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“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดนาที “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” ซึ่งเป็นคนสนิทและเป็นหนึ่งในทีมไกล่เกลี่ยเป็นลมล้มตึงไปต่อหน้า ระหว่างสัมภาษณ์คดีที่โดน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ฟ้องหมิ่นประมาทฯ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้ (7 ก.ค.) โดยปูพยายามคว้าตัวอีกฝ่ายไว้จนตัวเองล้มลงไปนอนที่พื้นด้วย

จากเกิดเหตุการณ์ขณะสัมภาษณ์ ปู มัณฑนา ได้โพสต์ความรู้สึกตนเองกับเหตุการณ์นี้ไว้ว่า…

“บางครั้ง…เราก็เพิ่งรู้ว่ามีคนรักและหวังดีกับเรามากแค่ไหน ในวันที่ได้เห็นเขาเหนื่อยแทนเรา

วันนี้ พี่มาดามสามพี เดินทางมาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยคดีที่คุณปู มัณฑนา เป็นคู่ความกับ คุณหนุ่ม กรรชัย ด้วยความตั้งใจและความหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดี

แต่ตลอดทั้งวันนี้ และหลายเดือนที่ผ่านมา พี่มาดามสามพีและทีมทนายกลับต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ รับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง จนสุดท้ายพี่มาดามสามพีถึงกับเป็นลมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้

วินาทีนั้น…หัวใจของปูหล่นวูบ

ปูไม่เคยอยากให้ใครต้องมาเหนื่อย หรือเจ็บป่วยเพราะเรื่องของปู แต่พี่กลับยืนหยัด สู้ และไม่ยอมถอย เพื่อปกป้องปูอย่างสุดความสามารถ

ปูอยากขอโทษพี่มาดามสามพีจากหัวใจ หากที่ผ่านมา ปูเคยดื้อ เคยใจร้อน หรือมั่นใจในความคิดของตัวเองมากเกินไป จนบางครั้งไม่ได้รับฟังคำแนะนำของพี่อย่างเต็มที่

เหตุการณ์ในวันนี้สอนให้ปูรู้ว่า คนที่หวังดีกับเราจริง ๆ เขาไม่ได้อยู่กับเราเฉพาะวันที่มีความสุข แต่เขาจะยืนอยู่ข้างเราในวันที่มืดมนที่สุด และพร้อมแบกรับความหนักหนาไปกับเรา

จากนี้ ปูสัญญาว่าจะรับฟังพี่ให้มากขึ้น และจะไม่ดื้อเหมือนที่ผ่านมา

ขอบคุณพี่มาดามสามพี และทีมทนายทุกคน ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และไม่เคยทอดทิ้งปูเลยแม้แต่วันเดียว

พระคุณและความจริงใจของทุกคน ปูจะไม่มีวันลืม และจะเก็บไว้ในหัวใจตลอดไป

ขอบพระคุณจากหัวใจค่ะ 🙏❤️”
















“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)
“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)
“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)
“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)
“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)
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