“เจนนี่” ขู่ฟ้อง! ถูกโจมตีตอแหxจะขายของปมบ้าน “ลิลลี่” ยืนยันไม่ใช่ความผิดตนเอง แจงเหตุผลไม่ซื้อคืน

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าเต็มหน้าฟีดโซเชียลทันที หลังจากที่นักร้องชื่อดัง “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงร่ายยาว หลังถูกเจ้าของบ้านซึ่งรับจำนองบ้านหลังแรกของ “ลิลลี่ นารีนาท เชื้อแหลม” หรือ “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ซึ่ง “แม่เกตุ” นำไปจำนองเอาไว้ในราคา 5 ล้านบาท โดยเจ้าของบ้านคนใหม่มีการพาดพิงถึงเจนนี่ วอนให้ซื้อคืน มีการเผยว่าหลังเจนนี่ต่อรองจาก 5.5 ล้าน เหลือ 4.5 ล้าน ก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย ทำชาวเน็ตบางกลุ่มคอมเมนต์โจมตีอย่างหนักว่าสร้างกระแสเพื่อขายของ แซะไม่หยุดว่าจะเกิดเทศกาลเจนนี่ขึ้นอีกหรือไม่ งานนี้เจนนี่ ไม่ทน ออกโรงฟาดเดือด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
“ตื่นเช้ามากับข่าวเจนนี่ที่เต็มฟีดไปหมด ผลที่เจนนี่ได้รับตอนนี้คือ พอมันเป็นข่าวนอกจากจะทำให้คนจะเบื่อ จะรำคาญแล้ว คนก็คอมเมนท์โจมตี ว่าเจนนี่สร้างกระแสเพื่อจะขายของ โกหกบ้าง ตอแหลบ้าง คอนเทนต์บ้าง อย่างอื่นบลาๆๆๆ บ้าง ทั้งที่ตอนนี้เจนนี่กลับบ้านพาลูกมาพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอม แล้วก็กลับมาจะจัดงานไหว้ครูหมอโนราเพราะตัวเองป่วย ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแม้แต่น้อย ที่สำคัญไปกว่านั้นต้นเหตุไม่ได้เกิดจากเจนนี่เลยแม้แต่นิดเดียว แต่เลือกที่จะดึงเจนนี่เข้าไป โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่เจนนี่จะได้รับ ถ้าใครยังมีการพาดพิง หรือกระทำอย่างใดอย่างนึงถึงเจนนี่และก่อให้เจนนี่เกิดความเสียหาย เจนนี่ขออนุญาตปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยกฎหมายทุกกรณีค่ะ #ขอให้หนูได้ใช้ชีวิตของหนูบ้างเถอะ 🙏🏻
เรื่องบ้านเจนนี่เคยติดต่อไปเพื่อจะขอซื้อคืนและมีการขอต่อรองราคาเพราะเจนนี่เพิ่งทราบว่าราคามันสูง แต่ตอนนั้นทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าลดไม่ได้แล้ว เพราะมีคนมาติดต่อขอซื้ออยู่เรื่อยๆ เจนนี่ก็มีการแจ้งไปแล้วว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปขายคนอื่นเลย เพราะถ้าได้ราคาดีกว่าก็ดีอยู่แล้วค่ะ แต่พอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆ เค้าแจ้งผ่านแม่เกตุมาว่าลดราคาได้แล้วตามที่เจนนี่เคยขอ แต่ ณ วันนั้นเจนนี่ไม่ได้อยากซื้อคืนแล้วเพราะมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่มีใครเข้าใจเท่าเจนนี่ เจนนี่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยบอกให้เค้ารอว่าเจนนี่จะซื้อคืนไม่เคยยืนยันว่าจะซื้อไม่เคยมีการโอนเงินวางมัดจำมีแค่คุยกันครั้งเดียวแล้วตกลงราคากันไม่ได้หลังจากนั้นเจนนี่ก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้อีกเลย และการที่เจนนี่จะไม่ซื้อคืนก็ไม่ใช่ความผิดของเจนนี่ค่ะ
หากใครยังไม่หยุดที่จะเอาชื่อเจนนี่ไปพูดหรือพาดพิงออกสื่อเจนนี่จะขอฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ🙏🏻”