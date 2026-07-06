ส่อง 5 ธุรกิจ “โน้ส อุดม แต้พานิช” ก่อนเจอพิษคนสนิทโกงหมดตัว จัดเดี่ยว 16 ปลดหนี้ก้อนโต

ออกมาเปิดเผยว่าถูกโกงจนหมดตัว แต่มีคนไม่เชื่อ สำหรับ “โน้ส อุดม แต้พานิช” ร้อนถึง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ต้องออกมายันว่าเป็นเรื่องจริง โดยโน้สถูกลูกน้องคนใกล้ชิดโกงเงินถึง 2 ราย รายแรกนำบัตรเครดิตไปใช้ส่วนตัว เสียหายกว่า 10 ล้าน รายล่าสุดเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน อดีตพนักงานที่ไว้ใจให้ดูแลพอร์ตหุ้นและคริปโต โยกเงินเก็บทั้งชีวิตรวมกว่า 100 ล้านไปเล่นพนันออนไลน์ ปัจจุบันศาลตัดสินจำคุก 20 ปีไม่ให้ประกันตัว
เรื่องดังกล่าวทำให้โน้ส อุดม ขาดสภาพคล่อง ต้องนำบ้าน 3 หลังไปจำนองกับหนี้นอกระบบ เนื่องจากไม่สามารถ
กู้ธนาคารได้ ต้องชดใช้หนี้ทั้งหมดภายในเดือนต.ค. กลายเป็นที่มาของการจัดงานเดี่ยว 16 เพื่อปลดหนี้ก้อนโต
ซึ่งหากย้อนไปดูธุรกิจของ โน้ส อุดม หลักๆ แล้วจะถูกขับเคลื่อนผ่าน 5 บริษัทหลักที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ งานบันเทิง การจัดแสดง สินค้าที่ระลึก ไปจนถึงอาหารและเครื่องดื่ม
1. ธุรกิจจัดงานแสดงและโชว์
บริษัท เมดอินแฮปปี้แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทหลักที่ใช้บริหารจัดการเรื่องการจัดงานแสดง โชว์คอนเสิร์ต และงานโฆษณาต่างๆ (รวมถึงโปรเจกต์ทอล์กโชว์เดี่ยวไมโครโฟนด้วย) ซึ่งโน้สถือหุ้นใหญ่เกือบทั้งหมด (99.6%)
2. ธุรกิจออกแบบและจำหน่ายของที่ระลึก / สินค้าลิขสิทธิ์
บริษัท พอดีพานิช จำกัด: ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ นำเข้า ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ (จดทะเบียนมานานตั้งแต่ปี 2539)
บริษัท เอ็ม. โอ. ดี. ช็อป จำกัด (M.O.D. SHOP): ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่นกัน โดยมีโน้สเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมด้วย
3. ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่
บริษัท ทุเรียน จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อรองรับธุรกิจสายคาเฟ่ อาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และเบเกอรี่ (ซึ่งในอดีตโน้สเคยทำร้านไอศกรีมชื่อดังอย่าง iberry garden ที่เชียงใหม่ และร้าน DOM Cafe ก่อนจะปิดตัวไป)
4. ธุรกิจค้าปลีก
บริษัท ลองรวย จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนทำธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ซึ่งโน้สร่วมถือหุ้นอยู่ประมาณ 30%
ช่วงปีที่ผ่านมา ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเหล่านี้ประสบภาวะขาดทุน ประกอบกับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าโดนคนสนิทโกงจนเป็นหนี้มหาศาลและต้องนำบ้านไปจำนอง ทำให้ในปี 2569 นี้ โน้สกำลังจะกลับมาจัด เดี่ยว 16 ในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเป็นเวที “ไมค์ปลดหนี้” นำเงินไปเคลียร์ภาระหนี้สินเหล่านี้นั่นเอง