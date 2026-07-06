ปาร์ตี้ไม่มีหนู เหมือนเครื่องดื่มไม่มีน้ำแข็ง! “แพต ชญานิษฐ์” งงข่าวเตรียมเลิกปาร์ตี้ ฟุ้งสายตี้แต่ขายน้ำสุขภาพ โตไม่หยุด 15 สาขาแล้ว

“แพต ชญานิษฐ์” งงข่าวเลิกปาร์ตี้ ลั่นปาร์ตี้ไม่มีหนู เหมือนเครื่องดื่มไม่มีน้ำแข็ง เล่าที่มาคลิปไวรัลคุณแม่ขับรถไปส่งปาร์ตี้ เผยคนพาเข้าวงการนี้ก็คือพ่อแม่ ปลื้มธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพ “Chum Chum (ฉ่ำฉ่ำ)” โตต่อเนื่อง ขยายแล้ว 15 สาขา
ทำเอาสาว “แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” ถึงกับงง ว่าหนูไปพูดตอนไหน หลังมีข่าวลือว่าเตรียมลด ละ เลิก เป็นสายปาร์ตี้ โดยล่าสุดวันนี้ (6 ก.ค.) ได้เจอสาวแพต ที่มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ CC DOUBLE O “THE NEW BASIC – Impossible to Ignore” เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ เผยว่าอนาคตยังไม่รู้ แต่ ณ ตอนนี้อาจจะยัง เพราะปาร์ตี้ที่ไม่มีหนู จะต่างอะไรกับเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำแข็ง
“ตอนที่มีข่าวออกไปว่าเลิก หนูงงว่าหนูไปพูดตอนไหน (พูดตอนเมาหรือเปล่า?) เอ้า ถ้าหนูจำได้ หนูจะไปรู้ไหมล่ะ (หัวเราะ) แต่ถ้าถามว่าจิตใต้สำนึกเคยคิดบ้างไหม ณ ตอนนี้ 2026 หนูตอบไว้ก่อนว่าอาจจะยัง แต่ว่าถ้าปีหน้าสัมภาษณ์ใหม่ เดี๋ยวหนูว่ากันอีกที หนูว่า AI ทำให้หนู หนูไม่รู้นะข่าวสื่อไหนไป generate AI หนู หนูว่าใช่ หนูคิดว่าหนูน่าจะไม่เคยพูดนะ เอ๊ะหรือหนูเคยพูด หนูไม่รู้ หนูจำไม่ได้”
ลั่นไม่ได้หลงรักการปาร์ตี้ แต่ปาร์ตี้ที่ไม่มีหนู จะต่างอะไรกับเครื่องดื่ม ไม่มีน้ำแข็ง
“เขาหลงรักหนู หนูไม่ได้หลงรักการปาร์ตี้ ปาร์ตี้หลงรักหนู เพราะหนูเป็นคนสำคัญของงานเหล่านั้น ถ้าวันไหนไม่ได้ไปเพื่อนๆ จะเสียใจ การปาร์ตี้ที่ไม่มีหนู มันจะต่างอะไรกับเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำแข็ง เหมือนพี่เปิดโซดาแล้วมันไม่ซ่า เป็นอย่างงี้แหละ (เราขาดปาร์ตี้ไม่ได้ หรือปาร์ตี้ขาดเราไม่ได้?) โห คำถามนางงามมากเลย มันอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมได้เลย คือจริงๆ ถ้าหนูต้องนั่งคิดทั้งวันเรื่องคำตอบนี้ หนูอาจจะเป็นประสาทได้เลย จริงๆ นะคะ (เกิดมาคู่กัน?) ใช่ๆ มันเหมือนหนูถามว่าอะไรไก่หรือไข่เกิดก่อนกัน”
ช่วงนี้ปาร์ตี้น้อยลง เพราะทำงานเยอะขึ้น
“ตอนนี้น้อยลงแล้ว เพราะว่างานเยอะมากขึ้น แต่ถ้ามีโอกาส ก็ไม่พลาด (น้อยลงนี่กี่เปอร์เซ็นต์?) อุ้ย แม่ หนูตกเลข อาจจะเป็นอาทิตย์ละ 2 วัน กำลังดี เพราะว่างานช่วงนี้ตื่นเช้ามาก หนูกลัวจะพูดไม่รู้เรื่อง”
ไม่ถึงกับลงแดงที่ต้องลดน้อยลง
