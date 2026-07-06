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“ลำใย” ตกกระป๋อง? “ประจักษ์ชัย” ดันลูกรักคนใหม่ “ฟารีดา” อุ้มท้องร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” แจงชัดเอามาปั้นทำไม?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กำลังดันสุดแรงเกิด สำหรับ “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” หลังดึงตัว “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ” เป็นเด็กในสังกัด ไม่สนคนวิจารณ์เอามาปั้นทำไม หลังฟารีดาเจอดรามาถล่ม แฉว่าท้องกับ “ติณติณ นิวคันทรี่” แถมแฉเกินจริงเรื่องพรากผู้เยาว์และสารเสพติด งานนี้นายห้างประจักษ์ชัยโนสนโนแคร์ กระแสมาให้รีบคว้าไว้ก่อน ลุยปั้นเต็มแรง พร้อมชื่มชมเจ้าตัวในความพยายาม ก่อนพาเข้าห้องอัดร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” งานนี้ “ลำใย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา เตรียมตกกระป๋อง

“#อุ้มท้องร้องเพลง นักร้องคนแรกที่ผมปั้น แล้วผมอดชื่นชมในความพยายามอยากดังอยากเป็นอยากมีโอกาสอยากสำเร็จ...ยืนร้อง 1 ชม.แทบไม่นั่ง ไม่พักเลย...หลังจากซ้อมจับคีย์ฟอร์มเสียงจากสตูดิโอไห...คลอง7...ไปใส่เสียงจริงที่ห้องอัดสายไหม...ฟารีดาเธอตั้งใจมาก...เธอทำได้ดีมาก...ผมโล่งใจยิ่งกว่าวันรู้ผล DNA...เพราะหลายคนเคยมองว่าเธอคงทำไม่ได้ เสียงเพี้ยนมาก...แต่พอเธออ้างร้องถูกคีย์ จำเนื้อเพลง ทำนองเพลงได้ดี...ผมนี่ส่วงว๊ะ..ส่วงว๊ะ...#ฟารีดาอุ้มท้องร้องเพลง

#ฟารีดาอุ้มท้องร้องเพลง...นักร้องคนแรกที่ผมเคยเห็นในวงการที่ยืนอุ้มท้องใส่เสียงในห้องอัด..ท่องมาก่อนซ้อมมาก่อน ความพยายาม ความอดทนดีมาก...ผมถามเธอว่า... ‘ที่เรายอมเหนื่อยยอมอดหลับอดนอนเรามีเป้าหมายคืออะไร..ทำเพื่ออะไร?...เธอตอบแบบไม่คิดใดๆ เลย..ว่า ทำเพื่อลูกค่ะ’...ผมไม่เสียใจเลยที่หลายคนคอมเมนต์ว่า เอามาปั้นทำไม..ร้องไม่เก่งร้องไม่เพราะหรอก..เพี้ยนเยอะนะ!...แต่ผมคุมร้องเองเมื่อวานและเมื่อคืนผมว่า ‘ไปได้นะ เสียงได้ คีย์ได้ จำเนื้อได้...#ทำเพื่อคนในท้อง #หนูอาจจะเสียงไม่ดีแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ..”
























“ลำใย” ตกกระป๋อง? “ประจักษ์ชัย” ดันลูกรักคนใหม่ “ฟารีดา” อุ้มท้องร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” แจงชัดเอามาปั้นทำไม?
“ลำใย” ตกกระป๋อง? “ประจักษ์ชัย” ดันลูกรักคนใหม่ “ฟารีดา” อุ้มท้องร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” แจงชัดเอามาปั้นทำไม?
“ลำใย” ตกกระป๋อง? “ประจักษ์ชัย” ดันลูกรักคนใหม่ “ฟารีดา” อุ้มท้องร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” แจงชัดเอามาปั้นทำไม?
“ลำใย” ตกกระป๋อง? “ประจักษ์ชัย” ดันลูกรักคนใหม่ “ฟารีดา” อุ้มท้องร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” แจงชัดเอามาปั้นทำไม?
“ลำใย” ตกกระป๋อง? “ประจักษ์ชัย” ดันลูกรักคนใหม่ “ฟารีดา” อุ้มท้องร้องเพลง “เมียที่แย่ ขอเป็นแม่ที่ดี” แจงชัดเอามาปั้นทำไม?
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