เปิดใจครั้งแรก “โย อรุณี” เขินจัด บอกรัก “โน้ส อุดม” พร้อมเป็นสะใภ้ก้นครัว!?

หลังจากที่ “โน้ส อุดม แต้พานิช” ได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กับอินฟลูสาว “โย อรุณี ขวัญยืน” พอหลังจากมีคลิปหลุดมาตั้งแต่วันวาเลนไทน์ จนไปถึงชุดงานแต่งบนเวทีทอล์กโชว์ ทำให้หลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นคือยังไงกันแน่ บวกกับล่าสุดฝ่ายชายได้ไปออกรายการและทิ้งประโยคเด็ดไว้ว่า “ผมรักเขามาก” ยิ่งทำให้ทุกคนอยากรู้ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือคบกันจริงหรือแค่จิ้นกันเท่านั้น ล่าสุดฝ่ายหญิงเคลียร์คิวมาออกรายการแซ่บโชว์ทางช่องวัน 31 เปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ พร้อมยังชมกลับว่า “อุดมเป็นคนน่ารัก แล้วใครจะรักล่ะ”
เริ่มคำถามแรก ที่ โน้ส อุดม ประกาศว่ารักเรามาก?
“ตอนแรกที่ได้ยินคำว่า ผมรักเขามาก ก็อุ้ย! แต่พอฟังไปฟังมา เหมือนเขารักสัตว์มาก (หัวเราะ) ก็รักแล้ว ใครๆ ก็รักอุดม แต่จะให้มาตอบชัดเจนได้ไง เพราะว่าเราก็รู้กันสองคน แต่อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ ว่าเวลาเขาโทรมา ไม่ใช่ว่าเราไม่รับ ไม่ใช่ว่าเราไม่อ่านไลน์ แต่โทรไลน์มา เสียงไลน์มันไม่มี แล้วเวลาเขาโทรมา ก็จะเป็นเบอร์แปลก เพราะว่าเขาไม่เคยให้เบอร์เขามา และเราก็ไม่ได้พิมพ์ชื่อเขาไว้ เราไม่ค่อยอ่านไลน์ แล้วเราไม่ค่อยรับเบอร์แปลก”
กลัวไหมว่าเขาจะจะมองว่าเราเป็นผู้หญิงเขาถึงยาก?
“ไม่สิ เดี๋ยวพัดลมหาย (หัวเราะ) ย้อนกลับไปเจอกันแรกๆ พี่โน้สเป็นคนใจดี ก็คือเจอกันครั้งแรกในงานที่อีฝนเป็นพิธีกร ถัดมาก็เจอในวันวาเลนไทน์ ที่เป็นไวรัล เขามาถึง เขาก็ถามว่าทำไมที่ร้าน พัดลมไม่เปิด เราก็บอกว่าพัง เขาก็ให้เลขา จดนู่นจดนี่ เขาถามว่าจะเอางานของเขามาที่ร้านเราได้ไหม แหม…ใครจะปฏิเสธ อีกวันนึงเลขาก็โทรมา เราก็ลืมไปแล้ว เพราะวันๆ นึงเราเจอคนเยอะ เขาก็จะมารีโนเวตร้านให้ ซึ่งปกติเราก็ต้องปิดร้านหนึ่งวัน แต่เฮียบอกว่าไม่ต้องปิด เดี๋ยวโยมันจะเสียรายได้ ให้ทำตอนกลางคืนแล้วกัน”
รู้สึกยังไงบ้าง การที่เขามารีโนเวตร้านเรา เหมือนเขามองถึงอนาคตของเรา?
“มองนัยน์ตารู้เลย เฮียทานหวาน (หัวเราะ) แต่ก่อนเราก็ซ่อมร้านมาโดยตลอด ซ่อมมา 17 ปี ซ่อมแล้วก็ทรุด (หัวเราะ) ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิง เราก็เปิด YouTube ซ่อมไปเอง ซ่อมปุ๊บพังเพิ่มอีก จนทุกวันนี้ลูกค้ามา ลูกค้าตกใจ ไม่ใช่อาหารนะ แต่เป็นห้องน้ำ ล่าสุดเอาตุ๊กตาเดี่ยว 16 มาวางไว้ให้อีก แล้วเอามาตั้งไว้เป็นที่แรก เราจะคิดเป็นอื่นได้ไง”
ล่าสุดไปเจอแม่มาแล้ว เป็นไงบ้าง?
