"โนแลน" สวนดราม่า The Odyssey ยอมรับดัดแปลงโฮเมอร์เพื่อคนดูทุกกลุ่ม

โนแลนสวนดราม่า The Odyssey ยอมรับดัดแปลงต้นฉบับโฮเมอร์ ลั่นหนังสร้างมาเพื่อทั้งคนรู้ลึก และคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมหากาพย์นี้เลย
คริสโตเฟอร์ โนแลน ออกโรงปกป้องการดัดแปลง The Odyssey ภาพยนตร์มหากาพย์เรื่องใหม่ของเขา หลังหนังถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องการตีความต้นฉบับ การคัดเลือกนักแสดง และความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าการนำบทกวีโบราณของ โฮเมอร์ มาสร้างเป็นภาพยนตร์ จำเป็นต้องมีการ “ขยับ” และ “จัดวางใหม่” เพื่อให้คนดูยุคปัจจุบันเข้าถึงอารมณ์ของเรื่องได้
โนแลนให้สัมภาษณ์ว่า เขาชอบงานดัดแปลงมาก แต่การดัดแปลงผลงานของโฮเมอร์ถือเป็นความท้าทาย เพราะในตัวบทดั้งเดิมมีฉากสำคัญและจังหวะตอบแทนทางอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว เพียงแต่โครงสร้างแบบบทกวีมหากาพย์ไม่ได้วาง “การปูเรื่อง” เหมือนภาพยนตร์ เนื่องจากผู้ชมในยุคโบราณคุ้นเคยกับตำนานและตัวละครเหล่านี้มาก่อน
เขายกตัวอย่างฉากที่ โอดิสเซียส ได้พบกับ อาร์กอส สุนัขล่าสัตว์ผู้ซื่อสัตย์ของเขาในช่วงท้ายเรื่อง ว่าสำหรับผู้ฟังยุคโบราณ ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าฉากนี้กำลังจะมาถึง แต่สำหรับผู้ชมภาพยนตร์ยุคนี้ ผู้กำกับต้องปูพื้นความสัมพันธ์และความหมายของฉากดังกล่าวใหม่ เพื่อให้พลังทางอารมณ์ยังคงทำงานได้
โนแลนบอกว่า เมื่อเขาเริ่มเข้าใจว่าจำเป็นต้อง “ใช้เสรีภาพในการดัดแปลง” และย้ายบางองค์ประกอบของเรื่อง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเดียวกับตอนอ่านมหากาพย์ต้นฉบับ งานสร้างจึงเริ่มเดินหน้าอย่างจริงจัง
เมื่อถูกถามว่าเขาต้องการใช้หนังเรื่องนี้เพื่อ “ให้ความรู้” ผู้ชมหรือไม่ โนแลนตอบชัดว่า เป้าหมายหลักของเขาคือการสร้างความบันเทิง ไม่ใช่ทำบทเรียนประวัติศาสตร์ โดยกล่าวว่า หนังเรื่องนี้ทำขึ้นทั้งสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโฮเมอร์หรือมหากาพย์ The Odyssey เลย และสำหรับคนที่สนใจโลกใบนั้นอย่างลึกซึ้งอยู่แล้ว หน้าที่ของหนังคือทำให้ทั้งสองกลุ่มดูได้และรู้สึกร่วมไปกับเรื่อง
The Odyssey เป็นมหากาพย์กรีกโบราณที่เชื่อกันว่าแต่งโดยโฮเมอร์เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน ว่าด้วยการเดินทางกลับบ้านของโอดิสเซียสหลังสงครามทรอย โดยเวอร์ชันภาพยนตร์ของโนแลนนำแสดงโดย แมตต์ เดมอน ในบทโอดิสเซียส พร้อมด้วยทีมนักแสดงระดับแม่เหล็กอย่าง แอนน์ แฮทธาเวย์, ทอม ฮอลแลนด์, เซนเดยา, โรเบิร์ต แพตทินสัน, ลูพิตา นยองโก และชาร์ลิซ เธอรอน
อย่างไรก็ตาม หนังถูกวิจารณ์มาตั้งแต่ก่อนเข้าฉาย โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีนักแสดงกรีกรับบทหลักในเรื่องซึ่งเป็นตำนานสำคัญของกรีก รวมถึงการเลือก ลูพิตา นยองโก มารับบท เฮเลนแห่งทรอย ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกันบางฝ่ายยังตั้งคำถามเรื่องเครื่องแต่งกาย ชุดเกราะ และอาวุธในหนังว่าไม่ตรงตามความถูกต้องทางประวัติศาสตร์
แม้จะเจอแรงถกเถียง แต่ The Odyssey ยังคงเป็นหนึ่งในหนังฟอร์มยักษ์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดของปี ด้วยชื่อของโนแลนหลังความสำเร็จจาก Oppenheimer และทีมนักแสดงระดับแนวหน้าของฮอลลีวูด โดยตัวหนังมีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐฯ วันที่ 17 กรกฎาคม 2026 และมีรายงานว่ารอบพรีเมียร์ที่ลอนดอนเพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา