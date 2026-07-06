“น้าเน็ก” เปิดใจ! ที่มาฉายา “เน็กแดกเนียน“ เคยได้เงินเดือน 6 พัน ต้องนอนออฟฟิศ-แอบขโมยข้าวกองถ่ายประทังชีวิต

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่ทั้งสนุกและสะท้อนการต่อสู้ของคนทำงาน เมื่อ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เปิดใจในรายการ คน ล้ม ลุก เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางในวงการบันเทิงว่า ก่อนจะเป็นพิธีกรและนักจัดรายการชื่อดัง เขาเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวบันเทิงสายเพลงให้กับหนังสือพิมพ์ Inside TV และ The Boy ก่อนจะย้ายตามเจ้านายเก่าเข้ามาร่วมงานกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เงินเดือนเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท ซึ่งแทบไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ทำให้แต่ละเดือนต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือน
เจ้าตัวยังเผยว่า ในยุคนั้นแกรมมี่เปรียบเสมือน “มหาวิทยาลัยแห่งวงการบันเทิง” เพราะมีครบทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ และละคร ทำให้ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงตลอดเวลา แม้รายได้จะน้อย แต่ข้อดีคือภาระงานไม่หนักมาก จึงใช้เวลาว่างออกไปตามกองถ่ายต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสเรียนรู้ พร้อมทั้งแอบอาศัยข้าวกล่องจากกองถ่ายเป็นมื้ออาหาร จน ภิญโญ รู้ธรรม ตั้งฉายาให้ว่า “เน็กแดกเนียน”
น้าเน็กยังเล่าต่อว่า เงินเดือน 6,000 บาท ไม่เพียงพอแม้แต่จะเช่าอพาร์ตเมนต์ แม้จะประหยัดค่าอาหารแล้วก็ตาม สุดท้ายจึงต้องเลือกวิธีเอาตัวรอดด้วยการ นอนค้างที่ออฟฟิศ เป็นประจำ
กระทั่งวันหนึ่ง เขานุ่งผ้าขาวม้า ถือขันและสบู่เพื่อขึ้นไปอาบน้ำ แต่ดันบังเอิญเจอกับผู้บริหารอย่าง พี่บูลย์ หรือ พี่เต๋อ ทำให้เรื่องพนักงานแอบนอนที่บริษัทถูกเปิดเผย และหลังจากนั้นก็มีการออก บันทึกข้อความ (Memo) ห้ามพนักงานนอนภายในอาคารอย่างเป็นทางการ