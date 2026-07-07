จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาทันที หลังจากที่ “นางสาวพรรณิภา โอฬารธัมมะกิติ์” อายุ 52 ปี เจ้าของธุรกิจทิชชู่แบรนด์ดัง ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านในปัจจุบัน ซึ่งเคยเป็นบ้านหลังแรกของ “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นารีนาท เชื้อแหลม น้องสาว “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” โดยนางสาวพรรณิภาได้ออกมาวอนให้เจนนี่ช่วยซื้อบ้านหลังดังกล่าวคืน หลังจากที่ “แม่เกตุ” นำมาจำนองเอาไว้เพราะเดือดร้อนเรื่องเงิน เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ในเดือนมี.ค. 68
ทั้งนี้เจ้าของบ้านยังเผยอีกว่าตนช่วยเหลือด้วยความไว้ใจ ตอนแรกจะขายคืนให้ในราคา 5.5 ล้านรวมดอกเบี้ย แต่ต่อมาเจนนี่ได้เข้ามาเจรจาขอลดราคาเหลือ 5 ล้าน ตนก็ยอมตัดดอกเบี้ยให้ และล่าสุดเจนนี่ขอลดอีก เหลือ 4.5 ล้าน ตนก็ยินดีรับข้อเสนอ เพราะอยากนำเงินไปลงทุนต่อ รวมทั้งอยากเห็นครอบครัวนี้ได้บ้านหลังแรกของลิลลี่กลับคืนไป เนื่องจากบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่มีรั้วกั้น แต่ภายหลังติดต่อเจนนี่ไม่ได้
หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ช่วงดึกวันที่ 6 ก.ค. “เจนนี่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงในมุมตัวเองระบุว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนโดยตรง และเคลียร์จบไปแล้ว ไม่มีอะไรให้แถลงทั้งนั้น
“ไม่มีอะไรจะแถลงเลยค่ะ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจนนี่โดยตรงด้วยค่ะ ในส่วนของเจนนี่จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ”
“ไม่มีเทศกาลอะไรทั้งนั้นค่ะ”
“ปีที่แล้วก็มีแต่ข่าวนี้ทั้งปี ปีนี้ยังจะมาอีกเหรอ”