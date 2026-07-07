KeyEast แพ้คดี ชดใช้ผู้สร้าง River Where the Moon Rises ราว 19 ล้านบาท ปม “จีซู” ถอนตัวกลางคัน หลังดราม่าบูลลี่ในโรงเรียน

KeyEast แพ้คดีชดใช้ผู้สร้าง River Where the Moon Rises ราว 19 ล้านบาท ปิดฉากดราม่า “จีซู” ถอนตัวกลางคัน หลังคดีบูลลี่ในโรงเรียน
KeyEast อดีตต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม จีซู ผู้ถอนตัวจากซีรีส์ River Where the Moon Rises หลังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงในโรงเรียน ถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่บริษัทผู้ผลิตซีรีส์เป็นเงิน 880 ล้านวอน หรือประมาณ 19 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ตามรายงานจากแหล่งข่าวในแวดวงกฎหมาย ระบุว่า KeyEast ได้ยื่นถอนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนก 3 ซึ่งมีผู้พิพากษาโอซอกจุนเป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้คำตัดสินของศาลชั้นอุทธรณ์ที่สั่งให้ KeyEast จ่ายเงินชดเชยแก่ CANVAS N หรือชื่อเดิม Victory Contents จำนวน 880 ล้านวอน พร้อมดอกเบี้ย ถือเป็นที่สิ้นสุด
ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม 2021 จีซู ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ภายใต้สังกัด KeyEast ถูกโยงเข้ากับข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงในโรงเรียน โดยตอนนั้นเขากำลังรับบทพระเอก “อนดัล” ในซีรีส์วันจันทร์-อังคารของช่อง KBS 2TV เรื่อง River Where the Moon Rises และออกอากาศไปแล้วถึงตอนที่ 6 ก่อนที่ฝ่ายจีซูจะยอมรับบางส่วนของข้อกล่าวหา และตัดสินใจถอนตัวจากผลงานเรื่องนี้โดยสมัครใจ
สถานการณ์ในตอนนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กองถ่ายอย่างหนัก เพราะซีรีส์ถ่ายทำไปแล้วถึงตอนที่ 18 จากทั้งหมด 20 ตอน ทีมผู้สร้างจึงต้องเร่งหานักแสดงใหม่มาแทน โดยได้ นาอินอู เข้ามารับบทพระเอกแทนจีซู และเดินหน้าถ่ายซ่อมอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ตอนที่ 7 เป็นต้นไป นาอินอูจึงปรากฏตัวในฐานะพระเอกคนใหม่ ก่อนที่ภายหลังเมื่อกระแสการออกอากาศเริ่มนิ่งขึ้น ทีมงานยังให้เขากลับไปถ่ายซ่อมตอนที่ 1-6 ซึ่งเดิมมีจีซูแสดงอยู่ และนำไปปรับแก้ในเวอร์ชัน VOD ด้วย
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว Victory Contents ในฐานะบริษัทผู้ผลิต River Where the Moon Rises ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก KeyEast ซึ่งเป็นต้นสังกัดของจีซูในขณะนั้น โดยเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการถ่ายทำใหม่เป็นเงิน 3 พันล้านวอน หรือประมาณ 64.7 ล้านบาท
ในศาลชั้นต้น KeyEast ถูกสั่งให้จ่ายค่าเสียหายราว 1.42 พันล้านวอน หรือประมาณ 30.6 ล้านบาท ก่อนที่ในชั้นอุทธรณ์ วงเงินชดเชยจะถูกปรับลดลงเหลือ 880 ล้านวอน หรือประมาณ 19 ล้านบาท และล่าสุดเมื่อ KeyEast ถอนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คำตัดสินดังกล่าวจึงมีผลสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