“คุณแม่ สื่อยิงแรงมาก ไม่มีๆ คือหนูอาจจะไม่มีใบรับรองแพทย์ว่าหนูเป็นโรคประสาทนะคะ แต่ว่าแบบคนรอบข้างหนูรับรองได้เลย ว่าหนูอาจจะเป็นบ้า (หัวเราะ) (เวลาไปเที่ยว คือชอบเที่ยวหรือชอบดื่มด้วย?) ไก่เกิดก่อนไข่อีกแล้ว พูดได้เหรอ (หัวเราะ) คือเคยมีวันที่เหนื่อยมากๆ ไหมคะ แล้วอยากจะสักหน่อย มันก็เป็นความรู้สึกประมาณนั้น เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เราจะแลกความสุขกับเพื่อนเราได้
ที่บอกว่าสักหน่อยเนี่ย มันสามารถขยาย verb ไปได้ คือ grammar เนี่ย มันมี verb ที่ขยายได้ เอางี้นะคุณแม่ มันเป็นเรื่องของการคำนวณเงิน คำนวณราคา คำนวณเวลา สมมุติว่าร้านนี้มีโปร เราจะคำนวณว่าเราทำได้ไหม แล้วคำว่าเราทำได้ไหมเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเราเก่งแค่ไหน ถ้าเราพูดคำว่าเราทำได้ เราก็ต้องทำให้ได้ ซึ่งที่หนูตอบไม่ได้ตรงคำถามเลย แต่หนูต้องตอบ พูดออกไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวหนูตายไมค์ ไม่ได้ๆ”
บอกมุมดื่มน้ำผลไม้ก็มี ชีวิตอย่าไปเละเทะเกิน
“มีๆ ใช่ๆ ชีวิตมันอย่าไปเละเทะเกิน เราจะต้องทำอะไรให้มันคืนร่างกายเราบ้าง ออกกำลังกาย ทานให้ดี”
เล่าที่มาคลิปคุณแม่ขับรถไปส่งที่ปาร์ตี้ บอกเมื่อก่อนไปส่งโรงเรียน ไปส่งทำงาน เดี๋ยวนี้ต้องไปส่งปาร์ตี้ด้วย
“ใช่ๆ หม่าม้าไปส่ง หม่าม้าบอกอยากรู้ เพราะพูดถึงร้านนี้หลายรอบแล้ว ไหนจะไปดูซิ มันเป็นยังไง หม่าม้าไปส่งแล้วก็ชะโงกหน้าไปดู แล้วก็อ๋อ เออๆ เหมือนส่งไปเรียน แม่บอกว่าดีๆ นะมึง อย่างงี้ (หัวเราะ) วันนั้นคือหนูกดมอเตอร์ไซค์ในมือถือ แล้วมันไม่ได้สักที ม้าก็บอกว่าเลิกนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหม เขาเป็นห่วง เขาเลยบอกวันนี้ฉันว่างอยู่ รถไม่ติด ฉันไปส่ง แล้วเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมฉันทำอะไรอยู่วะ อะไรอย่างนี้”
คุณแม่ไม่บ่น แค่เป็นห่วง
“หม่าม้าไม่ห้ามค่ะ หม่าม้าบอกว่าเต็มที่ แต่เขาก็เป็นห่วงนะ เป็นห่วงปกติ คือเขาก็พูดกับแพตแหละว่า มันได้อีกไม่นานหรอก (เขาเคยเห็นเราทิ้งตัวไหม?) เคย หนูโดนด่าตลอดเลย แต่ก็บอกหม่าม้าว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีขึ้น คือพูดไปก่อน ให้หม่าม้าไปคิดเอาเองว่าจะดีขึ้นแบบไหน กล่องมันยังมีสุ่มได้เลย ลูกก็ต้องสุ่มได้เหมือนกัน ซีเคร็ตใคร ซีเคร็ตมัน นึกออกไหมคุณแม่”
ลั่นคนที่สอนเข้าวงการปาร์ตี้ ก็คือพ่อกับแม่นั่นแหละ
“เอาจริงๆ นะคะ คนที่สอนให้เข้าวงการนี้ ก็คือพ่อแม่ นั่นแหละค่ะ (เราโยนความผิดให้คุณแม่หรือเปล่า?) ส่วนหนึ่งคือแม่ก็ต้องรับรู้ไว้ หม่าม้าก็ต้องรับรู้ไว้ว่า เออ เราทำตรงนี้ได้ เพราะว่าเขาสอนให้เราเข้าใจว่า มันเป็นยังไง อันนี้พูดได้เลย แพตไม่รู้นะ มันอาจจะเป็นแนวคิดที่ พ่อแม่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเห็นด้วยนะ แต่ว่าสิ่งที่ปะป๊าหม่าม้าแพตสอน คือสุดท้ายวันหนึ่งเราต้องเข้าสังคมเนาะ สังคมแบบไหนเลือกเอา จะเป็นอะไรว่ากัน แล้วแต่
