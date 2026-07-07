เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รุกตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “สั่งซื้อป๊อปคอร์นล่วงหน้า” บน MAJOR APP แอปแรกในไทย...ครบจบทั้งซื้อตั๋วหนังและสั่งป๊อปคอร์นในแอปเดียว

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบน MAJOR APP แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะสำหรับคนรักหนัง ด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์ความบันเทิงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผ่านระบบสั่งซื้อป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มล่วงหน้าก่อนมาชมภาพยนตร์ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ซื้อตั๋วปุ๊บ ช้อปต่อป๊อป ครบจบในแอปเดียว” ขึ้นแท่นเป็นแอปพลิเคชั่นโรงภาพยนตร์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มอบประสบการณ์แบบTotal Seamless Experience พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
การเปิดตัวฟีเจอร์สั่งซื้อป๊อปคอร์นล่วงหน้าบน MAJOR APP ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ โดย MAJOR APP จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีการชมภาพยนตร์ให้สมาร์ทยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถวางแผนการชมภาพยนตร์ควบคู่ไปกับการเลือกซื้อป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มได้ล่วงหน้า เมื่อเดินทางมาถึงโรงภาพยนตร์ก็สามารถรับสินค้าและตรงเข้าสู่โรงภาพยนตร์ได้ทันที เพิ่มความคล่องตัวในการเข้ารับบริการภายในโรงภาพยนตร์
พิเศษ! ฉลองเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบสิทธิพิเศษสำหรับคนรักหนังและป๊อปคอร์น เมื่อสั่งซื้อป๊อปคอร์นเซ็ทที่ร่วมรายการผ่าน MAJOR APP รับทันทีส่วนลด M Coupon มูลค่า 20 บาท เพื่อส่งมอบความสุขและต้อนรับลูกค้าเข้าสู่ประสบการณ์ความบันเทิงยุคใหม่ โดยลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายของฟีเจอร์ใหม่ได้ง่าย ๆ ดังนี้
• Step 1 สั่งง่ายผ่านแอป : เปิด MAJOR APP เลือกสาขาโรงภาพยนตร์ที่ต้องการ เลือกป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม หรือเซ็ทป๊อปคอร์นที่ต้องการ และตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
• Step 2 จ่ายสะดวกรวดเร็ว : ชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย อาทิ บัตรเครดิต(วีซ่า) ไทยคิวอาร์, อี-วอลเล็ท, พร้อมเพย์ และแอปพลิเคชั่น K Plus เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง QR Code เพื่อเป็นหลักฐานการรับสินค้าทันที
• Step 3 รับสมาร์ทผ่านตู้ SOK (Smart-Ordering Kiosk) : เมื่อมาถึงโรงภาพยนตร์เพียงนำ QR Code มาสแกนที่ตู้ SOK (Smart-Ordering Kiosk) เพื่อยืนยันการรับสินค้า จากนั้นนำหมายเลขคิวไปรับป๊อปคอร์นร้อน ๆ และเครื่องดื่ม ที่ เคาน์เตอร์ Concession ได้ทันที (สำหรับสาขาที่อยู่ระหว่างการติดตั้งตู้ SOK สามารถนำ QR Code สแกนผ่านพนักงานที่เคาน์เตอร์ Concession เพื่อรับสินค้าได้โดยตรง)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับและสมาร์ทกว่าใคร ได้แล้ววันนี้บน MAJOR APPซึ่งยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและบริการดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล