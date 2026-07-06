“นุ้ย สุจิรา” แชร์อุทาหรณ์พ่อป่วยมะเร็งชนิดหายาก เตือนคอยสังเกตปาน , ไฝตัวเองอยู่เสมอ

“นุ้ย สุจิรา”แชร์ประสบการณ์คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งชนิดหายาก ให้คอยสังเกตตัวเองอยู่เสมอ หากมีอะไรที่ร่างกายผิดแปลกไปไม่ว่าจะปานหรือไฝให้ไปพบแพทย์เป็นการดีที่สุด
เพิ่งผ่านการเศร้าโศกเสียใจที่สุดในชีวิตกับการจากไปของคุณพ่อ โดย “นุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์” ได้มาพูดคุยในรายการแฉ ช่วงหนึ่งได้พูดถึงโรคที่คุณพ่อพบเจอ คือ มะเร็งที่เส้นเลือด แองจิโอซาร์โคมา เป็นมะเร็งชนิดหาจาก พร้อมแชร์ประสบการณ์หากมีอะไรที่ร่างกายผิดแปลกไปไม่ว่าจะปานหรือไฝให้ไปพบแพทย์เป็นการดีที่สุด
“พ่อของนุ้ยเป็นมะเร็งที่เส้นเลือด แองจิโอซาร์โคมา (โรคมะเร็งชนิดหายากที่เกิดขึ้นในกลุ่ม มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โดยเซลล์มะเร็งจะเจริญเติบโตผิดปกติขึ้นมาจาก เยื่อบุผนังด้านในของหลอดเลือด หรือหลอดน้ำเหลือง) เขามาขึ้นตรงหน้าผากก่อน มันจะขึ้นเป็นเหมือนปาน นุ้ยสังเกตดูว่าเดือนนึงแล้วนะ แล้วขอบก็ไม่ค่อยสวย ด้วยความที่นุ้ยคุยกับคุณหมอค่อนข้างเยอะ ก็จะพอรู้วิธีการสังเกต เพราะนุ้ยทำรายการพบหมอรามาอยู่เกือบ 10 ปี เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าพ่อไปตรวจเถอะ ขนาดไปตรวจนะ ยังไม่เจอ ตัวนี้เป็นตัวร้ายมาก เอาชิ้นเนื้อไปตรวจเลยนะก็ยังไม่เจอ บอกเป็นปานเฉยๆ ในตอนแรก
จะบอกว่าหากวันนี้คุณมีปานหรือมีไฝเกิดขึ้น หรือมีอะไรที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในร่างกาย บางทีอาจจะเป็นปาน หรืออยู่ปานเดิมมีสีที่เข้มขึ้นมา ที่ดูผิดปกติ ตัวนี้เป็นมะเร็งที่ไม่เจ็บ แต่ขอบจะยึกๆ แล้วจะมีสีแดงเรื่อๆ ของคุณพ่อนุ้ยต้องเอาเนื่อหนังศีรษะตรงนั้นออกมาทั้งหมดไปตรวจ ต้องขุดออกมาทั้งหมดถึงจะเจอว่าเป็นชนิดไหน”
แม้เชื้อจะถูกฉายแสงหมดไปแล้ว แต่ต้องเช็กอัปทุก 3 เดือน ของพ่อนุ้ยอยู่ได้ 6 เดือนก็กลับมาอีก
“เพราะมันพูดออกไปไม่ได้ไง เราก็กลัวว่าถ้าเราพูดออกไป คนก็จะมาพูดกับเราว่าเป็นยังไงบ้าง เราก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไง พ่อนุ้ย นุ้ยก็สู้เพื่อเขาเต็มที่ ตอนนั้นทุกอย่างก็ดีเลย ดูแลโรคนี้ได้ รักษาด้วยวิธีฉายแสง นุ้ยยังพาพ่อไปเที่ยวสิงคโปร์ คุณหมอบอกไว้แล้วว่าตัวนี้จะกลับมาทุกๆ 3 เดือน ต้องระวัง 3 เดือนแรกไปตรวจไม่เจอ ก็ได้มา 6 เดือน ก็ไม่ได้เจอว่าเป็นอะไรด้วยนะ พ่อก็ไม่ได้เป็นอะไร วันนึงไปเช็กอัป ก็เห็นว่าน้ำท่วมปอดซีกขวาไปครึ่งนึง นุ้ยก็คิดว่าใช่แน่ ตัวนี้กลับมาแน่ นุ้ยก็พาพ่อเข้าโรงพยาบาลเลย”
แม้จะทุกข์ใจที่พ่อป่วยแต่ก็ยังทำงานทุกวัน ยังต้องเล่น ต้องหัวเราะ เตือนสังเกตร่างกายตัวเอง หากมีอะไรผิดแปลกไปให้ไปพบหมอเลย
“ก็ยังถ่ายละครด้วย เป็นช่วงท้ายๆ แล้ว เป็นช่วงที่คุณพ่อไม่หนัก นุ้ยก็ยังทำงานจนวินาทีสุดท้าย คือเราก็มีภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบ จะมาหนักตอนช่วง พ.ค. - มิ.ย. ที่คุณพ่อหนักมาก เหมือนกับตอนหนังศีรษะเลย คือหาไม่เจอ นุ้ยอยากบอกกับทุกคน เราต้องดูแลสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพราะบางทีหมอเขาก็หาให้เราไม่เจอ ชิ้นตรงนั้นนุ้ยสังเกตว่ามันอยู่มา 2 เดือนแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้ว มันแปลกๆ นะ เราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญ ทางที่ดีก็คือเอาออก ขุดมันออกมาเลย
พ่อก็รอ พ่อรู้ว่าเราต้องทำงาน วันนั้นนุ้ยทำงานจะเสร็จแล้ว พยาบาลโทร.มาบอกว่าคุณพ่อเริ่มดาวน์แล้วนะ หัวใจเต้นช้าลง เราก็รีบไปโรงพยาบาล นุ้ยก็รู้สึกว่านุ้ยก็สู้ให้คุณพ่อเต็มที่ นุ้ยทำเต็มที่ให้พ่อทุกอย่างเลย แต่ถามว่าในใจลึกๆ มันก็ยังรู้สึกว่าเราสู้พ่อหรือยัง แต่คุณหมอก็บอกว่าหากอยู่ไปเขาจะเจ็บกว่านี้ ต่อให้คุณพ่อได้ยาพุ่งเป้าเขาก็ไม่ได้จะตอบสนอง เพราะมะเร็งที่เขาเป็นนั้นดื้อมากๆ”