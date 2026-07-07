สวยสะกดปารีส! “ใหม่ ดาวิกา” อวดเรียวขายาว สาดออร่าระดับอินเตอร์ ร่วมชมโชว์ Tony Ward

สร้างโมเมนต์ให้แฟนแฟชั่นต้องจับตาอีกครั้ง สำหรับนางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ที่ปรากฏตัวในงานแฟชั่นโชว์ Tony Ward Fall 2026 Haute Couture ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยลุคที่ทั้งสง่างามและโดดเด่นจนกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน
ครั้งนี้สาวใหม่เลือกสวมชุดบอดี้สูทประดับเลื่อมระยิบระยับ ถ่ายทอดความหรูหราผ่านงานปักสุดประณีต ก่อนเติมความอลังการด้วยผ้าคลุมยาวที่ทอดตัวพลิ้วไหว ช่วยขับลุคให้ดูโดดเด่น พร้อมเผยเรียวขายาวอย่างมีเสน่ห์ เพิ่มความเซ็กซี่แบบพอดีและยังคงความสง่างามไว้ได้อย่างลงตัว
หลังจากภาพการร่วมงานถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากแฟนๆ และคนในวงการแฟชั่น ต่างพากันชื่นชมถึงการเลือกลุคที่เข้ากับบุคลิกของใหม่ รวมถึงการนำเสนอเสื้อผ้าชั้นสูงได้อย่างมีเอกลักษณ์ จนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในลุคที่น่าจดจำของ Paris Haute Couture Week ฤดูกาลนี้