“วุ้นเส้น วิริฒิพา” ลุ้นท้องปีสุดท้าย! ปีนี้ไม่มี ปีหน้าก็ไม่เอาแล้ว

“วุ้นเส้น วิริฒิพา” ขีดเส้นตายเรื่องมีลูก ลุ้นท้องปีนี้ปีสุดท้าย ถ้าไม่มา ปีหน้าก็ไม่เอาแล้ว รับเคยผสมตัวอ่อนแต่ไม่สำเร็จ บอกไม่ขอเสี่ยงมีแบบธรรมชาติเพราะอายุเยอะ ชิลๆ พักงานในวงการครั้งแรกในชีวิต 1 ปีเต็ม
จากทริปฮ่องกงที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในแก๊งนางฟ้า ชาวแก๊งมีการไปไหว้พระขอพรกันด้วย หลายคนก็เลยเม้าธ์ว่าสาว “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” ไปขอพรเรื่องให้มีลูกด้วยหรือเปล่า ซึ่งล่าสุดได้เจอเจ้าตัวในงาน TDH Dental แถลงข่าวยกระดับเครือข่ายคลินิกทันตกรรม ณ TDH Dental รามอินทรา สาววุ้นเส้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปขอลูก แค่ไปเที่ยวไหว้พระกับเพื่อนๆ เท่านั้น
“มีคนบอกว่าไปขอลูกที่ฮ่องกง (หัวเราะ) ใครบอก ไม่ๆ เป็นทริปที่เพื่อนๆ อยากจะเที่ยวด้วยกันนานๆ ที ก็เลยเป็นทริปที่หลักๆ เลยคือไปกิน ไปพักผ่อน แต่ว่าจะมีอยู่วันนึงที่เพื่อนๆ อยากไปไหว้พระ ก็เลยพาไป จริงๆ ที่ไปนี่เขาไม่ได้เจาะจงว่าต้องขออะไร แต่เหมือนขอให้เปิดทางว่าต่อไปไปขอที่อื่นแล้วจะได้ ขอความใจดีเมตตาของท่าน แต่วัดสวยมาก แต่ขอลูกเนี่ยต้องขอเลยเหรอ (หัวเราะ) จริงๆ เรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากกับเราตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้โอเค แฮปปี้อยู่ แล้วก็เห็นเพื่อนๆ มีลูกโตกันหมดแล้วก็กลัวว่าจะไม่ทันไงตอนนี้ คือยังไม่แน่ใจเลย ยังสองจิตสองใจทุกวันเลยว่าจะมีหรือไม่มีดี แพลนยังไม่แน่นอน
จริงๆ ไม่ได้กดดันเพราะเพื่อน แต่กดดันเพราะอายุ คือมันน่าจะปีสุดท้ายแล้ว ปีหน้าไม่ต้องถามแล้วนะ (หัวเราะ) ถ้าปีหน้าไม่มีนี่ไม่มีแล้วนะ จริงๆ มีฝากไข่ไว้แล้ว ผสมแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่ดีที่สุด ก็เลยต้องปล่อยไปก่อน อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ จริงๆ ก็คุยกันเรื่อยๆ ว่าตกลงโฟกัสชีวิตเรา ชีวิตครอบครัวเป็นยังไง ต้องมีลูกขนาดไหน เพราะว่าบางคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมี หลายครอบครัวก็จะไม่มี จริงๆ ตอนนี้คุยกันเขาก็เริ่มบอกว่าอาจจะอยู่กันเองสองคนก็แฮปปี้แล้ว ถ้าปีหน้าก็ไม่มีแล้ว ปีหน้าไม่มีคำถามนี้แล้ว (หัวเราะ) เพราะจริงๆ หมอบอกว่าก็ขอปีนี้แล้วกัน ถ้าปีนี้ตัดสินใจไม่มีก็พอแค่นี้เถอะ เพราะร่างกายมันไม่เหมือนวัยรุ่นแล้ว จริงๆ มันไม่ได้เหนื่อยตอนทำ ไม่ได้เหนื่อยตอนเก็บไข่นะคะ (หัวเราะ) แต่มันเหนื่อยตอนเลี้ยงลูก กว่าลูกจะโต แล้วเราไม่เคยด้วยอายุ”
บอกคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วเรื่องลูก
“ก็คุยตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอแต่งงานกับฉันเธอแน่ใจเหรอ ฉันแต่งงานตอน 40 กว่านะ เพราะฉะนั้นเรื่องลูกเนี่ย เธอต้องอย่าคาดหวังมาก ก็เป็นคนแพลนล่วงหน้าว่าถ้ามีแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหม ซึ่งจริงๆ มันเปลี่ยนอยู่แล้วในทางที่ดี เพราะว่าการมีลูกมีครอบครัวมันก็สมบูรณ์ใช่ไหม แต่แค่ถ้าเกิดร่างกายเรายังมีไม่ได้หรือว่าไม่ไหว ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แล้วก็มีสองคนก็อยู่สองคนก็ได้
สุขภาพคุณหมอบอกว่าทุกอย่างโอเค แต่ว่าแค่ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าอายุมันไม่รอ (หัวเราะ) ตอนนี้บอกไว้เลยนะ ใครที่กำลังวัยรุ่นอยู่หรือว่ามีเวลา เก็บไข่ไว้เลยเยอะๆ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสาย คือแพลนตอนแรกคุณหมอเขาอาจจะต้องการให้ดูแลตัวเองเป๊ะๆ เราอาจจะขาดไป 10-20%แล้วก็ด้วยยาแบบฉีดฮอร์โมน มันต้องเก็บไข่ใช่ไหม มันอาจจะไม่ได้ถูกกับเรา 100% คือจริงๆ หลายคนครั้งแรกเก็บได้เลยก็ยาก ซึ่งอย่างคุณเมย์ (พิชญ์นาฎ สาขากร) ก็หลายรอบ ซึ่งเราเคยทำไป 1 รอบ เขาบอกก็ทำอีกสิ เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแพลนก่อน เพราะว่าหนึ่งคือ แพลนว่าจะมีหรือเปล่าก่อน เพราะมันคือตลอดชีวิตไง แต่ถามว่าพอไม่ได้ตัวที่ดี มันเฟลไหม จริงๆ วุ้นระดับนึง วุ้นก็อาจจะยังไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วค่ะ”
ไม่กล้าลองแบบธรรมชาติ กลัวลูกไม่สมบูรณ์ เพราะอายุเยอะแล้ว
“คือตอนช่วงที่ฉีดฮอร์โมนเข้าไปมันมีผลกับร่างกายเราอย่างแรง คือช่วงนึงวุ้นออกทีวีไม่ได้ ออกสื่อไม่ได้ ถ่ายรูปไม่ได้ หนึ่งคือผื่นขึ้น ผมร่วง น้ำหนักขึ้น แต่มันก็จะเป็นแค่ช่วงเดียว แล้วมันก็จะกลับมาได้ จริงๆ มันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่แพ้เป็นผื่นได้ แต่จริงๆ ไข่สมบูรณ์ค่ะ แต่ว่าเวลาเราผสมไปเลยมันจะไม่ค่อย ก็ยังรอให้ร่างกายเรา 100%ก่อน แต่ว่าก็อย่าคาดหวังนะ เพราะว่าตอนนี้มัน 50/50 จริงๆ คือลองธรรมชาติเราก็ไม่ค่อยกล้าลองไง ถ้าทำเลยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด แต่ว่าถ้าเกิดเราธรรมชาติกันไปเลย หลายคนเชียร์มาก บอกเธอไปเที่ยวกันบ่อย เธอก็ธรรมชาติไปเลยสิ (หัวเราะ) เราก็บอกว่าไม่ได้ เพราะว่าเราอายุมากแล้ว ถ้าเกิดมันติดขึ้นมาแล้วลูกไม่สมบูรณ์หรืออะไร มันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตอีก ก็รอบคอบนิดนึง อันนี้ถ้าจะมีต้องพึ่งการแพทย์อย่างเดียว
