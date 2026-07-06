82MAJOR ปล่อยพลังโชว์เดือด! คอนเสิร์ต ‘BE THE TIGER’ ฟูลออปชัน แฟนไทยอยู่ไม่ไหว...มันส์ยกฮอลล์!

พลังเชียร์สนั่นฮอลล์! คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของบอยกรุ๊ปสุดฮอต 82MAJOR
ในงาน 82MAJOR CONCERT in BANGKOK ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ IDEA LIVE, BRAVO BKK โดยทั้ง 6 เมมเบอร์ อย่าง ‘นัมซองโม’(Nam Seongmo), ‘พัคซอกจุน’(Park Seokjoon), ‘ยุนเยชาน’(Yoon Yechan), ‘โชซองอิล’(Cho Seongil), ‘ฮวังซองบิน’(Hwang Seongbin) และ ‘คิมโดกยุน’(Kim Dogyun) ปล่อยพลังเต็มที่ในทุกโชว์ ขนเซ็ตลิสต์มาไฮป์ความสนุกแบบไม่มีพักตลอด 2 ชั่วโมง ทำเอาเหล่า 82DE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) เต็มอิ่มไปกับทุกโมเมนต์ พร้อมตอกย้ำอีกครั้งว่าผู้จัดมือโปร iMe Thailand (ไอมี่ ไทยแลนด์) ยังคงเสิร์ฟความพิเศษให้แฟนคลับชาวไทยแบบจัดเต็ม
ทันทีที่ภาพ VCR เปิดตัวจบลง เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นไปทั่วฮอลล์ ก่อนที่ทั้ง 6 หนุ่มจะปรากฏตัวบนเวที พาผู้ชมทะยานเข้าสู่โชว์เปิดด้วยเพอร์ฟอร์มสุดร้อนแรงในเพลง ‘HEROES(영웅호걸)’ และ ‘PASSPORT’ จากนั้นเดินหน้าสาดความสนุกต่อเนื่องกับเพลงฮิตที่แฟน ๆ ร้องตามกันได้กระหึ่มตลอดทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็น ‘GOSSIP’, ‘STUCK (혀끝)’, ‘Choke (촉)’, ‘Suspicious (의심스러워)’, ‘Face Time’ รวมไปถึง ‘Sign’ นอกจากโชว์สุดดุเดือดแล้ว หนุ่มๆ ยังทักทายทุกคนและพูดคุยอัปเดตความคิดถึงกับ 82DE ในฮอลล์ พร้อมโชว์สกิลภาษาไทยที่ตั้งใจเรียนครอสพิเศษเพื่อบูสต์เอเนอร์จี้ทุกคน ทั้งประโยค ‘อย่าอ่อมๆ บูสๆ เอเนอร์จี้ ไปกันต่อ!’ เท่านั้นไม่พอ ยังรัวภาษาไทยเอาใจแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็นคำทักทายและประโยคน่ารัก อ้อน ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ อย่าง ‘สุดหล่อของพี่ๆ อยู่นี่แล้วครับ’, ‘ร้อยคนทัก แต่ผมรักแค่เธอ’, ‘รักนะเจ้าเหมียวน้องของผม’, ‘หนูรักพี่รักหนูนะคะ’, ‘บักหล่า ฮักเอื้อยครับ’, ‘เริ่ดเลยล่ะ ผมน่ารักไหมครับ’, ‘คนดีของพี่สาวมาแล้วครับ’ ฯลฯ
จากนั้นหนุ่มๆ ไม่รีรอ เดินเกมคิลหัวใจแฟน ๆ แบบฟูลออปชัน เข้าสู่โหมด ‘BE THE TIGER’ พาทุกคนมันส์สุดเหวี่ยง เปลี่ยนทั้งฮอลล์ให้กลายเป็นแดนซ์ฟลอร์แบบฉ่ำๆ กับพาร์ต DJ Performance (TROPHY Remix - SLOPPY - 무리) ก่อนคอนทินิวความสนุกด้วยเซ็ตลิสต์เพลงฮิต ‘W.T.F’, ‘TROPHY’, ‘Need That Bass’ จนทุกคนอยู่ไม่ไหว!! แพ้เสียงในหัว ทิ้งเก้าอี้ลุกขึ้นเต้นกันยับ! ต่อด้วยเพลง ‘Birthday’, ‘Sure Thing’, ‘CIRCLES’, ‘Illegal’, ‘과열’ และ ‘82’ ที่ชาว 82DE ร้องตามและแฟนชานท์กันดังกระหึ่ม ก่อนส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง ‘Promise You’
นอกจาก 6 หนุ่ม 82MAJOR จะมอบความฟินในคอนเสิร์ตและใกล้ชิดยิ่งกว่า Close Friends แล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟนๆ เป็นฝ่ายสร้างความประทับใจกลับคืน คือโปรเจกต์สุดพิเศษจาก 82DE ชาวไทย ที่ตั้งใจเตรียมมาเซอร์ไพรส์และส่งพลังใจให้ศิลปินด้วยป้ายแบนเนอร์เขียนข้อความว่า 수많은 별들 중 우리의 별은 82MAJOR (แปลว่า : ท่ามกลางดวงดาวมากมาย 82MAJOR คือดวงดาวของพวกเรา) หนุ่มๆ ถึงกับเก็บอาการซาบซึ้งไว้ไม่อยู่ กล่าวขอบคุณจากใจสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นที่มอบให้เสมอ พร้อมเผยว่าการกลับมาประเทศไทยครั้งนี้มีความสุขมากๆ ก่อนจะทิ้งท้ายคำสัญญาเป็นภาษาไทยว่า ‘เจอกันใหม่ที่ไทยนะครับ’ เรียกว่าเป็นโมเมนต์ฟีลกู๊ดที่ฟูลฟีลทั้งศิลปินและแฟนคลับทุกคนที่ได้มาสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน