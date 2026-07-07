เตรียมใจฟู! สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (TBLC) แง้มไฮไลต์เด็ด ในงานประกาศรางวัล “Thailand Y Content Awards 2025” ที่จัดขึ้น ณ MCC HALL พร้อมเปิดจองที่นั่งสำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน 9 ก.ค.นี้ !

แฟนๆวงการซีรีส์วายไทยเตรียมตัวให้พร้อม สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (TBLC) ออกมาอัปเดตความพร้อมของงานประกาศรางวัล “Thailand Y Content Awards 2025” ที่จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ (The Mall Lifestore Bangkapi) งานนี้บอกเลยว่าผู้จัดงานจัดเต็มเพื่อส่งเสริม Soft Power ไทยสู่เวทีโลก พร้อมขนเซอร์ไพรส์มาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันสนั่นฮอลล์! แน่นอน
เตรียมกล้องและป้ายไฟให้พร้อม!เพราะปีนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของนักแสดง ซีรีส์วาย (Boys' Love) และ ซีรีส์ยูริ (Girls' Love) จากหลากหลายค่ายดังในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นค่ายรุ่นพี่หรือค่ายน้องใหม่ที่กำลังโกอินเตอร์ และอีกมากมาย ที่ตบเท้าเข้าร่วมเดินพรมแดงกันอย่างเนืองแน่น เพื่อมารับกำลังใจและรอยยิ้มจากแฟนๆ ทุกคน พร้อมฉีกกฎความปังและไม่เหมือนปีก่อนๆ ซึ่งแฟนคลับจะได้เห็นเหล่านักแสดงและคู่จิ้นจากค่ายต่างๆมากมาย มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์อวดความงดงามของ "ผ้าไทยในแบบโมเดิร์นสไตล์" บนเวที นอกเหนือจากนี้ ทางผู้จัดงานยังขออุบสปอยล์สำคัญ กับ "โชว์พิเศษอีก 2 โชว์" ที่ซุ่มซ้อมมาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะ ใครอยากรู้ว่าคู่จิ้นคู่ไหนหรือศิลปินคนใดจะมาสร้างความเซอร์ไพรส์บนเวทีแห่งนี้ ต้องตามไปดูด้วยตาตัวเองในวันงานเท่านั้น
พิเศษสุดๆ สำหรับปีนี้ แฟนคลับที่สนใจเข้าร่วมชมการประกาศรางวัลฯ ไม่ต้องยืนรอข้างนอกให้เมื่อยอีกต่อไป ทางสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (TBLC) จัดเตรียมที่นั่งในฮอลล์ให้เข้าชมและเชียร์เหล่านักแสดงที่รักอย่างใกล้ชิด จำนวนจำกัดเพียง 1,000 ที่นั่งเท่านั้น! โดยที่นั่งทั้งหมดนี้จะเป็นการร่วมทำบุญกับทางสมาคมฯ ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จะถูกนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่งต่อบุญกุศลร่วมกันต่อไป
ด้าน คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม ประธานสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (TBLC) เผยว่า “ทางสมาคมฯมุ่งยกระดับคอนเทนต์วายไทยให้เป็น Soft Power ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวทีโลก โดยปีนี้มีการคัดเลือกซีรีส์เกือบ 130 เรื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับซีรีส์ BL-GL และ เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรม แต่ปีนี้ยังมีรางวัลใหม่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกำลังใจให้ซีรีส์ที่มีการชูเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ ชูเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยแลนด์ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพลังของนักแสดงรุ่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเราก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ด้วย ที่ผ่านมาเราเห็นการท่องเที่ยวหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ในไทยเพิ่มขึ้น เราก็ดีใจมากมากครับ ที่มีส่วนสนับสนุนด้านนี้ให้กับประเทศไทย
ส่วนโชว์ในงานบอกเลยว่าต่างจากปีก่อนแน่นอน โดยตัวแทนจากหลายค่ายมาร่วมอัดแน่นบนเวที แต่จะเป็นโชว์อะไร ดีไซน์ถ้วยรางวัลในปีนี้จะงดงามและมีความหมายลึกซึ้งขนาดไหน มาร่วมดูด้วยตาตัวเองไปพร้อมกันครับ วงการนี้เรามีคู่แข่งต่างประเทศเหมือนกันนะ แต่ประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าเราเป็นลีดเดอร์ นัมเบอร์วัน และอยู่ได้ก็ต้องมีแฟนคลับที่น่ารักที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปีนี้มีความพิเศษ โดยมีเปิดจองที่นั่งสำหรับแฟนๆที่สนใจอยากเข้าร่วมชมงานประกาศรางวัลฯสามารถกดจองที่นั่งได้ แต่ต้องใช้ความไวนิดนึงนะครับเพราะที่นั่งจำกัด จองแล้วได้ทำบุญร่วมกันด้วย แล้วมาเจอกันในงานนะครับ”
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัล "Thailand Y Content Awards 2025" เพียงร่วมสมทบทุนบริจาค 300 บาท โดยยอดบริจาคทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปมอบให้แก่
1. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อโครงการโซล่าเซลล์
โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสำรองที่นั่ง 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ผ่านทาง ALL Ticket เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
"มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปด้วยกัน"
#ThailandYcontentAwards2025
#YcontentAwards2025
#TBLC
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