FaTe’ กับ FTISLAND ที่กรุงเทพฯ แล้วคุณจะรู้ว่าพลังของดนตรีและความรักจากแฟน ๆ สามารถเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน!”