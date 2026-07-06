จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ

โด่งดังในโลกออนไลน์มาสักพัก จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฮา ฝีปากจัดจ้าน มีบุคลิกที่เป็นธรรมชาติ แต่เริ่มถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก หลังจากที่ถูกจับจิ้นกับเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทยอย่าง “โน้ส อุดม แต้พานิช” ถึงขั้นทำคนอยากรู้ว่าโย อรุณี คือใครกันแน่? ถึงทำให้โน้ส อุดม หลุดปากบอกออกสื่อว่าเป็นคนที่รัก
ภูมิหลังและชีวิตวัยเด็ก จาก “คุณหนูพัทยา” สู่มรสุมพลิกผัน
โย อรุณี หรือ อรุณี ขวัญยืน เกิดและเติบโตที่อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ชื่อ “อรุณี” ของเธอนั้น พ่อและแม่ตั้งให้เพื่อแก้เคล็ดเผื่อว่าจะเรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนนางฟ้า แต่เจ้าตัวมักแซวตัวเองว่าโตมาห้าวเป้งขัดกับชื่อโดยสิ้นเชิง
ในวัยเด็ก ครอบครัวของโยถือว่ามีฐานะร่ำรวยระดับ “มาดาม” ของตำบล พ่อทำธุรกิจรับเหมาถมดิน มีรถสิบล้อ มีรถแม็คโคร ส่วนแม่ก็ทำกิจการค้าขายและขายห่อหมก เป็นร้านใหญ่โตจนคนนับถือ โยใช้ชีวิตสุขสบาย เป็นคุณหนูเดินกินแอปเปิ้ล (ซึ่งเป็นผลไม้ราคาแพงในสมัยนั้น) และได้เข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมแพง
แต่จุดพลิกผันครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนเธออยู่ประมาณ ม.1 - ม.2 เมื่อพ่อส่งเธอเข้ามาเรียนโรงเรียนประจำที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นไม่นาน คุณพ่อก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน มรสุมชีวิตลูกใหญ่จึงพัดเข้ามา เนื่องจากคุณแม่ไม่เคยรู้เรื่องโครงสร้างธุรกิจใหญ่ๆ ของพ่อเลย ทำให้ทรัพย์สินและธุรกิจที่เคยมีค่อยๆ มลายหายไปจนไม่เหลืออะไร
สาวน้อยร้อยอาชีพ และชีวิตติดดินในกรุงเทพฯ
จากคุณหนูสู้ชีวิต โยต้องหาเงินส่งเสียตัวเองตั้งแต่วัยรุ่น เธอเย็บรองเท้าขาย วาดการ์ตูนขาย และตอน ม.3 ก็เคยเช่าแผงหาปี๊บมาวางผ้าทำต่างหูขายที่ตลาดนัดจตุจักร เธอเคยผ่านช่วงเวลาลำบากที่บ้านไม่ส่งเงินให้เลยจนต้องต้มมาม่าห่อเดียวใส่น้ำเยอะๆ ให้อืดเพื่อประทังชีวิต และเคยย้ายจากเพ้นท์เฮ้าส์หรูราคาเดือนละ 45,000 บาท ไปอยู่ห้องเช่าแคบๆ ไม่มีหน้าต่างราคา 1,200 บาทแถวรังสิต
โยผ่านงานมาแทบทุกวงการ เป็นทั้งสไตลิสต์ ทำแบรนด์เสื้อผ้า (ที่เคยสู้ชีวิตรับออเดอร์ตัดผ้า 4,000 ตัว ปูผ้าตัดกับพื้นห้องเช่าจนได้ดี) เล่นภาพยนตร์ และเป็นคนขยันที่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองว่าง
หลังจากผ่านเรื่องราวรักแรกที่เจ็บปวดจนหันมาดื่มเหล้าและใช้ชีวิตแซบๆ แถวข้าวสาร โยก็ได้ร่วมทุนกับเพื่อนทำร้านอาหารกึ่งบาร์ชื่อดังย่านถนนพระอาทิตย์ที่ชื่อ “Studiyo Bar” ซึ่งที่นี่เองทำให้เธอขึ้นชื่อว่าเป็นสาวฮอต มีเสน่ห์ คารมดี และมีหนุ่มๆ ฝรั่งมาขายขนมจีบไม่เว้นแต่ละวัน
ก้าวสู่วงการโซเชียลเพราะ “ความเรียล”
เส้นทางอินฟลูเอนเซอร์ของโยเริ่มต้นจากความบังเอิญ โดยเธอได้รู้จักกับ “ฝน ครีเอทีฟ” ที่ร้านเหล้าของเธอเอง ทั้งคู่ศีลเสมอกันจนสนิทกัน วันหนึ่งฝนชวนโยมาอัดไลฟ์ใน TikTok แกล้งบอกว่าแค่นั่งคุยกันขำๆ ไม่ตัดออกหรอก แต่สุดท้ายฝนนำไฮไลต์และความตลกธรรมชาติของโยไปตัดเป็นคลิปสั้นลงโซเชียล บุคลิกที่พูดตรง ปากจัดจ้านแต่แฝงแง่คิดเฉียบคม ทัศนคติไม่ยอมคน และมีมฮาๆ ของเธอจึงกลายเป็นไวรัลทันที
ต่อมาโยเริ่มเข้าสู่วงการทีวี โดยออกสื่อรายการแรกคือ “โต๊ะนี้มีจอง” (ปี 2562) ของเวิร์กพอยท์ในฐานะเชฟ และตอกย้ำความปังในรายการ “ไม่ลำบากอย่าปากดี” และ “ขมคอสตอรี่” และอีกหลายๆ รายการ จนกลายเป็นคนดังที่มีคนขอถ่ายรูปทั่วบ้านทั่วเมือง
ที่มาคู่จิ้นสะท้านออนไลน์ “โย อรุณี” & “โน้ส อุดม”
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์สุดฮาของ โย อรุณี และ โน้ส อุดม แต้พานิช เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในงานอีเวนต์หนึ่งที่ ฝน ครีเอทีฟ เป็นพิธีกร
ความตลก คารม และเคมีสู้คนของโย ดันไปสปาร์กกับความกวนของเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนอย่างโน้ส อุดม เข้าอย่างจัง ทั้งคู่เริ่มทำคอนเทนต์ร่วมกันเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดกระแสไวรัลปั่นโซเชียลแตกในช่วงวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีข่าว “ทิม พิธา - ก้อย อรัชพร” เปิดตัวเป็นแฟนจนสะเทือนไปทั้งวงการ มีการปั่นข่าวว่า “โน้ส อุดม เปิดตัวคบหา โย อรุณี”
ความพีกขั้นสุดเกิดขึ้นเมื่อ เจ๊โยลงทุนใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวฟูฟ่องขึ้นไปร่วมสร้างตำนานแต่งงานแบบฮาๆ กับ โน้ส อุดม บนเวทีคอนเสิร์ต จนกลายเป็นไวรัลสนั่นเมือง แฟนคลับต่างพากันจิ้นและแซวว่าเป็น “กิ่งทองใบหยกสายฮา”
ล่าสุด กระแสความฟินพุ่งทะลุปรอทเมื่อ โน้ส อุดม ออกปากพูดชัดกลางสื่อว่ารักโย อรุณี ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเก็บทรงไม่อยู่ เขินอายออกสื่อและบอกรักตอบเช่นกัน จนแฟนๆ กรี๊ดสลบและพากันลุ้นเชียร์ให้คู่จิ้นสายฮาคู่นี้กลายเป็น “คู่จริง” ปิดตำนานสะใภ้เดี่ยวไมโครโฟนเสียที