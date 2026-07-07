The Viral Hits ขึ้นแท่นเวทีรางวัลทรงเกียรติระดับสากล! คนบันเทิงไทย–ต่างประเทศจับตา

เปิดเบื้องหลังความสำเร็จ 2 เวทีใหญ่ “The Viral Hits Awards” และ “The Viral Hits Love Moment Awards” ภายใต้วิสัยทัศน์ของ “แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท”
กลายเป็นหนึ่งในเวทีรางวัลที่ถูกจับตามองอย่างมากในวงการบันเทิง สำหรับเวทีประกาศผลรางวัลภายใต้ชื่อ The Viral Hits ที่ได้รับความสนใจจากศิลปิน ดารา นักแสดง ครีเอเตอร์ ค่ายบันเทิง สื่อมวลชน แฟนคลับ รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เดอะไวรัล ฮิตส์ จำกัด สำนักข่าว The Viral Hits ได้วางโครงสร้างเวทีรางวัลหลักประจำปีไว้ 2 เวทีใหญ่ ได้แก่ The Viral Hits Awards เวทีประกาศผลรางวัลใหญ่ช่วงเดือนมกราคม ที่มุ่งเชิดชูศิลปิน นักแสดง ครีเอเตอร์ และผลงานบันเทิงที่สร้างกระแสและความสำเร็จตลอดทั้งปี และ The Viral Hits Love Moment Awards — Pride Month Edition เวทีรางวัลช่วงเดือนมิถุนายน ที่เฉลิมฉลองพลังของความรัก ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และแรงสนับสนุนจากแฟนคลับ ภายใต้แนวคิด “Every Love Matters — ทุกความรักมีคุณค่า”
ทั้งสองเวทีถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่างานประกาศรางวัล แต่เป็น พื้นที่แห่งเกียรติยศ ที่มอบการยอมรับให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานในวงการบันเทิงอย่างสมศักดิ์ศรี โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าของทุกภาคส่วน ทั้งศิลปิน นักแสดง ผู้จัด ค่ายบันเทิง สื่อมวลชน และแฟนคลับ ซึ่งล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงให้เติบโต
เบื้องหลังความสำเร็จของเวทีรางวัลเหล่านี้ คือ แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท ผู้บริหาร หรือ CEO สำนักข่าว The Viral Hits ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางทิศทางและผลักดันให้เวทีรางวัลของ The Viral Hits เติบโตอย่างมีภาพลักษณ์ น่าเชื่อถือ และได้รับความสนใจจากคนในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง
แมกซ์ให้ความสำคัญกับการสร้างเวทีรางวัลที่มีทั้ง ความน่าเชื่อถือ ความภาคภูมิใจ และพลังของมหาชน เพื่อให้ทุกการมอบรางวัลไม่ใช่เพียงการประกาศผล แต่เป็นการยกย่องความพยายาม ความสำเร็จ และความรักจากผู้ชมที่มีต่อศิลปิน นักแสดง และผลงานบันเทิงต่าง ๆ
โดยเฉพาะ The Viral Hits Love Moment Awards — Pride Month Edition ที่กลายเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม ผ่านการเชิดชูคอนเทนต์ BL, GL, คู่จิ้น ศิลปิน นักแสดง และโมเมนต์ที่อยู่ในใจผู้ชม ขณะที่ The Viral Hits Awards ถูกวางให้เป็นเวทีใหญ่ประจำปีที่สะท้อนภาพรวมความสำเร็จของวงการบันเทิงในหลากหลายมิติ
จากความสำเร็จของทั้งสองเวที ทำให้ชื่อของ The Viral Hits ไม่ได้ถูกพูดถึงเพียงในฐานะสำนักข่าวบันเทิง แต่ยังถูกจับตามองในฐานะผู้สร้างเวทีรางวัลที่มีศักยภาพ มีเกียรติ และมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมบันเทิงไทย พร้อมขยายภาพลักษณ์ไปสู่ความสนใจในระดับนานาชาติ
ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความตั้งใจของ
แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท ผู้บริหารสำนักข่าว The Viral Hits
ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เดอะไวรัล ฮิตส์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้เวทีรางวัลของ The Viral Hits ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเวทีเกียรติยศที่ศิลปิน นักแสดง และคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ อยากมีส่วนร่วม และอยากได้รับรางวัลในฐานะสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่งดงาม สมเกียรติ และน่าภาคภูมิใจ
The Viral Hits พร้อมเดินหน้าสร้างเวทีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ มีคุณค่า และเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของวงการบันเทิงไทยต่อไป