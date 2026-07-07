4 อัศจรรย์แท็กทีมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันทอง” พร้อมเผยภาพเบื้องหลังที่ไม่เคยเห็นครั้งแรก

เลือกรักแท้หรือแค่ชะตากรรม ไม่ใช่แค่ทางเลือกของนางวันทอง แต่นี่คือเดิมพันชีวิตที่ผู้หญิงแทบทุกคนต้องตัดสินใจ! แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จะพาผู้ชมยกระดับมหากาพย์รักสามเส้าในตำนานไปสู่อีกระดับ ทั้งมิติของตัวละครและการตีความในแง่มุมที่ผู่ชมไม่เคยสัมผัสภายใต้สเกลงานสร้างที่แสนอัศจรรย์ ด้วยการรวบรวม 4 สิ่งมหัศจรรย์ที่หลอมรวมเป็น 1 ในภาพยนตร์ไทยแห่งปีที่ไม่ควรพลาด
เหล่าทีมงาน “อัศจรรย์สร้างนิววันทอง” นำทัพโดย จูเลี่ยน จอง โปรดิวเซอร์มือทองชาวเกาหลี ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกอย่าง Snowpiercer และ The Host และ มุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ ผู้กำกับภาพยนตร์ Long Live Love ภาพยนตร์โรแมนติก-คอมเมดี้ที่ตั้งคำถามเรื่องความสัมพันธ์ได้กระแทกใจคนรุ่นใหม่จนเกิดเป็นกระแสปากต่อปากอย่างแรงมาแล้ว และในครั้งนี้ทั้งคู่จะนำเสนอโลกของวันทองไปสุดกว่าทุกครั้ง
“อัศจรรย์ทีมนักแสดง” พบกับดรีมทีมนักแสดง “วันทองวรันธร” รับบทโดย อิ้งค์ วรันธร เจ้าหญิงแห่งวงการ ที-ป็อป ที่รับบทนำเต็มตัวครั้งแรกในผลงานภาพยนตร์ ร่วมด้วย 2 พระเอกนักแสดงมากฝีมืออย่าง หมาก ปริญ มาถ่ายทอดตัวละครขุนแผนฉบับใหม่แบบครบทุกมิติ และ กลัฟ คณาวุฒิ รับบทเป็นขุนช้าง ที่ครั้งนี้จะฉีกทุกภาพจำของตัวละครขุนช้างนับตั้งแต่ที่เคยมีการเล่าขานกันมา รวมทั้งยังได้อีกสองนักแสดงมาร่วมชูรสความสนุกอย่าง เฟย ภัทร ในบท โจรจันสอน และ ปริมมี่ วิพาวีร์ กับบท สายทอง
“อัศจรรย์จินตนาการ” การเนรมิตรวิชวลโลกใบใหม่ให้วันทอง ผู้กำกับและทีมงานใส่จินตนาการรังสรรค์เพิ่มเติมเพื่อให้ “อัศจรรย์วันทอง” คือการเดินทางอันแสนอัศจรรย์สู่โลกใบใหม่ของเรื่องราวที่เคยเป็นที่รู้จัก ผนวกภาพเดิมของวรรณคดีที่วิจิตรงดงามเข้ากับวิชวลแฟนตาซีที่ตระการตา ตั้งแต่ภาพเรือนนางวันทอง, ป่าหิมพานต์ รวมถึงสิ่งอัศจรรย์ต่าง ๆ ในฉากศึกใหญ่ระหว่างขุนแผนและขุนช้าง โดยได้อาร์ตติสชื่อดังอย่าง นักรบ มูลมานัส มาดูแลงานโปรดักชั่น ที่แท็กทีมร่วมกับผู้กำกับภาพฝีมือดี สีบาน นฤพล โชคคณาพิทักษ์ จาก “ร่างทรง” และ จีจี้ กิจจา ลาโพธิ์ คอสตูมดีไซเนอร์ที่เคยฝากผลงานมาแล้วใน “บุพเพสันนิวาส” ร่วมด้วยทีมซีจีจากทั่งฝั่งไทยโดยมี CG Supervisor ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา จากภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ร่วมมือกับทีมซีจีจากประเทศเกาหลี
“อัศจรรย์รักวิสัยทัศน์ใหม่” ชะตากรรมของวันทองในครั้งนี้จะถูกรังสรรค์แบบพลิกโฉมด้วยหัวใจของคนรุ่นใหม่ ผ่านการเขียนบท กุ๊ก-ธนีดา จาก สงครามส่งด่วน และ ฉลาดเกมโกง มาร่ายบทภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” ที่มาเล่าความรักและความสัมพันธ์ระหว่างวันทอง, ขุนแผน และขุนช้าง ผ่านมุมมองของหนุ่มสาวในโลกปัจจุบัน ต่างจากเวอร์ชั่นอื่น ๆ ที่เป็นไปตามบริบทสังคมอยุธยา โดยสะท้อนความคิดของผู้หญิงที่ไม่ขอยอมจำนนต่อคำตัดสิน และเลือกที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อกำหนดชะตากรรมของตัวเองผ่านการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่น
เตรียมเปิดประตูสัมผัสภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” ไปพร้อมกัน วันที่ 3 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์