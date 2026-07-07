"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น

จากพระเอกมากฝีมือสู่บทบาทผู้กำกับที่น่าจับตามอง สำหรับ “โหน ธนากร ศรีบรรจง” ที่นอกจากจะมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเดินหน้าสร้างผลงานเบื้องหลังในนาม “สวนหลัง Record” รับผลิตงานโปรดักชั่น ทั้งมิวสิกวิดีโอ โฆษณา และคอนเทนต์คุณภาพ ล่าสุดรับหน้าที่กำกับการแสดงซีรีส์ยูริแนวตั้งเรื่อง "ปริศนาใต้เงาจันทร์ (BENEATH THE MOON'S SHADOW)" ผลงานการผลิตของ ESC Studio ภายใต้การบริหารของ ปุ๊กกี้ สินีนารถ เองตระกูล พร้อมเปิดตัวคู่เคมีใหม่ สไปร์ท อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล และ บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา ที่โคจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก
โหน เผยว่า โปรเจ็กต์นี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ เพราะเป็นการกำกับซีรีส์แนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ประกอบกับกระแสซีรีส์ Girl Love ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ตัดสินใจรับงานนี้ด้วยความตั้งใจเต็มที่
ผู้กำกับฯ หนุ่ม ยังเผยอีกว่า แม้จะมีประสบการณ์ด้านงานโปรดักชันมาแล้วหลายรูปแบบ แต่การกำกับซีรีส์แนวตั้งจำเป็นต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องให้กระชับและดึงดูดผู้ชมตั้งแต่วินาทีแรก ทุกฉากต้องมีน้ำหนัก เดินเรื่องรวดเร็ว แต่ยังคงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครไว้อย่างครบถ้วน
สำหรับจุดเด่นของ "ปริศนาใต้เงาจันทร์" โหนบอกว่า เป็นซีรีส์ที่ครบรส ทั้งโรแมนติก ลุ้นระทึก และเต็มไปด้วยปมปริศนาที่ค่อย ๆ คลี่คลายไปในแต่ละตอน รวมถึงมีฉากแอ็กชันที่ท้าทาย ซึ่งทีมงานให้ความสำคัญทั้งด้านความสมจริง ความปลอดภัยของนักแสดง และการวางแผนคิวบู๊อย่างละเอียด เพื่อให้ทุกฉากออกมาสนุกและน่าเชื่อถือ
ด้านสองนักแสดงนำ สไปร์ท และ บูม แม้จะร่วมงานกันเป็นครั้งแรก แต่ต่างทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะฉากแอ็กชั่นที่ หนุ่มโหน ต้องสอนคิวบู๊ให้นักแสดงแบบตัวต่อตัว ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า สไปร์ทเรียนรู้ได้รวดเร็ว แม้บุคลิกจริงจะเรียบร้อย แต่เมื่อเข้าฉากแอ็กชั่นกลับถ่ายทอดความเท่ของตัวละครออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
ผู้กำกับฯ หนุ่มยังมองว่า ตลาดซีรีส์ยูริและซีรีส์แนวตั้งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะตอบโจทย์พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญของวงการบันเทิงไทยในการสร้างผลงานที่หลากหลาย และสามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น
พร้อมกันนี้ ผู้กำกับฯ หนุ่ม ยังฝากถึงแฟน ๆ ว่า "ปริศนาใต้เงาจันทร์" เป็นผลงานที่นักแสดงและทีมงานทุกฝ่ายตั้งใจสร้างสรรค์อย่างเต็มกำลัง หวังว่าผู้ชมจะสนุกและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
"ปริศนาใต้เงาจันทร์" ออกอากาศสัปดาห์แรก ผลปรากฎว่า… "ฟีดแบ็คดีครับ พอเราดูห้องตัดน่ารักอยู่แล้ว ตอนดู ตอนถ่ายก็น่ารักอยู่แล้ว แต่พอมาดูตอนออนแบบไหลลื่นแบบอีพีต่ออีพี ทำให้รู้เลยว่านักแสดงเล่นกันน่ารักมาก เก่งทุกคน และภาพรวมออกมาแบบจิ้นมากๆ เลยครับ ดีใจที่ที่ได้มีส่วนร่วมกับงานนี้ครับ"
แฟน ๆ สามารถติดตามชมซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์ (BENEATH THE MOON'S SHADOW)" ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. ทาง TikTok และ YouTube ของ ESC Studio ส่วนเวอร์ชัน Uncut รับชมได้ทาง Viu รับรองว่าเข้มข้น ครบรส และชวนติดตามทุกตอน