ส่วนแพลน 2 ก็คือไม่มีไง (หัวเราะ) ถามเขาแล้วว่าเธอจะเบื่อฉันไหม (หัวเราะ) เขาบอกว่าเขาแต่งงานกับเรา เขาไม่ได้ต้องมีลูกขนาดนั้น คือเขาอยู่กับเราสองคนก็แฮปปี้แล้ว ก็แพลนเที่ยวไปเลยจบ ก็ช่วยเพื่อนๆ เลี้ยงลูกไป เพื่อนๆ มีลูกทุกคน ก็เดี๋ยวฉันช่วยเลี้ยง แต่ส่งค่าเรียนไม่ไหวนะ เพราะค่าเรียนแต่ละคนแพงมาก (หัวเราะ) ช่วยดูแลนิดหน่อย แต่ชีวิตครอบครัวก็แฮปปี้ดีค่ะ ถ้าไม่มีก็แฮปปี้ในแบบของเรา ตอนนี้แต่งมา 2 ปีค่ะ สามีก็เออออ ก็ถือว่าอาจจะโชคดีเรื่องนี้ มันคงไม่มีใครได้ทุกอย่าง เราก็รู้สึกว่าโชคดีที่สามีเป็นคนเข้าใจ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ แล้วก็ตามใจ (หัวเราะ)ตามใจเนี่ยสำคัญสุด แต่มันก็มีไม่ได้ใจบ้างแหละ แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ก็โอเคอยู่ค่ะ”
บอกปีหน้าค่อยเริ่มงานในวงการบันเทิงใหม่
“งานบันเทิงเหรอ จริงๆ ก็อยู่มานาน (หัวเราะ) พักก่อน คือหลายคนก็ถามว่าตอนนี้ทำอะไร เราก็บอกว่าโอเคนะ ตั้งแต่อายุ 18 จนถึงตอนนี้ 25 ปีในวงการ คือยังไม่ได้เคยหยุดเลย นี่หยุดไปปีนึงที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ก็คือรู้สึกว่าโอเค อาจจะปีหน้าค่อยกลับมา แต่ว่านี่คือช่วงที่ได้พักจริงๆ ในทั้งชีวิต ก็ได้หยุดจริง คืออาจจะถ่ายรูปนิดหน่อย ออกอีเวนต์นิดหน่อย แต่ว่าหยุดจริงๆ หมายถึงพักร่างจริงๆ ตื่นมาก็สบายๆ แล้วก็แพลนเดินทาง ก็เดี๋ยวคงกลับมาอีกรอบนึง เดี๋ยวอัปเดต เป็นชีวิตที่ไม่เคยได้สัมผัสตั้งแต่เด็กจนโต (หัวเราะ) ก็คือทำงานอย่างเดียว ทุกวันนี้มีชีวิตแบบนี้ด้วยเหรอคนเรา ขี้เกียจได้
ตื่นมาชิล จริงๆ โอเคนะ หมายถึงอยากมีอีกสักปีสองปี แต่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดนานไปกว่านี้ มันจะไฟหมด แล้วก็อาจจะขี้เกียจกลับมาทำอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งเราก็ยังแพลนว่าเราอยากทำอะไรดีๆ อยู่นะ อาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆ หรือว่าเป็นงานในวงการนิดหน่อย ก็เลยคิดว่าอย่าพักนาน ก็ขออีกสักไม่เกินปีนี้แล้วกัน พักอีกนิดนึง ก็มีผู้จัดทาบทามมาบ้างค่ะ แต่ว่าถ้าออกกองอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะมาก แต่ว่าพวกงาน อีเวนต์หรือว่างานโปรโมตเยอะ อินฟลูฯ งานสวยๆ ง่ายๆ เร็วๆ (หัวเราะ) ได้อยู่ๆ ค่ะ”