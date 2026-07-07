ที่แท้แฟนเก่าของแฟนเก่า! ลงภาพเผยเสี้ยวหนึ่งจากวิวาห์แห่งปี “เทย์เลอร์-ทราวิส” ท่ามกลางกฎคุมเข้มห้ามพกมือถือ

กาเบรียลลา บรูกส์ ทำแฟน ๆ ฮือฮา หลังโพสต์ภาพจากงานแต่ง “เทย์เลอร์-ทราวิส” ท่ามกลางกฎคุมเข้ม
กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟน ๆ จับตามองจากงานวิวาห์แห่งปีของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี หลังมีแขกคนดังจำนวนมากตบเท้าเข้าร่วมงานสุดอลังการ แต่หนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ กาเบรียลลา บรูกส์ นางแบบสาวและคู่หมั้นของ เลียม เฮมส์เวิร์ธ ที่โพสต์ภาพบางส่วนจากงานแต่งลงโซเชียล จนทำให้หลายคนแห่ถามว่า “เธอคือใคร?”
คำตอบยิ่งทำให้ชาวเน็ตฮือฮา เพราะกาเบรียลลาไม่ใช่แขกธรรมดา แต่เธอคืออดีตคนรักของ แมตตี ฮีลี นักร้องนำวง The 1975 ซึ่งเคยมีข่าวคบหากับเทย์เลอร์ในปี 2023 หลังเทย์เลอร์แยกทางกับโจ อัลวินได้ไม่นาน ทำให้หลายคนเรียกโมเมนต์นี้ว่าเป็นการปรากฏตัวของ “แฟนเก่าของแฟนเก่า” ในงานแต่งของเทย์เลอร์
กาเบรียลลาเดินทางไปร่วมงานพร้อมเลียม เฮมส์เวิร์ธ ก่อนจะโพสต์ภาพชุดสวยจากค่ำคืนสำคัญ พร้อมข้อความแสดงความยินดีถึงคู่บ่าวสาว โดยบอกว่าเป็น “ค่ำคืนแห่งชีวิต” และชื่นชมว่าเทย์เลอร์กับทราวิสเป็นคู่ที่เหมาะสมกันราวกับสวรรค์สร้าง นอกจากนี้ในภาพที่เธอแชร์ ยังมีเสี้ยวหนึ่งของของที่ระลึกจากงาน เป็นผ้าเช็ดหน้าปักเนื้อเพลงจากเพลง Blank Space ของเทย์เลอร์ ซึ่งแขกได้รับเป็นของที่ระลึก
ประเด็นนี้ยิ่งถูกพูดถึง เพราะงานแต่งของเทย์เลอร์และทราวิสมีรายงานว่าคุมเข้มอย่างมาก ทั้งการให้แขกและทีมงานอยู่ภายใต้ข้อตกลง NDA หรือสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล รวมถึงมาตรการห้ามนำโทรศัพท์เข้าไปในพื้นที่จัดงาน เพื่อป้องกันภาพและรายละเอียดสำคัญหลุดออกสู่สาธารณะ
แม้ภาพที่กาเบรียลลาโพสต์จะไม่ใช่ภาพพิธีส่วนตัวของคู่บ่าวสาว แต่เป็นเพียงภาพบรรยากาศบางส่วนและของที่ระลึกจากงาน แต่ก็เพียงพอจะทำให้แฟน ๆ แตกตื่น เพราะงานนี้ถูกวางมาตรการปิดข่าวไว้อย่างแน่นหนา ทุกชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจึงกลายเป็นประเด็นทันที
ชาวเน็ตจำนวนมากยังโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนในอดีต โดยบางคนแซวว่า “เรื่องราวของเธอที่ได้มาอยู่ในงานนี้มันสุดจริง ๆ” ขณะที่อีกหลายคนมองว่านี่เป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจ เพราะผู้หญิงสองคนที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนเดียวกัน กลับดูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในวันนี้
ก่อนหน้านี้ กาเบรียลลาเคยไปร่วมชมคอนเสิร์ต Eras Tour ของเทย์เลอร์ในโซน VIP และยังโพสต์ภาพจากคอนเสิร์ต รวมถึงโมเมนต์ที่เทย์เลอร์ร้องเพลง The Smallest Man Who Ever Lived ซึ่งแฟน ๆ หลายคนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับแมตตี ฮีลี ยิ่งทำให้ชื่อของกาเบรียลลากลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ลอร์” ที่แฟนเทย์เลอร์หยิบมาพูดถึงกันไม่หยุด
ด้านแมตตี ฮีลี ปัจจุบันหมั้นหมายกับนางแบบสาว แก็บบรีเอตต์ เบชเทล ขณะที่กาเบรียลลาก็กำลังใช้ชีวิตรักกับเลียม เฮมส์เวิร์ธ ส่วนเทย์เลอร์และทราวิสก็เพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาห์ ทว่าการที่อดีตความสัมพันธ์เหล่านี้มาบรรจบกันในงานเดียว ยังคงทำให้แฟน ๆ มองว่านี่คืออีกหนึ่งรายละเอียดเล็ก ๆ ที่มีเรื่องให้ตีความไม่รู้จบ
งานวิวาห์ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และทราวิส เคลซี จึงไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ในฐานะงานแต่งของคู่รักระดับซูเปอร์สตาร์เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นเวทีรวมแขกคนดัง ความสัมพันธ์เก่า และโมเมนต์ชวนเมาท์ที่ทำให้โลกออนไลน์คึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรากฏตัวของกาเบรียลลา บรูกส์ ที่จากแขกคนหนึ่ง กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในค่ำคืนนั้น