xs
xsm
sm
md
lg

จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โด่งดังในโลกออนไลน์มาสักพัก จากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฮา ฝีปากจัดจ้าน มีบุคลิกที่เป็นธรรมชาติ แต่เริ่มถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก หลังจากที่ถูกจับจิ้นกับเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทยอย่าง “โน้ส อุดม แต้พานิช” ถึงขั้นทำคนอยากรู้ว่าโย อรุณี คือใครกันแน่? ถึงทำให้โน้ส อุดม หลุดปากบอกออกสื่อว่าเป็นคนที่รัก

ภูมิหลังและชีวิตวัยเด็ก จาก “คุณหนูพัทยา” สู่มรสุมพลิกผัน
โย อรุณี หรือ อรุณี ขวัญยืน เกิดและเติบโตที่อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ชื่อ “อรุณี” ของเธอนั้น พ่อและแม่ตั้งให้เพื่อแก้เคล็ดเผื่อว่าจะเรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนนางฟ้า แต่เจ้าตัวมักแซวตัวเองว่าโตมาห้าวเป้งขัดกับชื่อโดยสิ้นเชิง

ในวัยเด็ก ครอบครัวของโยถือว่ามีฐานะร่ำรวยระดับ “มาดาม” ของตำบล พ่อทำธุรกิจรับเหมาถมดิน มีรถสิบล้อ มีรถแม็คโคร ส่วนแม่ก็ทำกิจการค้าขายและขายห่อหมก เป็นร้านใหญ่โตจนคนนับถือ โยใช้ชีวิตสุขสบาย เป็นคุณหนูเดินกินแอปเปิ้ล (ซึ่งเป็นผลไม้ราคาแพงในสมัยนั้น) และได้เข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมแพง

แต่จุดพลิกผันครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนเธออยู่ประมาณ ม.1 - ม.2 เมื่อพ่อส่งเธอเข้ามาเรียนโรงเรียนประจำที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นไม่นาน คุณพ่อก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน มรสุมชีวิตลูกใหญ่จึงพัดเข้ามา เนื่องจากคุณแม่ไม่เคยรู้เรื่องโครงสร้างธุรกิจใหญ่ๆ ของพ่อเลย ทำให้ทรัพย์สินและธุรกิจที่เคยมีค่อยๆ มลายหายไปจนไม่เหลืออะไร  

สาวน้อยร้อยอาชีพ และชีวิตติดดินในกรุงเทพฯ
จากคุณหนูสู้ชีวิต โยต้องหาเงินส่งเสียตัวเองตั้งแต่วัยรุ่น เธอเย็บรองเท้าขาย วาดการ์ตูนขาย และตอน ม.3 ก็เคยเช่าแผงหาปี๊บมาวางผ้าทำต่างหูขายที่ตลาดนัดจตุจักร เธอเคยผ่านช่วงเวลาลำบากที่บ้านไม่ส่งเงินให้เลยจนต้องต้มมาม่าห่อเดียวใส่น้ำเยอะๆ ให้อืดเพื่อประทังชีวิต และเคยย้ายจากเพ้นท์เฮ้าส์หรูราคาเดือนละ 45,000 บาท ไปอยู่ห้องเช่าแคบๆ ไม่มีหน้าต่างราคา 1,200 บาทแถวรังสิต

โยผ่านงานมาแทบทุกวงการ เป็นทั้งสไตลิสต์ ทำแบรนด์เสื้อผ้า (ที่เคยสู้ชีวิตรับออเดอร์ตัดผ้า 4,000 ตัว ปูผ้าตัดกับพื้นห้องเช่าจนได้ดี) เล่นภาพยนตร์ และเป็นคนขยันที่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองว่าง

