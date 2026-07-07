“ปู มัณฑนา” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” วูบล้มหมดสติต่อหน้า ทำคิดได้แล้วสัญญาจะเลิกมั่น (คลิป)

เปิดนาที “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ช็อกคาศาล! “มาดามสามพี” ซึ่งเป็นคนสนิทและเป็นหนึ่งในทีมไกล่เกลี่ยเป็นลมล้มตึงไปต่อหน้า ระหว่างสัมภาษณ์คดีที่โดน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ฟ้องหมิ่นประมาทฯ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้ (7 ก.ค.) โดยปูพยายามคว้าตัวอีกฝ่ายไว้จนตัวเองล้มลงไปนอนที่พื้นด้วย
จากเกิดเหตุการณ์ขณะสัมภาษณ์ ปู มัณฑนา ได้โพสต์ความรู้สึกตนเองกับเหตุการณ์นี้ไว้ว่า…
“บางครั้ง…เราก็เพิ่งรู้ว่ามีคนรักและหวังดีกับเรามากแค่ไหน ในวันที่ได้เห็นเขาเหนื่อยแทนเรา
วันนี้ พี่มาดามสามพี เดินทางมาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยคดีที่คุณปู มัณฑนา เป็นคู่ความกับ คุณหนุ่ม กรรชัย ด้วยความตั้งใจและความหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดี
แต่ตลอดทั้งวันนี้ และหลายเดือนที่ผ่านมา พี่มาดามสามพีและทีมทนายกลับต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ รับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง จนสุดท้ายพี่มาดามสามพีถึงกับเป็นลมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้
วินาทีนั้น…หัวใจของปูหล่นวูบ
ปูไม่เคยอยากให้ใครต้องมาเหนื่อย หรือเจ็บป่วยเพราะเรื่องของปู แต่พี่กลับยืนหยัด สู้ และไม่ยอมถอย เพื่อปกป้องปูอย่างสุดความสามารถ
ปูอยากขอโทษพี่มาดามสามพีจากหัวใจ หากที่ผ่านมา ปูเคยดื้อ เคยใจร้อน หรือมั่นใจในความคิดของตัวเองมากเกินไป จนบางครั้งไม่ได้รับฟังคำแนะนำของพี่อย่างเต็มที่
เหตุการณ์ในวันนี้สอนให้ปูรู้ว่า คนที่หวังดีกับเราจริง ๆ เขาไม่ได้อยู่กับเราเฉพาะวันที่มีความสุข แต่เขาจะยืนอยู่ข้างเราในวันที่มืดมนที่สุด และพร้อมแบกรับความหนักหนาไปกับเรา
จากนี้ ปูสัญญาว่าจะรับฟังพี่ให้มากขึ้น และจะไม่ดื้อเหมือนที่ผ่านมา
ขอบคุณพี่มาดามสามพี และทีมทนายทุกคน ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และไม่เคยทอดทิ้งปูเลยแม้แต่วันเดียว
พระคุณและความจริงใจของทุกคน ปูจะไม่มีวันลืม และจะเก็บไว้ในหัวใจตลอดไป
ขอบพระคุณจากหัวใจค่ะ 🙏❤️”