“Thai Coco” ยกสวนมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกจากราชบุรีสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ชวนเปิดประสบการณ์ "Ratchaburi in the City"

ครั้งแรกของการยกบรรยากาศสวนมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกจากจังหวัดราชบุรี มาจำลองไว้กลางกรุงเทพฯ เมื่อเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวออร์แกนิก Thai Coco ภายใต้ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน "Ratchaburi in the City" ระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเส้นทางของมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนกลายเป็นเครื่องดื่มคุณภาพ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซนไฮไลต์ ได้แก่ โซนจำลองสวนมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกที่ถ่ายทอดระบบนิเวศของการเพาะปลูกและกระบวนการคัดเลือกมะพร้าวออร์แกนิก 100% โซนทดลองเปรียบเทียบคุณภาพน้ำมะพร้าวในแต่ละช่วงอายุ พร้อมค้นหาคำตอบว่าเหตุใด "28 วัน" จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยว และโซนชิมเมนูเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากความร่วมมือระหว่าง Thai Coco x Roots ที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะภายในงาน
ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์สวนมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกกลางกรุงเทพฯ พร้อมเรียนรู้เบื้องหลังเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวคุณภาพ และลิ้มลองเมนูพิเศษที่มีเฉพาะในงาน ได้ระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ โซน Beacon ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์