แต่ว่าเราต้องอยู่ เราต้องดื่มให้เป็น เราต้องทานให้เป็น เราต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองให้เป็น เราต้องรู้จักว่าประมาณนี้ เราเท่าไหน ประมาณนี้เรากลับบ้านได้ ประมาณนี้เรายังไง เราทุกคนเกิดมาไม่ได้สามารถรองรับเครื่องดื่มทุกสีได้ บางคนถนัดขาว บางคนถนัดเหลือง บางคนถนัดแดง คือบางคนมันแสลงต่อกันก็มีนะ หม่าม้าก็สอนให้รับรู้ ก็รู้ไว้ มันมีวันหนึ่งหม่าม้าปะป๊าพูดว่ากูไม่รู้กูคิดถูกไหม ที่สอนให้ลองทำดู”
ไม่รู้อนาคตจะเลิกดื่มไหม แต่ตอนนี้อาจจะยัง
“หนูไม่แน่ใจว่าอนาคต หนูจะมีความคิดนี้ไหม แต่ ณ ตอนนี้ สัมภาษณ์อยู่ ในวันนี้ 2026 นะคะ อาจจะยัง อาจจะยังลองไปก่อน หนูมีมายเซ็ตนี้ว่า ชีวิตทุกวันให้มันเป็นเมจิก ทำไรได้ทำก่อน”
บอกธุรกิจส่วนธุรกิจ แม้จะเป็นสายปาร์ตี้ แต่ขายน้ำสุขภาพ Chum Chum (ฉ่ำฉ่ำ)
“ธุรกิจส่วนธุรกิจ ธุรกิจเครียดไหม เครียด แล้วเราเครียดแล้วเราทำยังไง (ดื่ม?) นี่ไงคะ คนที่เขาประสบความสำเร็จ เรามีความรับผิดชอบ เห็นไหมล่ะคุณแม่ อยู่บนยอดเขา มันจะมีคนเดียวเท่านั้น มันหนาว หนูเลยต้องอะไร (ดื่มให้อบอุ่น?) ถูก (หัวเราะ) มันมีตลาดของ share market การตลาดเราต้องแบ่งๆ กัน คนไทยด้วยกัน เราซื้อเขา เขาซื้อเรา กลางวันเขาอาจจะ อุ้ย วันนี้เหนื่อยจังเลย ดื่ม Chum Chum (ฉ่ำฉ่ำ) ตกเย็น อุ้ย เพื่อนทักมาว่ามึง ลองไปแชร์ธุรกิจอื่นบ้าง เป็นการอุดหนุนซึ่งกันและกัน เขาเรียกว่ากระจายรายได้ ก็ขออนุญาตฝากเครื่องดื่ม Chum Chum (ฉ่ำฉ่ำ) ไว้ในอ้อมใจของคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะ”
กระแสตอบรับดีมาก มี 15 สาขาแล้ว
“ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะ 15 สาขาแล้วค่ะ คือตอนนี้ต้องขออนุญาต ต้องขอโทษทุกคนมากๆ เลยจริงๆ ที่มันหมด เพราะว่ามันหมดจริงๆ คือตอนนี้กวนวุ้นกันจนหน้ามืดกัน คือที่โรงงานเริ่มตะโกนด่าหนูแล้วค่ะ ก็จะทำให้เร็วที่สุด ตอนนี้ก็พยายามแก้ไขเรื่องปัญหา operation หลังบ้านให้ดีที่สุดเหมือนกัน”
เป็นธุรกิจครอบครัวที่ทำร่วมกัน
“เป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยกัน มันเริ่มจากปาร์ตี้ อุ้ย ปาร์ตี้อีกแล้ว คือไอเดียมันเริ่มจากวันปีใหม่ แพตจะไปอยู่กับครอบครัว ก็นั่งจิบแล้วก็นั่งคุยกัน เอ้า ทำดีกว่า ปึ้ง ก็คิดว่าพยายามจะขยายไปให้ใกล้ทุกที่กันมากขึ้นเรื่อยๆ (15 สาขาเรียกเศรษฐีนีแพตได้แล้ว?) คุณแม่ มันมีหลายอย่าง มันมีต้นทุน ค่า GP ค่าเช่า ค่าแรงคนงาน ค่าโน่นค่านี่ แต่ว่าอย่าถามเรื่องอะไรแบบนี้หนูเยอะ หนูตกเลข (หัวเราะ)”