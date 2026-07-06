“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่

หลังจากที่มีข่าว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์”มีความรักครั้งใหม่กับทายาทตระกูลนักธุรกิจหมื่นล้าน “วู้ดดี้ ล่ำซำ”แชร์ไปทั่วโซเชียลเมืองไทย เมื่อไปส่องดูด้านอดีตสามี “เซบาสเตียน ลี” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไต้หวัน ก็เห็นมีการโพสต์ภาพและคลิปต่างๆ ลงไอจีสตอรี่รัวๆ โดยเฉพาะภาพอยู่บ้านดูแลเลี้ยงลูกทั้งสองคน ไซลาส และ ซาฮารา
โดยล่าสุด เซบาสเตียน โพสต์ภาพจัดกระเป๋าให้ลูกๆ พร้อมข้อความว่า…. “80% being a great parent is just showing up” (80% ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี คือการไม่หายไปจากช่วงเวลาสำคัญของลูก) ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้เตือนใจคนเป็นพ่อแม่ว่า เด็กไม่ได้ต้องการพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ เท่ากับต้องการพ่อแม่ที่มีตัวตนอยู่ในชีวิตเขา