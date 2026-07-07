“ฝน มาริสา” แหก “เซบาสเตียน” สร้างภาพ? ให้แฉทั้งหมดก็พร้อม! ลั่น 80% “ดิว อริสรา” ออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูกเอง

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ล่าสุดทีมดิว อริสรา อย่าง “ฝน มาริสา กลิ่นพงษา” มิสยูนิเวิร์สน่าน 2025 ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวในโซเชียลส่วนตัว ฟาดเดือดถึงประเด็นปัญหาภายในครอบครัว และการทำหน้าที่แม่ของดิวที่คนนอกไม่เคยเห็น หลังจากที่เซบาสเตียนโพสต์รูปลูกรัวๆ พร้อมเผยข้อความระบุว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี คือการไม่หายไปจากช่วงเวลาสำคัญของลูก งานนี้เพื่อนสนิทได้ระบุข้อความเชิงตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายอย่างดุเดือด
“จริงๆ เรื่องในครอบครัวคนนอกไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรมากเพราะคุณไม่ได้รู้จริง....‼️
การลงภาพต่างๆ ไม่ได้บ่งบอกความจริงเบื้องลึกว่าจริงๆ แล้วอะไรเป็นยังไง...???
(แต่ถ้าจะให้บอกทั้งหมดก็พร้อม เพราะตอนที่พี่ดิวจะลงคุณอ้างว่า ต้องการให้ลูกอยู่ในความไพรเวต แต่กลับทำซะเองเพื่ออะไร? ‘สร้างภาพ’ หรอคะ?)
ถ้าต้องการให้ลงให้ทุกคนรับรู้ในสิ่งที่พี่ดิวเคยทำ และทำมันมาโดยตลอด เพื่อเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าพี่ดิวเป็นแม่ที่ดี...... ฝนคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยในหน้าที่ของการเป็นแม่ที่ควรจะทำน่ะ ‼️‼️‼️‼️‼️
ปล. 80% ของค่าใช้จ่ายเด็กๆ เลี้ยงลูกเองโดนไม่มีพี่เลี้ยง สิ่งที่พี่ดิวทำมาตลอด ที่คนนอกไม่เคยเห็น...... ✅
ปล.สุดท้าย 100% ไม่มีลูกคนไหนที่อยากเห็นคนเป็น พ่อปล่อยมือ “แม่ของลูก” ในวันที่ลำบากหรอกนะคะ...❤️🙂
(ความคิดเห็นส่วนตัว ในฐานะคนเป็นแม่และเป็นเมีย วันที่ฝนทุกข์ หรืองี่เง่าที่สุด สามียังไม่เคยปล่อยมือทิ้งฝนไปไหนเลย) 🙏🏼❤️”
นอกจากนี้ ฝน ยังได้ลงภาพดิวตอนเลี้ยงลูก พร้อมลั่น สังเกตไหม คนเลี้ยงลูกเองจริงๆ แทบไม่มีโมเมนต์ถ่ายรูปเก๋ๆ กับลูกเลย รวมทั้งเผยภาพที่ดิวออกไปซื้อของ - แบกกลับเอง และ เผยว่า “ต่อไปนี้ไม่โดดเดี่ยวคนเดียวแล้วนะ จะมี #ทีมดิวอริสรา อยู่ตรงนี้”