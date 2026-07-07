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สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างโมเมนต์ให้แฟนแฟชั่นต้องจับตาอีกครั้ง สำหรับนางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ที่ปรากฏตัวในงานแฟชั่นโชว์ Tony Ward Fall 2026 Haute Couture ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยลุคที่ทั้งสง่างามและโดดเด่นจนกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน

ครั้งนี้สาวใหม่เลือกสวมชุดบอดี้สูทประดับเลื่อมระยิบระยับ ถ่ายทอดความหรูหราผ่านงานปักสุดประณีต ก่อนเติมความอลังการด้วยผ้าคลุมยาวที่ทอดตัวพลิ้วไหว ช่วยขับลุคให้ดูโดดเด่น พร้อมเผยเรียวขายาวอย่างมีเสน่ห์ เพิ่มความเซ็กซี่แบบพอดีและยังคงความสง่างามไว้ได้อย่างลงตัว

หลังจากภาพการร่วมงานถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากแฟนๆ และคนในวงการแฟชั่น ต่างพากันชื่นชมถึงการเลือกลุคที่เข้ากับบุคลิกของใหม่ รวมถึงการนำเสนอเสื้อผ้าชั้นสูงได้อย่างมีเอกลักษณ์ จนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในลุคที่น่าจดจำของ Paris Haute Couture Week ฤดูกาลนี้
 




















สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward
สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward
สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward
สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward
สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward
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