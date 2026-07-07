“ทาโร” ผนึก “มศว” ลงนาม MOU สานความร่วมมือ เดินหน้าทาโรรักษ์โลก ปี 2 เปิดตัว “กล่องกู้โลก” พลิกขยะเป็นพลังงาน

ทาโร เดินหน้าหนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขยายผลสู่ภาคการศึกษา ผนึกกำลังสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ร่วมผลักดันการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน ต่อยอดภารกิจ “ทาโรรักษ์โลก ปีที่ 2” เปิดตัว “กล่องกู้โลก” ชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หนุนเส้นทาง Waste-to-Energy พลิกขยะเป็นพลังงาน เปลี่ยนซองขนมสู่พลังงานสะอาด ลดขยะกำพร้าตั้งแต่ต้นทาง สร้างพลังสังคมรับมือวิกฤตโลกร้อน
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายผลความสำเร็จโครงการ “ทาโร รักษ์โลก ปีที่ 2” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน โดยมี นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ, นายปิย สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวรุ่งนภา ดีพยุงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการงานการตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายปิย สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “ทาโร” กล่าวว่า บริษัทฯ ยึดหลักการสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงกับพนักงาน และสร้างคุณค่าให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร จัดโครงการ “ทาโร รักษ์โลก” เชิญชวนผู้บริโภคร่วมส่งคืนซองทาโรเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่เป้าหมายการลดวิกฤตโลกร้อน
ทั้งนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โครงการทาโร รักษ์โลก ปีที่ 2 จึงได้ยกระดับภารกิจด้วยการขยายความร่วมมือสู่ภาคการศึกษา โดยได้ลงนามความร่วมมือกับ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “ทาโรรักษ์โลก กล่องกู้โลก แยกซองขนม พลิกขยะเป็นพลังงาน” ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เชิญชวน นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแยกขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับไปแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดอย่างถูกวิธี
โครงการ “ทาโรรักษ์โลก กล่องกู้โลก แยกซองขนม (มัลติเลเยอร์) พลิกขยะเป็นพลังงาน” มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักว่า การแยกขยะและทิ้งอย่างถูกวิธี เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง พร้อมส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ เกิดเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชน และขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การลดขยะกำพร้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรม “ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” ในปี 2568 ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยสามารถรวบรวมซองพลาสติกแบบมัลติเลเยอร์กลับเข้าสู่ระบบได้มากถึง 3,079 กิโลกรัม ซึ่งขยะเหล่านี้ถูกนำไปแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และทดแทนการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ทาโร รักษ์โลก ปีที่ 2 ยังคงมุ่งสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและขยายผลในชีวิตประจำวัน เกิดเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือเล็กๆ จากทุกคน จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ในอนาคต” นายปิย กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่และเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยสำนักหอสมุดกลาง เป็นองค์กรสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนองค์ความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การจับมือกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเจตนารมณ์อันแรงกล้าด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร ตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะแปรเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนนิสิตภายใต้ปรัชญา “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเจริญทางสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า พลังแห่งความร่วมมือนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจอนุรักษ์ และร่วมกันสร้างสังคมที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
“เราเชื่อว่าการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน การคัดแยกซองขนมใช้แล้วอาจเป็นจุดเริ่มต้น แต่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ และขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ในระยะยาว” รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ กล่าว
ร่วมสร้างพลังแห่งสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ ‘ทาโร รักษ์โลก ปีที่ 2’ ภายใต้แนวคิด “ทาโรรักษ์โลก กล่องกู้โลก แยกซองขนม พลิกขยะเป็นพลังงาน” ติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมสาระน่ารู้จากทาโรได้ที่ Facebook ทาโรกินสนุกดี https://www.facebook.com/Tarokinsanookdee