เปิดตัว ILLIMNT บริษัทยุคใหม่ ที่มีศิลปินเป็นหัวใจหลัก ร่วมก่อตั้งโดย “TEN - เตนล์ ชิตพล” ศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลก

การเปิดตัวครั้งสำคัญของ ILLIMNT (อิลิเมนต์) บริษัทระดับโลก ที่ไม่ได้ทำเพียงแค่บริหารจัดการศิลปิน แต่มุ่งจะเป็นฮับสุดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงดนตรี วัฒนธรรม Visual Art แฟชั่น รวมถึงการสร้าง Original Content และความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมี ‘เตนล์ - ชิตพล ลี้ชัยพรกุล’ หรือ ‘TEN’ ศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกมามากมาย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นศิลปินคนแรกในสังกัด
โดย ILLIMNT มุ่งมั่นในการสนับสนุนและผลักดันศิลปิน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเสนอตัวตนและความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับตัวตนที่แท้จริงของศิลปิน พร้อมการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ที่นอกกรอบเป็นหัวใจหลัก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่กับผู้ชมที่สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น
ILLIMNT ประเดิมการเปิดตัวด้วยการร่วมงานกับศิลปินระดับโลกและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง ‘TEN’ ที่กำลังจะมีกิจกรรม ทั้งในประเทศเกาหลีใต้ จีน และสหรัฐอเมริกาฯ รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่ง ‘TEN’ จะเดินทางไปในฐานะศิลปินเดี่ยวของค่าย ILLIMNT ด้วยทักษะการแสดงระดับแนวหน้า ความลุ่มลึกทางดนตรี และภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ หลังจากได้สร้างผลงาน และเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินวง NCT และ WayV
ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ‘TEN’ ได้กล่าวว่า ILLIMNT เป็นบริษัทที่เชื่อว่า ‘แม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ก็อาจเกิดขึ้นได้จริงด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เราหวังว่า ILLIMNT จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยมอบพลังให้ศิลปินเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองในขณะที่ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์งานที่จะเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ส่งต่อแรงบันดาลใจ และก้าวข้ามข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่ผู้ชมทั่วโลก’
ในอนาคต ILLIMNT วางแผนที่จะใช้โมเดลการบริหารที่ให้ความสำคัญกับศิลปินเป็นหลักและนำเครือข่ายระดับโลกมาเข้าร่วม เพื่อผลักดันโปรเจกต์ที่สร้าง อิมแพกต์ ไม่เพียงในวงการดนตรี แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงวัฒนธรรมในวงกว้าง
เกี่ยวกับ ‘TEN’
‘TEN’ หรือ ‘เตนล์ - ชิตพล ลี้ชัยพรกุล’ เป็นศิลปินชาวไทย หนึ่งในสมาชิกของวง WayV, NCT, และ SuperM ที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ปัจจุบัน TEN เตรียมเปิดตัวโปรเจกต์หลากหลายรูปแบบสำหรับตลาดทั่วโลกตลอดทั้งปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ไทย จีน และสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทั้งผลงานเพลง การแสดงสด คอนเทนต์สร้างสรรค์ และความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ
ตลอดเส้นทางการทำงาน มีผลงานเพลง ได้แก่ มินิอัลบั้ม TEN และ STUNNER รวมถึงมีมินิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่น Humanity อีกทั้งเพลงไตเติ้ลอย่าง STUNNER ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดย STUNNER ได้รับรางวัล ‘Top Song of 2025, Thailand’ ในฐานะเพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดของ Spotify Thailand และได้รับรางวัลจากรายการเพลง อาทิ Music Bank, The Show และ Inkigayo Hot Stage นอกจากนี้ ‘TEN’ ยังได้รับรางวัล Best Choice Award จาก Asia Artist Awards ประจำปี 2024 อีกด้วย ผลงานเพลงของ ‘TEN’ มียอดสตรีมสะสมกว่า 460 ล้านครั้ง ขณะที่มิวสิกวิดีโอมียอดรับชมรวมกว่า 35 ล้านครั้ง ขณะที่ผลงานร่วมกับวงต่าง ๆ มียอดสตรีมสะสมทะลุ 620 ล้านครั้ง และมียอดติดชาร์ตรวมมากกว่า 617 ครั้ง
นอกเหนือจากผลงานด้านดนตรี ‘TEN’ ยังสร้างชื่อในวงการแฟชั่นระดับโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Global Brand Ambassador ของ Saint Laurent และเคยขึ้นปกนิตยสารชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ ELLE MEN Fresh, GQ Thailand, Esquire Singapore, Harper’s Bazaar Men, Flaunt และอีกมากมาย
ปัจจุบัน TEN ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานและโปรเจกต์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่บทต่อไปของเส้นทางในฐานะศิลปินของค่าย ILLIMNT รวมถึงยังคงดำเนินกิจกรรมในฐานะศิลปินกลุ่ม NCT , WayV ต่อไป
สามารถติดตามผลงานของ ‘TEN’ ได้ทาง
TEN
Instagram: @tenlee_1001
TikTok: @tenlee_1001 (766K)
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