อาร์มีชิลีลงถนนประท้วง หลังรัฐบาลไม่อนุมัติให้ “BTS” ใช้สนามกีฬาแห่งชาติจัดคอนเสิร์ต

ตอนนี้ 7 หนุ่ม “BTS” บอยแบนด์ดังกำลังอยู่ในช่วงเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก โดยขณะนี้กำลังทัวร์ยุโรป และจะไปต่อที่อเมริกาใต้ แต่งานนี้ที่ชิลีเกิดเหตุขัดข้องเมื่อรัฐบาลตัดสินใจไม่อนุมัติให้ทำการแสดง ทำเอาเหล่าอาร์มีชาวชิลี รวมตัวกันลงถนนประท้วงรัฐบาลทันที
ตามรายงานระบุว่า BTS มีกำหนดจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ต ARIRANG World Tour ที่ประเทศแถบอเมริกาใต้ในเดือน ต.ค. นี้
ที่ประเทษชิลี เกิดเหตุขัดข้องเมื่อ สถาบันกีฬาแห่งชาติของชิลี (IND) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสนามกีฬาแห่งชาติ ได้ตัดสินใจปฏิเสธการอนุมัติใบอนุญาตสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต 3 รอบของ BTS ที่กำหนดไว้ในเดือน ต.ค. โดยอ้างถึงข้อกังวลทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดงาน ตามที่หน่วยงานดังกล่าวระบุ เวทีแบบ 360 องศาที่เสนอมา คาดว่ามีน้ำหนักประมาณ 600 ตัน อาจทำให้พื้นสนามเสียหายและรบกวนการแข่งขันกีฬาที่จะจัดขึ้นหลังจากคอนเสิร์ต
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามข้อพิจารณาทางเทคนิคและการปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่ใช่คัดค้านการแสดงแต่อย่างใด
รัฐบาลชิลีระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดคอนเสิร์ต DG Medios เริ่มจำหน่ายตั๋วก่อนที่จะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายให้ใช้สนามกีฬาแห่งชาติ การเปิดเผยดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงในหมู่ประชาชนมากขึ้น โดยหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมจึงปล่อยตั๋วออกมาก่อนที่ใบอนุญาตสถานที่จัดงานจะได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์
ตามรายงานระบุว่า ชาวอาร์มีหลายพันคนรวมตัวกันในใจกลางเมืองซานติอาโกเมื่อวันที่ 5 ก.ค.(ตามเวลาท้องถิ่น) โดยถือป้ายที่มีข้อความว่า “นำ BTS ไปที่สนามกีฬาแห่งชาติ” เพื่อประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาล
ระหว่างการเดินขบวนอย่างสงบ แฟนๆ ต่างร้องเพลงฮิตของ BTS ขณะเดินไปยังบริเวณรอบๆ ทำเนียบประธานาธิบดีลาโมเนดา ผู้เข้าร่วมหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำของ BTS แฟนคนหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าว EFE ของสเปนว่า “พวกเรารู้สึกโกรธจริงๆ มันยากที่จะยอมรับการสูญเสียโอกาสที่จะได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบ”
แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็อาจยังมีทางออกอยู่ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. สถาบันกีฬาแห่งชาติของชิลีประกาศว่าผู้จัดงานได้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบปัจจุบัน พร้อมทั้งรับประกันว่าสนามกีฬาจะสามารถรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาในอนาคตได้โดยไม่เกิดความเสียหาย แผนการที่ปรับปรุงใหม่นี้ทำให้เกิดความหวังว่าคอนเสิร์ตอาจได้รับการอนุมัติหากข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามอย่างสำเร็จ
ตามตารางปัจจุบัน BTS เตรียมนำทัวร์คอนเสิร์ต ARIRANG World Tour มาสู่ทวีปอเมริกาใต้ในเดือนตุลาคมนี้ โดยมีจุดหมายปลายทางดังนี้:
โบโกตา - โคลอมเบีย
ลิมา - เปรู
ซานติอาโก - ชิลี
บัวโนสไอเรส - อาร์เจนตินา
เซาเปาโล - บราซิล
หากคอนเสิร์ตที่ซานติอาโกได้รับการอนุมัติในที่สุด จะถือเป็นครั้งแรกที่ศิลปินเคป็อปจัดคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาแห่งชาติของชิลี ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับการเติบโตของกระแสเค-ป็อปในอเมริกาใต้