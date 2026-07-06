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“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่มีข่าว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์”มีความรักครั้งใหม่กับทายาทตระกูลนักธุรกิจหมื่นล้าน “วู้ดดี้ ล่ำซำ”แชร์ไปทั่วโซเชียลเมืองไทย เมื่อไปส่องดูด้านอดีตสามี “เซบาสเตียน ลี” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไต้หวัน ก็เห็นมีการโพสต์ภาพและคลิปต่างๆ ลงไอจีสตอรี่รัวๆ โดยเฉพาะภาพอยู่บ้านดูแลเลี้ยงลูกทั้งสองคน ไซลาส และ ซาฮารา

โดยล่าสุด เซบาสเตียน โพสต์ภาพจัดกระเป๋าให้ลูกๆ พร้อมข้อความว่า…. “80% being a great parent is just showing up” (80% ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี คือการไม่หายไปจากช่วงเวลาสำคัญของลูก) ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้เตือนใจคนเป็นพ่อแม่ว่า เด็กไม่ได้ต้องการพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ เท่ากับต้องการพ่อแม่ที่มีตัวตนอยู่ในชีวิตเขา






















“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่
“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่
“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่
“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่
“เซบาสเตียน ลี” อดีตสามี “ดิว อริสรา” โพสต์ภาพใช้เวลาอยู่กับลูกๆ พร้อมประโยคสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่
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