“คือแมะเขามีไหที่เอาไว้เวลคัมดริ้งก์ไว้หลังครัว เพราะว่าย้อนกลับไปรู้จักกันครั้งแรก เราให้หวยแมะ เขาถูกหวย คือเราเล่าให้เฮียฟัง ว่าฝันเห็นเต่า เฮียก็เลยไปเล่าให้แมะฟัง เขาก็ตีเป็นเลข ถูก 50,000 บาท แล้วงวดที่สอง เราก็บอกเลขไปเหมือนกัน แต่ตอนนี้แมะ เงียบไปเลย (หัวเราะ) และแมะ เขาจะให้กินเวลคัมดริ้งก์ซึ่งมันเป็นสมุนไพรจีน มันแรงมาก”
เห็นว่าแมะไม่ปลื้ม?
“แมะไม่ต้องตกใจ แมะไม่ต้องกลัวเฮียเหนื่อย ถามว่าตอนนี้เขาปลื้มยัง เรายังไม่รู้ใจเขา เพราะว่าเขาให้เรานั่งพื้น ไม่ให้นั่งโซฟา เป็นสะใภ้ก้นครัว พอเรามาถึงก็พาเดินเข้าครัว ไปดูต้นใบชะพลู ก็งงว่าทำไมเราไม่ได้นั่งในห้องแอร์ว่ะ”
แล้วกับภาพที่เราขึ้นเวทีแล้วใส่ชุดเจ้าสาว ?
“คือถ้าเรารู้ใจผู้ชายแล้ว (หัวเราะ) มันก็เตรียมไปให้เสร็จสรรพ จะให้มานั่งแต่งกันเงียบๆ เปิดเผยความรู้สึกกันสองคน น่าเบื่อ เปิดไปเลย ไม่เบื่อเลย คือเหตุการณ์วันนั้น เฮียเขาชวนไปขึ้นเวที คืออีฝนมันไปทำพิธีกร แต่เราก็บอกว่าเราไม่ไหว ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร เขาก็บอกมาจะได้เชี่ยวชาญเวที เขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องมาซักสองวัน ตอนนั้นเราก็มองพัดลมที่เขาเอามาติดให้ บุญคุณต้องทดแทน เหตุการณ์วันแรก คือเราก็ต้องเติมก่อนขึ้นเวที แต่ในงานเขาไม่ได้มีขาย เราก็เอาใส่แก้ว พอเราก้มลงดื่ม เงยหน้าขึ้นมา แล้วบอกอีฝนว่ากูไม่ตื่นเต้นแล้ว แต่ภาพตัดไปหมดแล้ว(หัวเราะ) เหมือนมันมึน อีฝนดูสถานการณ์แล้ว ว่าจะขึ้นไปไม่รอดแน่ ก็เลยบอกให้กลับบ้าน ทั้งๆ ที่มีคิวที่ต้องขึ้นนะ แต่พออีกวันนึง หัวเราก็ฟุ้ง ก็บอกว่าเราต้องไปเซอร์ไพรส์ ไม่มีใครรู้ว่าเราเอาชุดแต่งงานไปด้วย มีแต่ช่างหน้าและอีฝน (เห็นบอกว่าไม่อยากแต่งหน้าเพราะ?) ก็เหมือนทาเล็บ เล็บมันหนัก ก็เหมือนแต่งหน้า มันรู้สึกอึดอัด แต่พอลงจากเวที ก็บอกอีฝนว่า กลับเลย เพราะเรามีแพลนกินร้านส้มตำฝั่งตรงข้ามไว้ แต่เอาจริงๆไม่ชอบการขึ้นเวที ไฟเยอะ หลายคนจับตามอง”
ตกลงเราจิ้นหรือจริง?