หลังจากผ่านเรื่องราวรักแรกที่เจ็บปวดจนหันมาดื่มเหล้าและใช้ชีวิตแซบๆ แถวข้าวสาร โยก็ได้ร่วมทุนกับเพื่อนทำร้านอาหารกึ่งบาร์ชื่อดังย่านถนนพระอาทิตย์ที่ชื่อ “Studiyo Bar” ซึ่งที่นี่เองทำให้เธอขึ้นชื่อว่าเป็นสาวฮอต มีเสน่ห์ คารมดี และมีหนุ่มๆ ฝรั่งมาขายขนมจีบไม่เว้นแต่ละวัน 

ก้าวสู่วงการโซเชียลเพราะ “ความเรียล”
เส้นทางอินฟลูเอนเซอร์ของโยเริ่มต้นจากความบังเอิญ โดยเธอได้รู้จักกับ “ฝน ครีเอทีฟ” ที่ร้านเหล้าของเธอเอง ทั้งคู่ศีลเสมอกันจนสนิทกัน วันหนึ่งฝนชวนโยมาอัดไลฟ์ใน TikTok แกล้งบอกว่าแค่นั่งคุยกันขำๆ ไม่ตัดออกหรอก แต่สุดท้ายฝนนำไฮไลต์และความตลกธรรมชาติของโยไปตัดเป็นคลิปสั้นลงโซเชียล บุคลิกที่พูดตรง ปากจัดจ้านแต่แฝงแง่คิดเฉียบคม ทัศนคติไม่ยอมคน และมีมฮาๆ ของเธอจึงกลายเป็นไวรัลทันที

ต่อมาโยเริ่มเข้าสู่วงการทีวี โดยออกสื่อรายการแรกคือ “โต๊ะนี้มีจอง” (ปี 2562) ของเวิร์กพอยท์ในฐานะเชฟ และตอกย้ำความปังในรายการ “ไม่ลำบากอย่าปากดี” และ “ขมคอสตอรี่” และอีกหลายๆ รายการ จนกลายเป็นคนดังที่มีคนขอถ่ายรูปทั่วบ้านทั่วเมือง

ที่มาคู่จิ้นสะท้านออนไลน์ “โย อรุณี” & “โน้ส อุดม”
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์สุดฮาของ โย อรุณี และ โน้ส อุดม แต้พานิช เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในงานอีเวนต์หนึ่งที่ ฝน ครีเอทีฟ เป็นพิธีกร

ความตลก คารม และเคมีสู้คนของโย ดันไปสปาร์กกับความกวนของเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนอย่างโน้ส อุดม เข้าอย่างจัง ทั้งคู่เริ่มทำคอนเทนต์ร่วมกันเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดกระแสไวรัลปั่นโซเชียลแตกในช่วงวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีข่าว “ทิม พิธา - ก้อย อรัชพร” เปิดตัวเป็นแฟนจนสะเทือนไปทั้งวงการ มีการปั่นข่าวว่า “โน้ส อุดม เปิดตัวคบหา โย อรุณี”

ความพีกขั้นสุดเกิดขึ้นเมื่อ เจ๊โยลงทุนใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวฟูฟ่องขึ้นไปร่วมสร้างตำนานแต่งงานแบบฮาๆ กับ โน้ส อุดม บนเวทีคอนเสิร์ต จนกลายเป็นไวรัลสนั่นเมือง แฟนคลับต่างพากันจิ้นและแซวว่าเป็น “กิ่งทองใบหยกสายฮา”

ล่าสุด กระแสความฟินพุ่งทะลุปรอทเมื่อ โน้ส อุดม ออกปากพูดชัดกลางสื่อว่ารักโย อรุณี ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเก็บทรงไม่อยู่ เขินอายออกสื่อและบอกรักตอบเช่นกัน จนแฟนๆ กรี๊ดสลบและพากันลุ้นเชียร์ให้คู่จิ้นสายฮาคู่นี้กลายเป็น “คู่จริง” ปิดตำนานสะใภ้เดี่ยวไมโครโฟนเสียที






















จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ
จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ
จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ
จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ
จากคู่จิ้นสู่คู่จริง? พลิกประวัติ “โย อรุณี” อดีตคุณหนูถังแตก สู่ตัวแม่โซเชียล “โน้ส อุดม” สารภาพรักออกสื่อ
+6