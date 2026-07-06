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82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลังเชียร์สนั่นฮอลล์! คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของบอยกรุ๊ปสุดฮอต 82MAJOR ในงาน 82MAJOR CONCERT in BANGKOK ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ IDEA LIVE, BRAVO BKK โดยทั้ง 6 เมมเบอร์ อย่าง ‘นัมซองโม’(Nam Seongmo), ‘พัคซอกจุน’(Park Seokjoon), ‘ยุนเยชาน’(Yoon Yechan), ‘โชซองอิล’(Cho Seongil), ‘ฮวังซองบิน’(Hwang Seongbin) และ ‘คิมโดกยุน’(Kim Dogyun) ปล่อยพลังเต็มที่ในทุกโชว์ ขนเซ็ตลิสต์มาไฮป์ความสนุกแบบไม่มีพักตลอด 2 ชั่วโมง ทำเอาเหล่า 82DE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) เต็มอิ่มไปกับทุกโมเมนต์ พร้อมตอกย้ำอีกครั้งว่าผู้จัดมือโปร iMe Thailand (ไอมี่ ไทยแลนด์) ยังคงเสิร์ฟความพิเศษให้แฟนคลับชาวไทยแบบจัดเต็ม

ทันทีที่ภาพ VCR เปิดตัวจบลง เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นไปทั่วฮอลล์ ก่อนที่ทั้ง 6 หนุ่มจะปรากฏตัวบนเวที พาผู้ชมทะยานเข้าสู่โชว์เปิดด้วยเพอร์ฟอร์มสุดร้อนแรงในเพลง ‘HEROES(영웅호걸)’ และ ‘PASSPORT’ จากนั้นเดินหน้าสาดความสนุกต่อเนื่องกับเพลงฮิตที่แฟน ๆ ร้องตามกันได้กระหึ่มตลอดทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็น ‘GOSSIP’, ‘STUCK (혀끝)’, ‘Choke (촉)’, ‘Suspicious (의심스러워)’, ‘Face Time’ รวมไปถึง ‘Sign’ นอกจากโชว์สุดดุเดือดแล้ว หนุ่มๆ ยังทักทายทุกคนและพูดคุยอัปเดตความคิดถึงกับ 82DE ในฮอลล์ พร้อมโชว์สกิลภาษาไทยที่ตั้งใจเรียนครอสพิเศษเพื่อบูสต์เอเนอร์จี้ทุกคน ทั้งประโยค ‘อย่าอ่อมๆ บูสๆ เอเนอร์จี้ ไปกันต่อ!’ เท่านั้นไม่พอ ยังรัวภาษาไทยเอาใจแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็นคำทักทายและประโยคน่ารัก อ้อน ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ อย่าง ‘สุดหล่อของพี่ๆ อยู่นี่แล้วครับ’, ‘ร้อยคนทัก แต่ผมรักแค่เธอ’, ‘รักนะเจ้าเหมียวน้องของผม’, ‘หนูรักพี่รักหนูนะคะ’, ‘บักหล่า ฮักเอื้อยครับ’, ‘เริ่ดเลยล่ะ ผมน่ารักไหมครับ’, ‘คนดีของพี่สาวมาแล้วครับ’ ฯลฯ

จากนั้นหนุ่มๆ ไม่รีรอ เดินเกมคิลหัวใจแฟน ๆ แบบฟูลออปชัน เข้าสู่โหมด ‘BE THE TIGER’ พาทุกคนมันส์สุดเหวี่ยง เปลี่ยนทั้งฮอลล์ให้กลายเป็นแดนซ์ฟลอร์แบบฉ่ำๆ กับพาร์ต DJ Performance (TROPHY Remix - SLOPPY - 무리) ก่อนคอนทินิวความสนุกด้วยเซ็ตลิสต์เพลงฮิต ‘W.T.F’, ‘TROPHY’, ‘Need That Bass’ จนทุกคนอยู่ไม่ไหว!! แพ้เสียงในหัว ทิ้งเก้าอี้ลุกขึ้นเต้นกันยับ! ต่อด้วยเพลง ‘Birthday’, ‘Sure Thing’, ‘CIRCLES’, ‘Illegal’, ‘과열’ และ ‘82’ ที่ชาว 82DE ร้องตามและแฟนชานท์กันดังกระหึ่ม ก่อนส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง ‘Promise You’

นอกจาก 6 หนุ่ม 82MAJOR จะมอบความฟินในคอนเสิร์ตและใกล้ชิดยิ่งกว่า Close Friends แล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟนๆ เป็นฝ่ายสร้างความประทับใจกลับคืน คือโปรเจกต์สุดพิเศษจาก 82DE ชาวไทย ที่ตั้งใจเตรียมมาเซอร์ไพรส์และส่งพลังใจให้ศิลปินด้วยป้ายแบนเนอร์เขียนข้อความว่า 수많은 별들 중 우리의 별은 82MAJOR (แปลว่า : ท่ามกลางดวงดาวมากมาย 82MAJOR คือดวงดาวของพวกเรา) หนุ่มๆ ถึงกับเก็บอาการซาบซึ้งไว้ไม่อยู่ กล่าวขอบคุณจากใจสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นที่มอบให้เสมอ พร้อมเผยว่าการกลับมาประเทศไทยครั้งนี้มีความสุขมากๆ ก่อนจะทิ้งท้ายคำสัญญาเป็นภาษาไทยว่า ‘เจอกันใหม่ที่ไทยนะครับ’ เรียกว่าเป็นโมเมนต์ฟีลกู๊ดที่ฟูลฟีลทั้งศิลปินและแฟนคลับทุกคนที่ได้มาสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน





















82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!
82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!
82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!
82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!
82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!
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