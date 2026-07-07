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จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาทันที หลังจากที่ “นางสาวพรรณิภา โอฬารธัมมะกิติ์” อายุ 52 ปี เจ้าของธุรกิจทิชชู่แบรนด์ดัง ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านในปัจจุบัน ซึ่งเคยเป็นบ้านหลังแรกของ “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นารีนาท เชื้อแหลม น้องสาว “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” โดยนางสาวพรรณิภาได้ออกมาวอนให้เจนนี่ช่วยซื้อบ้านหลังดังกล่าวคืน หลังจากที่ “แม่เกตุ” นำมาจำนองเอาไว้เพราะเดือดร้อนเรื่องเงิน เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ในเดือนมี.ค. 68

ทั้งนี้เจ้าของบ้านยังเผยอีกว่าตนช่วยเหลือด้วยความไว้ใจ ตอนแรกจะขายคืนให้ในราคา 5.5 ล้านรวมดอกเบี้ย แต่ต่อมาเจนนี่ได้เข้ามาเจรจาขอลดราคาเหลือ 5 ล้าน ตนก็ยอมตัดดอกเบี้ยให้ และล่าสุดเจนนี่ขอลดอีก เหลือ 4.5 ล้าน ตนก็ยินดีรับข้อเสนอ เพราะอยากนำเงินไปลงทุนต่อ รวมทั้งอยากเห็นครอบครัวนี้ได้บ้านหลังแรกของลิลลี่กลับคืนไป เนื่องจากบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่มีรั้วกั้น แต่ภายหลังติดต่อเจนนี่ไม่ได้

หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ช่วงดึกวันที่ 6 ก.ค. “เจนนี่” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงในมุมตัวเองระบุว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนโดยตรง และเคลียร์จบไปแล้ว ไม่มีอะไรให้แถลงทั้งนั้น

“ไม่มีอะไรจะแถลงเลยค่ะ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจนนี่โดยตรงด้วยค่ะ ในส่วนของเจนนี่จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ”

“ไม่มีเทศกาลอะไรทั้งนั้นค่ะ”

“ปีที่แล้วก็มีแต่ข่าวนี้ทั้งปี ปีนี้ยังจะมาอีกเหรอ”










จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง
จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง
จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง
จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง
จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว! “เจนนี่” เมินแถลง ปัดเอี่ยวปมเจ้าของบ้านวอนซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืน หลัง “แม่เกตุ” แอบเอาไปจำนอง