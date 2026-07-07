ทัพคนรุ่นใหม่ “จิมมี่ - ซี - ไซซี - ปูน - อู๋” รวมพลังรู้ทันกลโกง สร้างภูมิคุ้มกันทุจริต ในรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN”

จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์, ไซซี รัตท์ริชา และ ปูน มิตรภักดี นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี ประกบก๊วนต้านโกง อู๋ ธนบูรณ์, นนท์ อินทนนท์ และ ทอม จักรกฤต ชวนแฟนๆ มาร่วมเรียนรู้วิธีการต้านกลโกง ในรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” รายการที่ดูสนุกอัดแน่นด้วยสาระ โดย กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต และช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมแท็กทีมแชร์ประสบการณ์การถูกหลอกลวง และวิธีป้องกันตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างการตระหนักรู้ และส่งต่อความรู้ให้คนรอบข้างไม่ตกเป็นเหยื่อ ของมิจฉาชีพ
จิมมี่ จิตรพล - ซี ทวินันท์ เปิดเผยว่า “เรื่องการทุจริตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ พวกเราก็เคยมีประสบการณ์ ถูกโกงมาก่อนเหมือนกัน เลยยิ่งรู้สึกว่ารายการ แก้เกมโกง NEXT GEN เป็นรายการมีประโยชน์มาก เพราะนำเสนอเรื่องราวผ่านซิทคอมจำลองสถานการณ์ ทำให้เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ในแต่ละตอนยังมี การวิเคราะห์เหตุการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาร่วมให้ความรู้ รวมถึงแนะนำแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ชมได้รับทั้งความสนุก สาระ และข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับ"
ไซซี รัตท์ริชา เปิดเผยว่า “ไซซีเคยมีประสบการณ์โดนโกงตอนหาซื้อบัตรคอนเสิร์ตค่ะ ตอนนั้นอยากไปดูคอนเสิร์ตมาก เลยลองหาซื้อบัตรจากในโซเชียล มีคนเสนอขายในราคาถูก และพูดคุยกันปกติ จึงคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหา ผู้ขายก็อ้างว่าจะส่งหลักฐานหรือข้อมูลสำหรับเข้าชมให้ สุดท้ายกลับติดต่อไม่ได้ ทำให้รู้ตัวว่าโดนโกง เลยอยากฝากเตือนทุกคนให้ระมัดระวังการซื้อขายผ่านออนไลน์ค่ะ”
อู๋ ธนบูรณ์ เปิดเผยว่า “เรื่องการโกงเป็นปัญหาสะสมที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม ซึ่งผมเองเคยมีประสบการณ์ ถูกหลอกลวงเช่นกัน สมัยก่อนผมเล่นเกมออนไลน์และมีการแลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้เล่นคนอื่น พอเห็นของหายากที่อยากได้ ก็เลยเชื่อคำพูดของอีกฝ่ายที่บอกว่าต้องทำตามขั้นตอนบางอย่าง จึงเผลอให้ข้อมูลบัญชีเกมของตัวเองไป สุดท้ายบัญชีเกมก็ถูกยึดไปเลย ติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้ ทำให้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตครับ”
ปูน มิตรภักดี เปิดเผยว่า “การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป รายการ แก้เกมโกง NEXT GEN จะนำเสนอเรื่องการทุจริตและความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เกิดความตื่นตัว รวมถึงรู้จักช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิ ของตนเองได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ”
ร่วมเรียนวิชาแก้กลโกงไปกับแขกรับเชิญสุดฮอต ก๊วนต้านโกงสุดฮา พร้อมด้วยแก๊งซิทคอมอารมณ์ดีที่มาถ่ายทอด “สถานการณ์ สถานโกง” หยิบยกเคสการโกงต่างๆ มาถ่ายทอดอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย ในรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -15.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ทาง FACEBOOK / YOUTUBE : GMMTV