“โห….ให้ผันวรรณยุกต์ จิน จิ่น จิ้น จิ๊น จริง (หัวเราะ)”
วันนี้มาออกรายการได้บอกเฮียไหม?
“ไม่ได้บอก เรายังไม่ได้แต่งเข้า”
เฮียออกตัวมาแล้วว่าผมรักเขา แล้วเรารักเขาไหม?
“เฮียมันน่ารักอยู่แล้ว ใครก็รักอยู่แล้ว รักเฮียทุกแบบ (แบบคนรัก?) เลย”
มีอะไรฝากถึงเฮีย?
“มันก็จะมีเรื่องของห้องครัว (หัวเราะ) เฮียเขารู้อยู่แล้ว อะไรวะเนี่ยชีวิต (แสดงอาการเขิน) รักอยู่แล้ว ปัดโธ่หยี้ และอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกให้เราทำเสื้อ ไปขาย คือเป็นคนแบบนี้ อยู่ดีๆ อิฝนบอกว่า เฮียให้วาดรูป เราก็นึกว่าจะเปิดคลาสอะไร ก็วาดไปเรื่อย จนทำเสร็จ เฮียก็ทำมาเป็นเสื้อ แล้วบอกว่าให้เอาไปขาย รายได้ทั้งหมดเก็บเงินไว้ ให้จ้างผู้จัดการร้านดีๆ หนึ่งคน (เขาทำแบบนี้ให้เรา เพราะว่าเขาก็รักเรา ใช่ว่าเขาจะทำให้ทุกคน?) ใช่ เพราะทุกคนมั่งมีหมด (หัวเราะ)”
อย่างสตูดิโย บาร์ ลูกค้าชอบด่าว่าอาหารมาช้า?
“ก็จริง แต่เราก็แจ้งไปแล้วในกระดานว่าอาหารช้า เด็กก็เดินไปย้ำที่โต๊ะแล้ว แต่พอสั่งเสร็จ ก็ถามว่าทำไมอาหารช้า ก็บอกแล้วว่ามันช้า แต่เครื่องดื่มเร็ว และบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เตรียมวัตถุดิบไว้ คือบางทีเตรียมไว้แล้ว สรุปวันนั้นไม่มีลูกค้า ก็เหม็นลม แล้วเด็กในครัวก็น้อย แล้วบางทีโต๊ะหนึ่งแม่xก็สั่งทุกอย่าง ก็กลายว่า เด็กมันก็จะทำบิลของโต๊ะนี้ให้ครบทุกเมนูก่อน แล้วค่อยไปโต๊ะอื่น ซึ่งโต๊ะอื่นเขาก็บอกว่า เอาข้าวไข่เจียวแล้วกันเร็วสุด เราก็แจ้งไปเลยว่าไม่มีเร็ว ทุกอย่างมันต้องเป็นคิว”
และในส่วนของเรื่องความเมา เห็นว่าเมาแล้วก็ขึ้นรถตำรวจไปเลย?
“คือตอนนั้นเมา แล้วเราก็บอกเพื่อนว่า กูกลับเองได้ พอเราขึ้นรถปุ๊บ ก็บอกไปว่าบ้านเราอยู่สะพานใหม่ เราจะได้หลับสักพักนึง เราจะได้รู้จังหวะเลยว่ากำลังจะถึงบางเขน แต่พอสะดุ้งตื่นขึ้นมา ตกใจ แท็กซี่ไม่มีมิเตอร์ โกงแน่นอน แม้ว่าเราเมา แต่เราก็รู้กฎหมาย ว่ามันคืออะไร และนี่ก็จอดอยู่ในปั๊มด้วย ไม่มีคนขับ แต่พอหันไปทางซ้าย ไม่ใช่แท็กซี่ล่ะ ทำไมมีหมวกตำรวจ (หัวเราะ) สรุปพอออกไปข้างนอก ยังอยู่ที่เดิม พอเราก้าวลงจากรถ พ่อค้าขายผัดไทก็บอกว่า เห็นแล้วแหละว่าขึ้นรถตำรวจ ก็อยากให้พัก นี่แหละก็คิดในใจ ให้พักอะไรในรถแบบนี้ (หัวเราะ)“
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