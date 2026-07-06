คนออกแบบการ์ดงานแต่งรอบ 3 “ณเดชน์ - ญาญ่า” เผยความรู้สึกเป็นเกียรติ ได้บอกเล่าเส้นทางรักผ่านลายเส้นสุดงดงาม (คลิป)

อดใจรองานแต่งรอบที่ 3 ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 ก.ค. ไม่ไหวแล้วจ้า สำหรับคู่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่ล่าสุดเผยให้เห็นการ์ดเชิญงานแต่งที่มีลายเส้นแบบเฉพาะของคู่รัก NY ใส่ใจทุกรายละเอียด รวบรวมทุกความทรงจำ ตั้งแต่วันถูกขอแต่งงาน งานแต่งครั้งแรกแบบไทยที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดหนุ่มณเดชน์ และงานวิวาห์รอบสองที่ประเทศนอร์เวย์บ้านเกิดของญาญ่า งานนี้คนออกแบบการ์ดได้เผยผ่านอินสตาแกรมว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากๆ
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างสรรค์การ์ดเชิญสำหรับงานแต่งงานของคุณญาญ่า @urassayas และคุณณเดชน์ @kugimiyas
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พูดคุยกันถึง Art Direction ของงาน เราแอบรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ทั้งคู่เลือกนำเสนอความงดงามของความเป็นไทยเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก เพราะตลอดระยะเวลา 20 ปีของ Miidear มีโอกาสไม่บ่อยนักที่จะได้สร้างสรรค์งานที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์และเสน่ห์ของไทยอย่างเต็มที่
ยอมรับว่าช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์ เราเองก็ยังนึกภาพไม่ออกว่างานจะออกมาในรูปแบบไหน แต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกท้าทาย และตั้งใจที่จะทำทุกองค์ประกอบให้ออกมาดีที่สุด
เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ รายละเอียดของงานพิมพ์ หรือเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยเติมเต็มให้งาน�”
งานนี้เอฟซีต่างชื่นชมว่าการ์ดสวยงามลงตัว ยกให้เป็นที่สุดงานแห่งปี เพราะการ์ดบอกเล่าเรื่องราวได้ครบถ้วน เน้นความเป็นณเดชน์-ญาญ่า ทุกกระเบียดนิ้ว