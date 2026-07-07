xs
xsm
sm
md
lg

"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากพระเอกมากฝีมือสู่บทบาทผู้กำกับที่น่าจับตามอง สำหรับ “โหน ธนากร ศรีบรรจง” ที่นอกจากจะมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเดินหน้าสร้างผลงานเบื้องหลังในนาม “สวนหลัง Record” รับผลิตงานโปรดักชั่น ทั้งมิวสิกวิดีโอ โฆษณา และคอนเทนต์คุณภาพ ล่าสุดรับหน้าที่กำกับการแสดงซีรีส์ยูริแนวตั้งเรื่อง "ปริศนาใต้เงาจันทร์ (BENEATH THE MOON'S SHADOW)" ผลงานการผลิตของ ESC Studio ภายใต้การบริหารของ ปุ๊กกี้ สินีนารถ เองตระกูล พร้อมเปิดตัวคู่เคมีใหม่ สไปร์ท อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล และ บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา ที่โคจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก

โหน เผยว่า โปรเจ็กต์นี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ เพราะเป็นการกำกับซีรีส์แนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ประกอบกับกระแสซีรีส์ Girl Love ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ตัดสินใจรับงานนี้ด้วยความตั้งใจเต็มที่

ผู้กำกับฯ หนุ่ม ยังเผยอีกว่า แม้จะมีประสบการณ์ด้านงานโปรดักชันมาแล้วหลายรูปแบบ แต่การกำกับซีรีส์แนวตั้งจำเป็นต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องให้กระชับและดึงดูดผู้ชมตั้งแต่วินาทีแรก ทุกฉากต้องมีน้ำหนัก เดินเรื่องรวดเร็ว แต่ยังคงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครไว้อย่างครบถ้วน

สำหรับจุดเด่นของ "ปริศนาใต้เงาจันทร์" โหนบอกว่า เป็นซีรีส์ที่ครบรส ทั้งโรแมนติก ลุ้นระทึก และเต็มไปด้วยปมปริศนาที่ค่อย ๆ คลี่คลายไปในแต่ละตอน รวมถึงมีฉากแอ็กชันที่ท้าทาย ซึ่งทีมงานให้ความสำคัญทั้งด้านความสมจริง ความปลอดภัยของนักแสดง และการวางแผนคิวบู๊อย่างละเอียด เพื่อให้ทุกฉากออกมาสนุกและน่าเชื่อถือ

ด้านสองนักแสดงนำ สไปร์ท และ บูม แม้จะร่วมงานกันเป็นครั้งแรก แต่ต่างทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะฉากแอ็กชั่นที่ หนุ่มโหน ต้องสอนคิวบู๊ให้นักแสดงแบบตัวต่อตัว ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า สไปร์ทเรียนรู้ได้รวดเร็ว แม้บุคลิกจริงจะเรียบร้อย แต่เมื่อเข้าฉากแอ็กชั่นกลับถ่ายทอดความเท่ของตัวละครออกมาได้อย่างน่าประทับใจ

ผู้กำกับฯ หนุ่มยังมองว่า ตลาดซีรีส์ยูริและซีรีส์แนวตั้งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะตอบโจทย์พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญของวงการบันเทิงไทยในการสร้างผลงานที่หลากหลาย และสามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ ผู้กำกับฯ หนุ่ม ยังฝากถึงแฟน ๆ ว่า "ปริศนาใต้เงาจันทร์" เป็นผลงานที่นักแสดงและทีมงานทุกฝ่ายตั้งใจสร้างสรรค์อย่างเต็มกำลัง หวังว่าผู้ชมจะสนุกและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

"ปริศนาใต้เงาจันทร์" ออกอากาศสัปดาห์แรก ผลปรากฎว่า… "ฟีดแบ็คดีครับ พอเราดูห้องตัดน่ารักอยู่แล้ว ตอนดู ตอนถ่ายก็น่ารักอยู่แล้ว แต่พอมาดูตอนออนแบบไหลลื่นแบบอีพีต่ออีพี ทำให้รู้เลยว่านักแสดงเล่นกันน่ารักมาก เก่งทุกคน และภาพรวมออกมาแบบจิ้นมากๆ เลยครับ ดีใจที่ที่ได้มีส่วนร่วมกับงานนี้ครับ"

แฟน ๆ สามารถติดตามชมซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์ (BENEATH THE MOON'S SHADOW)" ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. ทาง TikTok และ YouTube ของ ESC Studio ส่วนเวอร์ชัน Uncut รับชมได้ทาง Viu รับรองว่าเข้มข้น ครบรส และชวนติดตามทุกตอน









"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น
"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น
"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น
"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น
"โหน ธนากร" พลิกบทบาทผู้กำกับเต็มตัว! นำทีมสร้างซีรีส์ยูริแนวตั้ง "ปริศนาใต้เงาจันทร์" ดันเคมีใหม่ "สไปร์ท-บูม" พร้อมฉากบู๊สุดเข้มข้น