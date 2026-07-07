FC "จางหลิงเฮ่อ" จี้ถอด "หลูอวี้เสี่ยว" ชี้ภาพลักษณ์ไม่ดี-ฝีมือไม่ถึง

เป็นเรื่องร้อนๆ ในโลกโซเชียลจีนตอนนี้ เมื่อกลุ่มแฟนคลับของพระเอกหนุ่ม "จางหลิงเฮ่อ" อย่าง Zhang Linghe Global Fan Club ได้ออกหนังสือประกาศจุดยืนไม่เอานางเอกสาว "หลูอวี้เสี่ยว" หลังมีข่าวลือออกมาว่าทั้งสองเตรียมกลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่
โดยเหตุผลที่แฟนคลับกลุ่มนี้ยกมาแบบสรุปก็คือเรื่องภาพลักษ์ของหลูอวี้เสี่ยวที่มีดรามาบ่อยๆ เรื่องชื่อเสียงและความนิยมตลอดจนฝีมือของฝ่ายหญิงเอง ซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้มองว่าไม่เหมะสมกับจางหลิงเฮ่อและอาจจะทำให้ผลงานที่ออกมาไม่ได้รับความนิยม
ในคำแถลงยังเรียกร้องให้ต้นสังกัดของทั้งสองอย่าง Star Times ถอดนางเอกสาวออกทันที และหยุดใช้งานฝ่ายชายราวกับเป็นแค่เครื่องมือที่สร้างความนิยมให้กับดาราหญิงร่วมสังกัด ที่สำคัญคือควรหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนกับตัวพระเอกหนุ่มเป็นหลักได้แล้ว
แน่นอนว่าเรื่องนี้่ได้สร้างความหมั่นไส้ให้กับบรรดาแฟนคลับนักแสดงคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของ "หลูอวี้เสี่ยว" เองไม่น้อย
สำหรับ "หลูอวี้เสี่ยว" เธอเกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 1999 เริ่มเข้าวงการจากรายการเรียลลิตี้ด้านการแสดงในปี 2019 ก่อนมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกในปี 2021
ปี 2023 นักแสดงหญิงมีโอกาสได้แสดงในซีรีส์ My Journey to You ที่มี "จางหลิงเฮ่อ" เป็นพระเอก ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ใช่นางเอกหลักแต่บทของบท Shangguan Qian ก็โดดเด่นจนทำให้เธอแจ้งเกิดและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก่อนมีผลงานตามออกมา อาทิ Blossoms in Adversity, Perfect Match, Love in the Clouds, Love Between Lines
งานนี้ถ้าว่ากันถึงฝีมือในการแสดงแล้วต้องบอกว่าเธอเองไม่เป็นรองฝ่ายชายอย่างแน่นอน
อนึ่งซีรีส์เรื่องใหม่ที่ "จางหลิงเฮ่อ" และ "หลูอวี้เสี่ยว" จะแสดงด้วยกันนั้นเบื้องต้นใช้ชื่อว่า 刺棠 (Cì Táng/Ci Tang) ส่วนที่ใช้โปรโมตในภาษาอังกฤษคือ Revenge ญึ่งไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีการคาดเดาว่าน่าจะเปิดกล้องในเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็กันยายนปีนี้