“ดิว อริสรา” โพสต์สื่อถึงใคร? ผู้ชายที่ทำให้ไม่รู้สึกไร้ค่า ไม่ได้ควบคุมบงการแต่ทำให้รู้สึกปลอดภัย

แม้ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” จะยังไม่พร้อมเปิดตัวหนุ่มคนใหม่อย่างเป็นทางการ แต่ชาวเน็ตก็ไปหาข้อมูลเปิดตัวให้แล้วว่าหนุ่มคนนั้นคือทายาทหมื่นล้าน “วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ” ซึ่ง ดิว ก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฎิเสธว่าใช่หรือไม่ แต่เลือกที่จะนิ่ง แต่ล่าสุดในไอจีสตอรี่ ดิว อริสรา ได้รีสตอรี่ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เขียนถึงผู้ชายที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงไม่เคยทำให้ต้องรู้สึกว่าไร้ค่า โอบกอดให้กำลังใจให้วันที่อ่อนแอ และอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัย
“มันมีความพิเศษที่แตกต่างออกไปในตัวของผู้ชายที่ปฏิบัติกับคุณอย่างอ่อนโยน โดยไม่เคยทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กหรือไร้ค่า วิธีที่เขาโอบกอดคุณ ราวกับว่าคุณคือสิ่งสำคัญ น้ำเสียงของเขาที่นุ่มนวลลงในยามที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือแบกรับอะไรไว้มากมาย
เขาซาบซึ้งและรู้ดีว่าต้องนำทางอย่างไร แต่ก็ยังคงเอ่ยถามความคิดเห็นของคุณเสมอ ราวกับว่าเสียงของคุณนั้นมีความหมายและสำคัญไม่ต่างจากเสียงของเขาเลย คุณจะรับรู้มันได้จากการกระทำและการปรากฏตัวของเขา วิธีที่เขามองมาที่คุณ และการที่มีเขาอยู่ข้างๆ มันทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูเบาสบายขึ้น... จนคุณไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามหรือระแวงในสิ่งใดเลย
เพราะความแข็งแกร่งที่แท้จริง ไม่ใช่การส่งเสียงดังข่มหรือการควบคุมบงการ แต่คือการเป็นใครสักคนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากพอ... ที่จะรักได้อย่างหมดหัวใจโดยไม่มีความกลัว”