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“น้าเน็ก” เปิดใจ! ที่มาฉายา “เน็กแดกเนียน“ เคยได้เงินเดือน 6 พัน ต้องนอนออฟฟิศ-แอบขโมยข้าวกองถ่ายประทังชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่ทั้งสนุกและสะท้อนการต่อสู้ของคนทำงาน เมื่อ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เปิดใจในรายการ คน ล้ม ลุก เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางในวงการบันเทิงว่า ก่อนจะเป็นพิธีกรและนักจัดรายการชื่อดัง เขาเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวบันเทิงสายเพลงให้กับหนังสือพิมพ์ Inside TV และ The Boy ก่อนจะย้ายตามเจ้านายเก่าเข้ามาร่วมงานกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เงินเดือนเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท ซึ่งแทบไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ทำให้แต่ละเดือนต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือน

เจ้าตัวยังเผยว่า ในยุคนั้นแกรมมี่เปรียบเสมือน “มหาวิทยาลัยแห่งวงการบันเทิง” เพราะมีครบทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ และละคร ทำให้ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงตลอดเวลา แม้รายได้จะน้อย แต่ข้อดีคือภาระงานไม่หนักมาก จึงใช้เวลาว่างออกไปตามกองถ่ายต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสเรียนรู้ พร้อมทั้งแอบอาศัยข้าวกล่องจากกองถ่ายเป็นมื้ออาหาร จน ภิญโญ รู้ธรรม ตั้งฉายาให้ว่า “เน็กแดกเนียน”

น้าเน็กยังเล่าต่อว่า เงินเดือน 6,000 บาท ไม่เพียงพอแม้แต่จะเช่าอพาร์ตเมนต์ แม้จะประหยัดค่าอาหารแล้วก็ตาม สุดท้ายจึงต้องเลือกวิธีเอาตัวรอดด้วยการ นอนค้างที่ออฟฟิศ เป็นประจำ

กระทั่งวันหนึ่ง เขานุ่งผ้าขาวม้า ถือขันและสบู่เพื่อขึ้นไปอาบน้ำ แต่ดันบังเอิญเจอกับผู้บริหารอย่าง พี่บูลย์ หรือ พี่เต๋อ ทำให้เรื่องพนักงานแอบนอนที่บริษัทถูกเปิดเผย และหลังจากนั้นก็มีการออก บันทึกข้อความ (Memo) ห้ามพนักงานนอนภายในอาคารอย่างเป็นทางการ



“น้าเน็ก” เปิดใจ! ที่มาฉายา “เน็กแดกเนียน“ เคยได้เงินเดือน 6 พัน ต้องนอนออฟฟิศ-แอบขโมยข้าวกองถ่ายประทังชีวิต
“น้าเน็ก” เปิดใจ! ที่มาฉายา “เน็กแดกเนียน“ เคยได้เงินเดือน 6 พัน ต้องนอนออฟฟิศ-แอบขโมยข้าวกองถ่ายประทังชีวิต